Ежедневно с 10.30 до 20.00.

Что вас ждет:
Если вы обожаете приключения, головоломки и прогулки по удивительным местам Москвы, самое время отправиться на экскурсию по настоящему небоскрёбу! На прогулке ребят ждут интересные факты о башнях Москва-Сити и захватывающие городские панорамы с высоты смотровой площадки башни «Федерация». А затем участникам предстоит пройти хитроумный квест с увлекательными заданиями!
Важно знать:
С 28.10 по 7.11 музей Москва-Сити будет работать в режиме COVID free:
- На входе на первом этаже необходимо будет предоставить QR-код, который должен быть действительным.
- Правило касается исключительно взрослых, на детей не распространяется (до 17 лет включительно).