Маршрут по малолюдным переулкам и уютным дворам от Земляного вала до Китай-города через Чистые пруды. Архитектура, готичные рассказы в духе франкенштейна, несколько дворов с призраками, пара маленьких книжных – каждый со своим лицом, историей и особенной атмосферой внутри.

И Китай-город, который местные называют пространством чуда, а многие горожане считают сердцем города.