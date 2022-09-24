Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут по малолюдным переулкам и уютным дворам от Земляного вала до Китай-города через Чистые пруды. Архитектура, готичные рассказы в духе франкенштейна, несколько дворов с призраками, пара маленьких книжных – каждый со своим лицом, историей и особенной атмосферой внутри.
И Китай-город, который местные называют пространством чуда, а многие горожане считают сердцем города.
с 11 утра до 15 часов дня в даты, указанные в календаре бронирований
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Ничего дополнительно оплачивать не нужно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Земляной вал, 33, у главного входа в ТЦ Атриум
Завершение: Забелина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: с 11 утра до 15 часов дня в даты, указанные в календаре бронирований
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.