81 отзыв оставили туристы

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Экскурсия на киностудию «Мосфильм»

4.2
81 отзыв
Алла В.
Алла В. – Гид из Москвы
На экскурсии 🧭 по «Мосфильму» вы узнаете, как снимается российское кино 🎥.

Вы увидите гримерки, костюмы и декорации из любимых фильмов.

Профессиональный экскурсовод проведет вас по уникальному парку техники с раритетными машинами и исторической военной техникой.

Вы прогуляетесь 👣 по декорациям старой Москвы и Петербурга, где наверняка увидите знакомые здания.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
На экскурсии 🧭 по «Мосфильму» вы сможете во всех деталях и подробностях разглядеть реквизит, декорации и костюмы, ставшие уже классикой российского кинематографа.

Экскурсия начнётся с автопарка киностудии. Здесь можно увидеть:

  • автомобиль Штирлица;
  • знаменитый Фердинад, на котором выезжала на место преступления группа Жеглова;
  • открытый кабриолет марки «Роллс-Ройс», фаэтон «Пежо», «Руссо-Балт»;
  • велосипед Ленина, «Бьюик-Эйт» 1941 года выпуска, «Паккард» 1937 года выпуска, на котором разъезжала номенклатура советских времен;
  • военную технику, транспортные средства Первой и Второй мировых войн;
  • старинные кареты.
  • Покажут вам и святое святых киностудии – съемочные площадки, гримерные и костюмерные.
После такой экскурсии трудно поверить в реальность мира, находящегося вокруг, – настолько натуральным кажется все, что находится на «Мосфильме». Именно поэтому такую экскурсию ⛳ нельзя пропустить!
Здесь разрешено фотографирование, так что вы сможете поделиться оригинальными фотографиями со своими друзьями в социальных сетях.
Что входит
  • Сопровождение от ст. М "Площадь революции" до территории Мосфильма (занимает примерно 1 час).
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Проход на территорию «Мосфильма»
  • Экскурсия по территории киностудии "Мосфильм" (музеи, павильоны. пастижорный цех).
Начало
🚩 На платформе станции метро «Площадь революции»
Место завершения
🏁 Мосфильм

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла В.
Алла В.
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81 отзыв оставили туристы

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