22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

С некоторых пор экскурсии Трипстера мы стали дарить нашим внукам на день рождения. Материальными подарками их уже не удивишь, а вот такими духовными очень даже. Наша команда состояла из шести человек, из них два внука 11 и 15 лет. Хотелось найти что-то завлекательное, чтобы глаза загорелись и скуки не было. Юле удалось увлечь нас всех и детей и взрослых.Интересно было всем. Узнали много нового про башню, причем в игровой форме. Мальчики - они такие, если им не интересно, то слушать не будут и вид делать, что слушают не будут. Нашим было интересно. Участвовали во всех заданиях, выполняли, бегали, искали, смотрели. Обязательно надо снимать свое видео- репортаж. Мы снимали короткие сюжеты с рассказом про отдельный объект. Набралось около 15 очень коротких репортажей пр то, что особенно запомнилось. Про окна. Прочитала в каком-то отзыве про грязные окна. Не соглашусь. Окна как окна. Никакой особой грязи не увидела. Билеты на башню покупала заранее через сайт. Удобно, НО... пришлось поволноваться из-за дождливой погоды. С утра все было в тучах и лил дождь. Повезло, что к 12 часам распогодилось и видимость с башни была замечательная.Настроение отличное, экскуровод прекрасный, с погодой повезло! Мальчишки довольны. Спасибо Юле и Трипстеру.