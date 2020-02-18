22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Экскурсия-квест на Останкинской башне «Репортаж на высоте»

2,5 часа удовольствия вокруг башни и на высоте 337 метров

Юлия
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Юлия – ваш гид
История создания Останкинской башни и её инженерные особенности, смешные случаи и загадочные совпадения, процесс выпуска передачи и хитрости подготовки телевизионных сюжетов — за два часа вы в формате квеста познакомитесь с миром телевидения и узнаете все о знаменитой башне.

Я отвечу на любые ваши вопросы, потому что несколько лет проработала экскурсоводом и PR-специалистом башни, рассказав про нее тысячам людей.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии22 отзыва
4.77
Экскурсия-квест на Останкинской башне «Репортаж на высоте»

Знали ли вы, что самое высокое сооружение Европы находится в Москве? Что благодаря ему мы можем смотреть телевизор и общаться по мобильному телефону? Это — Останкинская телебашня.

Что вас ожидает

  • Обычная экскурсия на Останкинской башне занимает 10 минут. А наш путь к раскрытию тайн продлится гораздо дольше: вы пройдете по живописному району, откуда происходит вещание главных телеканалов страны, разгадаете головоломки про выпуск и трансляцию сюжетов в эфир.
  • На пути к башне и до того, как подняться на вершину, мы подготовимся к съемке сюжета про башню — распределим роли, пройдем краткий инструктаж, сделаем речевую разминку и узнаем интересные подробности про башню, которые сможем использовать в передаче: поймем, почему башня не падает, на какой цветок она похожа и как она используется.
  • Кульминацией приключения станет подъем на самую высокую смотровую площадку в Европе – 337 метров! С такой высоты Москва видна как на ладони. Но мы будем не просто любоваться панорамой Москвы, но и искать интересные здания и объекты. Это поможет в съемках сюжета про башню и открывающийся с нее вид. Там же мы пройдем через незабываемый опыт — попрыгаем на знаменитом стеклянном полу.
  • Подводить итоги квеста мы будем у подножия башни. Мы поиграем в интересную игру, превратив экскурсию в настоящее приключение.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты на башню, стоимость зависит от тарифа и выбранного дня, подробности уточняйте в переписке
  • Обязательно возьмите с собой паспорт — без него подъем на башню невозможен
  • Возьмите с собой телефоны с камерой или просто камеру, чтобы снять мини-сюжет о башне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Ожидали большего. Программа на Tripster не соответствует проведенной экскурсии. Мы, конечно, все равно получили удовольствие от посещения башни, и благодаря Юле узнали много нового. Спасибо
2 сентября 2019
Замечательная экскурсия вместе с Юлей. Активно, ярко, интересно. Жалеем только об одном - что не попали на другие экскурсии к Юле.
19 августа 2019
С некоторых пор экскурсии Трипстера мы стали дарить нашим внукам на день рождения. Материальными подарками их уже не удивишь, а вот такими духовными очень даже. Наша команда состояла из шести человек, из них два внука 11 и 15 лет. Хотелось найти что-то завлекательное, чтобы глаза загорелись и скуки не было. Юле удалось увлечь нас всех и детей и взрослых.Интересно было всем. Узнали много нового про башню, причем в игровой форме. Мальчики - они такие, если им не интересно, то слушать не будут и вид делать, что слушают не будут. Нашим было интересно. Участвовали во всех заданиях, выполняли, бегали, искали, смотрели. Обязательно надо снимать свое видео- репортаж. Мы снимали короткие сюжеты с рассказом про отдельный объект. Набралось около 15 очень коротких репортажей пр то, что особенно запомнилось. Про окна. Прочитала в каком-то отзыве про грязные окна. Не соглашусь. Окна как окна. Никакой особой грязи не увидела. Билеты на башню покупала заранее через сайт. Удобно, НО... пришлось поволноваться из-за дождливой погоды. С утра все было в тучах и лил дождь. Повезло, что к 12 часам распогодилось и видимость с башни была замечательная.Настроение отличное, экскуровод прекрасный, с погодой повезло! Мальчишки довольны. Спасибо Юле и Трипстеру.
26 июля 2019
Великолепная интересная экскурсия!!!! Экскурсанты всех возрастов от 15 до 67 в восторге! Оценка ребенка "Обалденно!" :-))) Получили замечательный сладкий сюрприз! Юлия, спасибо за познавательную экскурсию и море впечатлений!
26 июля 2019
Совершили долгожданную экскурсию на Останкинскую телебашню!Захватывающе, незабываемо, получили море положительных эмоций!Очень благодарны замечательному экскурсоводу и прекрасному человеку Юлии!Всем рекомендуем провести с блеском свой репортаж на высоте!
2 июля 2019
Выражаем огромную благодарность Юлии за организацию великолепной и очень интересной экскурсии на Останкинскую телебашню. 2 часа пролетели как 15 минут! Мы узнали массу интереснейших и редких фактов о башне и историю строительства, а также "секретные" фишки, о которых не пишут на сайтах. Мы сняли сюжет и даже побыли пиарщиками! Спасибо, Юлия!
9 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Можно туда сходить и самим, но столько информации мы бы не получили! И информация представлена в игровой форме, что очень интересно для детей школьного возраста. Мы были семьей, понравилось всем. Юлия очень приятный в общении человек. Экскурсию порекомендую всем: начиная от школьников и до пенсионеров.
26 марта 2019
Большое спасибо Юлии за интересную экскурсию. Все прошло на одном дыхании.
18 февраля 2019
Посетили экскурсию-квест на Останкинскую телебашню 9 февраля 2019г. Были мы с сестрой, наши дети 9 и 11 лет и наша мама (пенсионерка). Интересно, увлекательно и познавательно было всем - от мала до велика. Очень понравилось!
Юля - отличный гид! Профессионал своего дела! Обязательно пойдем с ней и на другие ее авторские экскурсии.
Всем рекомендую данную экскурсию-квест. Очаровательная прелестница - Останкинская телебашня никого не оставит равнодушной!
6 декабря 2018
Замечательная экскурсия. Материал подан в интересной, игровой форме.
Юлия грамотный гид, рассказ ее был интересен и познавателен.
Мы все очень довольны своим выбором. Будем рекомендовать данную экскурсию и Юлия своим друзьям.
Ещё 12 отзывов

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