со 2-го по 9-е мая ежедневно в 14:00

Говорят, что Москва черствая, динамичная, меркантильная. Этакая прожженная бизнес-леди, надменная и во всем ищущая свою выгоду. Но, как и у любой леди, у нее есть ДУША – открытая, глубокая, контрастная, яркая, со своими теплыми воспоминаниями и шрамами. И всё это действительно настоящее, потому что хранится в самом её сердце.

На прогулке мы будем избегать парадные, шумные и многолюдные улицы. Мы пройдем по дворам и переулкам и увидим скрытые от вечно бегущих людей достопримечательности:

⭐️ 1) Мы начнем с Дома Пашкова и узнаем легенду этого дома который называют «Частный Кремль»

⭐️ 2) Увидим самое знаменитое, но скрытое от посторонних глаз здание, которое «переехало» и осталось зажато сталинским классицизмом.

⭐️ 3) Вдруг, неожиданно попадем к двум великим музыкантам которые сейчас «живут» по соседству.

⭐️ 4) Познакомимся с Москвой запутанной, где смешалось время и архитектура

⭐️ 5) Пройдем мимо Большого театра и узнаем легенду его проклятья.

⭐️ 6) Вплотную посмотрим на барельеф Триумфальной арки

⭐️ 7) Если повезет, Москва нам покажет глубокий шрам прямо на сердце, тщательно замаскированный от лишних глаз.

⭐️ 8) Увидим андеграунд и узнаем, куда едут мировые и отечественные рок звезды, увидим их автографы

⭐️ 9) Поймем где в плотной дореволюционной застройке был монастырь, но от него осталось только окружающее пустырь воспоминание.

⭐️ 10) Познакомимся с частичкой Англии и узнаем как она связанна со всесоюзными виниловыми пластинками и как на нее повлияла Елизавета II

⭐️ 11) И завершим нашу экскурсию в месте, которое исполняет желания.

Все это вы узнаете, увидите и почувствуете в самом сердце столицы.