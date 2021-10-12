в четверг в 17:00, в воскресенье в 14:30

Что вас ожидает

Столичные символы и их таинственные истории

У Дома Пашкова вы узнаете легенду здания, нередко именуемого частным кремлем. Увидите знаменитое, но скрытое от посторонних глаз сооружение, которое «переехало» и оказалось зажатым сталинским классицизмом. Свернем к двум великим музыкантам, «живущим» по соседству. Познакомимся с Москвой запутанной, где смешалось время и архитектура. У Большого театра я расскажу, что за легенда ходит о его проклятии. А в одном из переулков вы вплотную рассмотрите старый барельеф с Триумфальной арки.

Неожиданное и малоизвестное — рядом

Если повезет, Москва покажет глубокий шрам прямо на сердце, тщательно замаскированный от посторонних. Я приведу в андеграундное место, расскажу, где собираются мировые и отечественные рок-звезды и покажу их автографы. Также вы выясните, где в плотной дореволюционной застройке был монастырь, от которого осталось только окружающее пустырь воспоминание. А еще обнаружите частичку Англии, узнаете, как она связана со всесоюзными виниловыми пластинками и какую роль в этом сыграла Елизавета II.

Завершим прогулку в волшебном месте, где стоит загадать желание.

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