со 2-го по 9-е мая ежедневно в 14:00

Душа Москвы в скрытых дворах

Какая для вас Москва

5
2 отзыва
Какая для вас Москва? Для многих Москва — шумный мегаполис, вечная спешка и многочасовые пробки.

А есть ли другая Москва? Однозначно есть! И я ее покажу.

Мы прогуляемся по скрытым дворам и переулкам.

Их не видно за роскошными фасадами зданий на главных улицах.

Вы познакомитесь с андеграундом и рок-культурой, увидите многообразие архитектур и частичку Англии в России.
Душа Москвы в скрытых дворах
Душа Москвы в скрытых дворах
Душа Москвы в скрытых дворах
Душа Москвы в скрытых дворах
Говорят, что Москва черствая, динамичная, меркантильная. Этакая прожженная бизнес-леди, надменная и во всем ищущая свою выгоду. Но, как и у любой леди, у нее есть ДУША – открытая, глубокая, контрастная, яркая, со своими теплыми воспоминаниями и шрамами. И всё это действительно настоящее, потому что хранится в самом её сердце.

На прогулке мы будем избегать парадные, шумные и многолюдные улицы. Мы пройдем по дворам и переулкам и увидим скрытые от вечно бегущих людей достопримечательности:

    ⭐️ 1) Мы начнем с Дома Пашкова и узнаем легенду этого дома который называют «Частный Кремль»
    ⭐️ 2) Увидим самое знаменитое, но скрытое от посторонних глаз здание, которое «переехало» и осталось зажато сталинским классицизмом.
    ⭐️ 3) Вдруг, неожиданно попадем к двум великим музыкантам которые сейчас «живут» по соседству.
    ⭐️ 4) Познакомимся с Москвой запутанной, где смешалось время и архитектура
    ⭐️ 5) Пройдем мимо Большого театра и узнаем легенду его проклятья.
    ⭐️ 6) Вплотную посмотрим на барельеф Триумфальной арки
    ⭐️ 7) Если повезет, Москва нам покажет глубокий шрам прямо на сердце, тщательно замаскированный от лишних глаз.
    ⭐️ 8) Увидим андеграунд и узнаем, куда едут мировые и отечественные рок звезды, увидим их автографы
    ⭐️ 9) Поймем где в плотной дореволюционной застройке был монастырь, но от него осталось только окружающее пустырь воспоминание.
    ⭐️ 10) Познакомимся с частичкой Англии и узнаем как она связанна со всесоюзными виниловыми пластинками и как на нее повлияла Елизавета II
    ⭐️ 11) И завершим нашу экскурсию в месте, которое исполняет желания.
    Все это вы узнаете, увидите и почувствуете в самом сердце столицы.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человек
    Стандартный билет
    900 ₽

    Ответы на вопросы

    Где начинаем и завершаем
    Начало: м. Боровицкая
    Завершение: м. Китай-Город
    Когда и сколько длится?
    Когда: со 2-го по 9-е мая ежедневно в 14:00
    Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    со 2-го по 9-е мая ежедневно в 14:00

    Никита В.
    Никита В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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