Экскурсия-квест в Москва-сити для детей от 10 до 18 лет

Экскурсия-квест в Москва-сити для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия-квест в Москва-сити для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия-квест в Москва-сити для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия-квест в Москва-сити для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия-квест в Москва-сити для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия-квест в Москва-сити для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия-квест в Москва-сити для детей от 10 до 18 лет

Что вас ждет:

    Если вы обожаете приключения, головоломки и прогулки по удивительным местам Москвы, самое время отправиться на экскурсию по настоящему небоскрёбу! На прогулке ребят ждут интересные факты о башнях Москва-Сити и захватывающие городские панорамы с высоты смотровой площадки башни «Федерация». А затем участникам предстоит пройти хитроумный квест с увлекательными заданиями!

    Важно знать:

      С 28.10 по 7.11 музей Москва-Сити будет работать в режиме COVID free:

      • На входе на первом этаже необходимо будет предоставить QR-код, который должен быть действительным.
      • Правило касается исключительно взрослых, на детей не распространяется (до 17 лет включительно).

      Цены на экскурсию

      Для группы 10-20 человек
      Стандартное предложение
      7 000 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Услуги гида
      • экскурсия и квест для детей.
      Что не входит
      • Цена указана за группу от 1 до 9 детей.
      • Если детей больше, то цена 750 рублей с человека
      • Входные билеты на смотровую площадку башни Федерация, где проходит квест оплачиваются отдельно: 1000 рублей детский, 1400 рублей взрослый.
      Где начинаем и завершаем
      Начало: Пресненская набережная, дом 2 ТЦ "Афимолл"
      Завершение: Пресненская набережная, дом 12 башня "Федерация"
      Когда и сколько длится?
      Когда: Ежедневно с 10.30 до 20.00.
      Экскурсия длится около 2 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      Ежедневно с 10.30 до 20.00.

      Наталья И.
      Наталья И.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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