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Дремучая Москва: прогулка с Аполлинарием Васнецовым

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Москвы
Авторская экскурсия ⛳ к истокам появления Москвы.

Мы пройдем пешим маршрутом по местам глубинной истории 📖 столицы ⭐️ по страницам летописи и сказаний о граде московском.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек
  • Заказать экскурсию
Дремучая Москва: прогулка с Аполлинарием Васнецовым
Дремучая Москва: прогулка с Аполлинарием Васнецовым

Что вы увидите

  • Переулок Сивцев Вражек
  • Красная площадь
  • Зарядье
Дата основания Москвы
Каждый год, в самые первые выходные сентября, Москва с широтой русской души отмечает свой день рождения. Годом основания принято считать 1147, но, почему празднование происходит в сентябре? И можно ли эту дату считать точной в основании города? Как все было на самом деле и где в Москве есть живая археология? Мы совершим с Вами пешее путешествие к истокам летописных событий от переулка Сивцев Вражек к Красной площади и Зарядью.

На экскурсии 🧭 Вы узнаете:

  • как Москва связана с Ярославом Мудрым;
  • кто жил в Москве, когда Юрий Долгорукий решил новый град здесь заложить;
  • каким был первый Кремль в Москве и как он назывался;
  • где была улица Великая, и что было до нее, и что стало сейчас;
  • ответы на множество других почему, кто и зачем.
  • Наша с Вами экскурсия ⛳ пройдет в компании великолепных картин великого Аполлинария Васнецова. Мы пройдем маршрутом древнего города, узнаем географию первозданной Москвы, найдем древние дороги будущей столицы ⭐️ и узнаем, куда они исчезли. Такую древнюю Москву еще никто не видел.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Метро Арбатская
Место завершения
🏁 Васильевский спуск
Дремучая Москва: прогулка с Аполлинарием Васнецовым
Дремучая Москва: прогулка с Аполлинарием Васнецовым
Дремучая Москва: прогулка с Аполлинарием Васнецовым
Дремучая Москва: прогулка с Аполлинарием Васнецовым

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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Дмитрий М. проводит ещё 5 экскурсий

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