Дата основания Москвы

Каждый год, в самые первые выходные сентября, Москва с широтой русской души отмечает свой день рождения. Годом основания принято считать 1147, но, почему празднование происходит в сентябре? И можно ли эту дату считать точной в основании города? Как все было на самом деле и где в Москве есть живая археология? Мы совершим с Вами пешее путешествие к истокам летописных событий от переулка Сивцев Вражек к Красной площади и Зарядью.

На экскурсии 🧭 Вы узнаете: