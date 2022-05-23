Два лица Замоскворечья

Открыть историю самобытного московского района купцов и церквей

Как жила Москва, когда была провинцией, и что в ней изменилось с возвращением статуса столицы? Вы поймете и прочувствуете это на нашей прогулке.

Рассмотрите старинные усадьбы и узнаете о купеческих семьях, полюбуетесь храмами.

Перенесетесь в 20 век, вспомните Ахматову и Пастернака, а также откроете неожиданные факты о дивном Замоскворечье.
Два лица Замоскворечья
Два лица Замоскворечья
Два лица Замоскворечья
Два лица Замоскворечья
Два лица Замоскворечья
Два лица Замоскворечья
Два лица Замоскворечья
Два лица Замоскворечья
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Что вас ожидает

О купцах, меценатах и святых

На улочках Замоскворечья, на фоне усадеб XVIII века, вы легко перенесетесь во времена, когда этот район населяли купеческие семьи — я расскажу о некоторых из них, чьи фамилии вы уже знаете или, может быть, услышите впервые. Вспомним миллионера-мецената П. А. Демидова с его эксцентричными выходками. Любуясь зданием Третьяковской галереи, вы узнаете о ее истории и еще об одном здании, построенном на деньги П. М. Третьякова. Конечно, в нашем маршруте и многие храмы: например, единственная православная церковь Москвы и церковь, к созданию которой причастны два известных архитектора и один итальянский художник.

Замоскворечье и XX век

Вас встретит уголок гармонии в большом городе — Марфо-Мариинская обитель: вы изучите самобытный, ни на что не похожий Покровской собор и услышите подробный рассказ о княгине Елизавете Романовой, основательнице монастыря.

Не пропустим дом, где собирала дружеские вечера Анна Ахматова, и памятник поэтессе, сделанный по ее любимому рисунку, а также дом писателей, где жил и на крыше которого дежурил в военное время Борис Пастернак. Вы раскроете, почему именно в одном из домов Замоскворечья булгаковская Маргарита устроила погром в квартире и что послужило тому причиной.

А еще я расскажу, что дал нам первый генплан Москвы 1935 года, а какие здания были под угрозой сноса. Где разрабатывалось секретное оружие в СССР и кто руководил строительством первых АЭС. Как развивалась телефонная сеть Москвы и сколько номеров было в первом справочнике (увидим первую московскую АТС).

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви. Женщинам желательно захватить платок для посещения храмов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив выхода из метро Третьковская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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