Название улице дали мясники, проживавшие здесь с XV века

Название улице дали мясники, проживавшие здесь с XV века.

С петровских времен обосновалось титулованное дворянство во главе со всемогущим Меншиковым.

В XIX веке улица стала купеческой.

Здесь появились солидные здания контор и банков, многоэтажные доходные дома.

Купцы пытались перещеголять друг друга, отсюда неповторимая архитектурная пестрота Мясницкой, которую мы и рассмотрим на нашей экскурсии.
Две Мясницких
Две Мясницких
Две Мясницких
Две Мясницких
Две Мясницких
Две Мясницких

Что вы увидите 🤩

  • Дом Фарфора Кузнецовых
  • усадьбу Салтыковых-Черткова
  • первую телефонную станцию Москвы
  • доходный дом Строгановского училища
  • магазин "Чай-кофе" т-ва Перловых
  • Дом Юшкова
  • Дом Центросоюза
  • Усадьбу Барышниковых
  • Усадьбу фон Мекк (Дом трех композиторов)
  • усадьбу Лобанова-Ростовского
Полтора километра длины и полтысячелетия истории — так можно вкратце охарактеризовать Мясницкую. Эта магистраль известная, значительная, старинная, одно время даже претендовавшая на роль главной артерии Москвы.
Название улице дали мясники, проживавшие здесь с XV века. С петровских времен обосновалось титулованное дворянство во главе со всемогущим Меншиковым. В XIX веке улица стала купеческой. Здесь появились солидные здания контор и банков, многоэтажные доходные дома. Купцы пытались перещеголять друг друга, отсюда неповторимая архитектурная пестрота Мясницкой.
Мы начнем свою прогулку от офиса знаменитого фарфорового короля — Кузнецова, а затем поговорим о его соседе Черткове, который первый начал собирать древнерусские письменные артефакты.
Обязательно поговорим о громадине телефонной станции, на фасаде которой до сих пор ругается Абонент и улыбается Барышня. Расскажу почему в телефонистки брали только высоких незамужних девушек и они быстро выходили замуж. А потом переулком мы выйдем к зданию доходного дома Строгановского училища, построенного знаменитым московским архитектором Шехтелем.
Не обойдется все и без мистики! Расскажу вам легенду о скупом старике Кусовникове, возможно нам посчастливится не встретить его! А еще о масонах, собиравшихся на Мясницкой и о чайном короле Перлове, который так старался удивить китайского посла, что построил самый удивительный дом Москвы.
Мясницкую делит на 2 части бульвар и после него улица становится спокойной и тихой. Тут уже нас встрети громадина Центрсоюза — творение французского архитектора Ле Корбюзье, опередившее свое время. А рядом плеяда особняков аристократии и промышленников. Усадьба, в которой Грибоедов написал «Горе от ума» и которая стала в последствии больницей с одним из первых родильных домов в Москве. Дом, в котором были композиторы с мировыми именами: Лист и Глинка играли здесь на салонах, Чайковский был под покровительством богатой вдовы, а Клод Дебюсси был на ставке простого учителя музыки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Мясницкая улица, 8/2
    Завершение: Мясницкая улица, 43с1
    Когда и сколько длится?
    Когда: по запросу
    Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
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    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
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    по запросу

    Катерина С.
    Катерина С.
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