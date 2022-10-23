Анастасия — ваш гид в Москве

Я аккредитованный гид по Москве. В своих экскурсиях я не только рассказываю об историческом прошлом и архитектуре города, но и провожу параллели с современным миром. У гостей моих экскурсий есть прекрасная возможность заглянуть во дворики столицы и пройти по центру города нестандартными маршрутами. Вам будет интересно на моих прогулках, если вы открыты новому, любите задавать вопросы и быть в диалоге с гидом.