Полтора километра длины и полтысячелетия истории — так можно вкратце охарактеризовать Мясницкую. Эта магистраль известная, значительная, старинная, одно время даже претендовавшая на роль главной артерии Москвы.

Название улице дали мясники, проживавшие здесь с XV века. С петровских времен обосновалось титулованное дворянство во главе со всемогущим Меншиковым. В XIX веке улица стала купеческой. Здесь появились солидные здания контор и банков, многоэтажные доходные дома. Купцы пытались перещеголять друг друга, отсюда неповторимая архитектурная пестрота Мясницкой.

Мы начнем свою прогулку от офиса знаменитого фарфорового короля — Кузнецова, а затем поговорим о его соседе Черткове, который первый начал собирать древнерусские письменные артефакты.

Обязательно поговорим о громадине телефонной станции, на фасаде которой до сих пор ругается Абонент и улыбается Барышня. Расскажу почему в телефонистки брали только высоких незамужних девушек и они быстро выходили замуж. А потом переулком мы выйдем к зданию доходного дома Строгановского училища, построенного знаменитым московским архитектором Шехтелем.

Не обойдется все и без мистики! Расскажу вам легенду о скупом старике Кусовникове, возможно нам посчастливится не встретить его! А еще о масонах, собиравшихся на Мясницкой и о чайном короле Перлове, который так старался удивить китайского посла, что построил самый удивительный дом Москвы.

Мясницкую делит на 2 части бульвар и после него улица становится спокойной и тихой. Тут уже нас встрети громадина Центрсоюза — творение французского архитектора Ле Корбюзье, опередившее свое время. А рядом плеяда особняков аристократии и промышленников. Усадьба, в которой Грибоедов написал «Горе от ума» и которая стала в последствии больницей с одним из первых родильных домов в Москве. Дом, в котором были композиторы с мировыми именами: Лист и Глинка играли здесь на салонах, Чайковский был под покровительством богатой вдовы, а Клод Дебюсси был на ставке простого учителя музыки.