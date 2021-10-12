в четверг в 17:00, в воскресенье в 14:30

Душа Москвы в скрытых дворах и переулках

Прикоснуться к забытым фрагментам прошлого и услышать городские легенды в стороне от парадных улиц

5
2 отзыва
Гуляя по самому центру города, вы обнаружите место, где «скрывается» культовое сооружение, услышите тайны Дома Пашкова и Большого театра, навестите великих музыкантов, откроете центр притяжения рок-звезд и отыщете частичку Англии.

А еще исследуете барельеф Триумфальных ворот — и вовсе не на Кутузовском проспекте.
Душа Москвы в скрытых дворах и переулках
Душа Москвы в скрытых дворах и переулках
Душа Москвы в скрытых дворах и переулках
Душа Москвы в скрытых дворах и переулках
Душа Москвы в скрытых дворах и переулках

Что вас ожидает

Столичные символы и их таинственные истории

У Дома Пашкова вы узнаете легенду здания, нередко именуемого частным кремлем. Увидите знаменитое, но скрытое от посторонних глаз сооружение, которое «переехало» и оказалось зажатым сталинским классицизмом. Свернем к двум великим музыкантам, «живущим» по соседству. Познакомимся с Москвой запутанной, где смешалось время и архитектура. У Большого театра я расскажу, что за легенда ходит о его проклятии. А в одном из переулков вы вплотную рассмотрите старый барельеф с Триумфальной арки.

Неожиданное и малоизвестное — рядом

Если повезет, Москва покажет глубокий шрам прямо на сердце, тщательно замаскированный от посторонних. Я приведу в андеграундное место, расскажу, где собираются мировые и отечественные рок-звезды и покажу их автографы. Также вы выясните, где в плотной дореволюционной застройке был монастырь, от которого осталось только окружающее пустырь воспоминание. А еще обнаружите частичку Англии, узнаете, как она связана со всесоюзными виниловыми пластинками и какую роль в этом сыграла Елизавета II.

Завершим прогулку в волшебном месте, где стоит загадать желание.

Организационные детали

  • Формат экскурсии больше дружеско-прогулочный, чем лекционно-исторический
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:00, в воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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в четверг в 17:00, в воскресенье в 14:30

Никита
Никита
Приветствую, меня зовут Никита. Спасибо, что заглянули =) Так же, как и многие, я бывал на скучных экскурсиях и в какой-то момент мне так надоели одинаковые маршруты с одними и теми же заунывными датами, что я решил открыть людям Москву с совершенно другой стороны. У меня есть необычный талант: находить любопытные места там, где, казалось бы, и быть ничего не может. Приглашаю взглянуть со мной на столицу с нового ракурса!
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
12 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. . Узнала много нового. Понравилось то, что заходили в такие переулки куда бы сама никогда не пошла. Очень интересно. Рекомендую.
Кристина
11 окт 2021
Прекрасная и очень интересная экскурсия Спасибо Никите за удивительные рассказы и неизведанные до этого места Москвы, три часа пролетели незаметно. До скорых встреч!

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