Ежедневно с 10.30 до 20.00.

Что вас ждет:

Если вы обожаете приключения, головоломки и прогулки по удивительным местам Москвы, самое время отправиться на экскурсию по настоящему небоскрёбу! На прогулке ребят ждут интересные факты о башнях Москва-Сити и захватывающие городские панорамы с высоты смотровой площадки башни «Федерация». А затем участникам предстоит пройти хитроумный квест с увлекательными заданиями!

Важно знать:

С 28.10 по 7.11 музей Москва-Сити будет работать в режиме COVID free: