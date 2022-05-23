Как жила Москва, когда была провинцией, и что в ней изменилось с возвращением статуса столицы? Вы поймете и прочувствуете это на нашей прогулке. Рассмотрите старинные усадьбы и узнаете о купеческих семьях, полюбуетесь храмами. Перенесетесь в 20 век, вспомните Ахматову и Пастернака, а также откроете неожиданные факты о дивном Замоскворечье.

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Что вас ожидает

О купцах, меценатах и святых

На улочках Замоскворечья, на фоне усадеб XVIII века, вы легко перенесетесь во времена, когда этот район населяли купеческие семьи — я расскажу о некоторых из них, чьи фамилии вы уже знаете или, может быть, услышите впервые. Вспомним миллионера-мецената П. А. Демидова с его эксцентричными выходками. Любуясь зданием Третьяковской галереи, вы узнаете о ее истории и еще об одном здании, построенном на деньги П. М. Третьякова. Конечно, в нашем маршруте и многие храмы: например, единственная православная церковь Москвы и церковь, к созданию которой причастны два известных архитектора и один итальянский художник.

Замоскворечье и XX век

Вас встретит уголок гармонии в большом городе — Марфо-Мариинская обитель: вы изучите самобытный, ни на что не похожий Покровской собор и услышите подробный рассказ о княгине Елизавете Романовой, основательнице монастыря.

Не пропустим дом, где собирала дружеские вечера Анна Ахматова, и памятник поэтессе, сделанный по ее любимому рисунку, а также дом писателей, где жил и на крыше которого дежурил в военное время Борис Пастернак. Вы раскроете, почему именно в одном из домов Замоскворечья булгаковская Маргарита устроила погром в квартире и что послужило тому причиной.

А еще я расскажу, что дал нам первый генплан Москвы 1935 года, а какие здания были под угрозой сноса. Где разрабатывалось секретное оружие в СССР и кто руководил строительством первых АЭС. Как развивалась телефонная сеть Москвы и сколько номеров было в первом справочнике (увидим первую московскую АТС).

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви. Женщинам желательно захватить платок для посещения храмов.