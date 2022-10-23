Мы будем искать места, которые помнят приезды монаршей особы в Москву. Вы увидите Троицкий мост, через который она впервые попала в Кремль. Побываете во дворике Музея архитектуры Щусева, бывшей усадьбы Александра Талызина — одного из офицеров, совершивших государственный переворот и провозгласивших Екатерину императрицей. Восхититесь красотой Дома Пашкова, созданного императорским архитектором. И определите местоположение Пречистенского дворца — резиденции Екатерины во время празднования победы в русско-турецкой войне.