Каждый год, в самые первые выходные сентября, Москва с широтой русской души отмечает свой день рождения. Годом основания принято считать 1147, но, почему празднование происходит в сентябре? И можно ли эту дату считать точной в основании города? Как все было на самом деле и где в Москве есть живая археология? Мы совершим с Вами пешее путешествие к истокам летописных событий от переулка Сивцев Вражек к Красной площади и Зарядью.
На экскурсии 🧭 Вы узнаете:
как Москва связана с Ярославом Мудрым;
кто жил в Москве, когда Юрий Долгорукий решил новый град здесь заложить;
каким был первый Кремль в Москве и как он назывался;
где была улица Великая, и что было до нее, и что стало сейчас;
ответы на множество других почему, кто и зачем.
Наша с Вами экскурсия ⛳ пройдет в компании великолепных картин великого Аполлинария Васнецова. Мы пройдем маршрутом древнего города, узнаем географию первозданной Москвы, найдем древние дороги будущей столицы ⭐️ и узнаем, куда они исчезли. Такую древнюю Москву еще никто не видел.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание
Личные расходы
Начало
🚩 Метро Арбатская
Место завершения
🏁 Васильевский спуск
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.