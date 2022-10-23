Екатерина Великая и Москва

За 1,5 часа пройти по следам императрицы, увидеть ее как человека и осознать ее роль в истории

Моя прогулка для тех, кто хочет отыскать в Москве императорский Петербург.

В этот мир мы отправимся в компании Екатерины Великой — императрица не раз заглядывала в нестоличную Москву.

Подробно и увлекательно я расскажу вам о грандиозной и неоднозначной личности Екатерины, о ее решениях, об отношении к Москве, а на десерт — о фаворитах. Заодно полюбуемся архитектурой 18 века!
Екатерина Великая и Москва
Екатерина Великая и Москва
Екатерина Великая и Москва
Екатерина Великая и Москва
Екатерина Великая и Москва
Екатерина Великая и Москва
Екатерина Великая и Москва
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Описание

Что вас ожидает

Следуем за Екатериной

Мы будем искать места, которые помнят приезды монаршей особы в Москву. Вы увидите Троицкий мост, через который она впервые попала в Кремль. Побываете во дворике Музея архитектуры Щусева, бывшей усадьбы Александра Талызина — одного из офицеров, совершивших государственный переворот и провозгласивших Екатерину императрицей. Восхититесь красотой Дома Пашкова, созданного императорским архитектором. И определите местоположение Пречистенского дворца — резиденции Екатерины во время празднования победы в русско-турецкой войне.

Гуляя, вы узнаете:

  • Как прусская принцесса, не имеющая никаких прав на российский трон, стала императрицей, совершив двойной государственный переворот;
  • Какой женщиной была Екатерина Великая, какими невероятными чертами характера она действительно обладала, а что — лишь слухи;
  • Почему императрица не любила Москву и как она сделала шаг от средневекового города в сторону столицы великой державы;
  • Сколько на самом деле было фаворитов у Екатерины и какие испытания они проходили, прежде чем стать ее возлюбленными.

Организационные детали

  • Мы затронем пикантные темы, поэтому экскурсия строго 18+
  • Экскурсия пешеходная, удобная обувь будет очень кстати

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Библиотека имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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