81 отзыв оставили туристы

На экскурсии 🧭 по «Мосфильму» вы сможете во всех деталях и подробностях разглядеть реквизит, декорации и костюмы, ставшие уже классикой российского кинематографа.
Экскурсия начнётся с автопарка киностудии. Здесь можно увидеть:
- автомобиль Штирлица;
- знаменитый Фердинад, на котором выезжала на место преступления группа Жеглова;
- открытый кабриолет марки «Роллс-Ройс», фаэтон «Пежо», «Руссо-Балт»;
- велосипед Ленина, «Бьюик-Эйт» 1941 года выпуска, «Паккард» 1937 года выпуска, на котором разъезжала номенклатура советских времен;
- военную технику, транспортные средства Первой и Второй мировых войн;
- старинные кареты.
- Покажут вам и святое святых киностудии – съемочные площадки, гримерные и костюмерные.
После такой экскурсии трудно поверить в реальность мира, находящегося вокруг, – настолько натуральным кажется все, что находится на «Мосфильме». Именно поэтому такую экскурсию ⛳ нельзя пропустить!
Здесь разрешено фотографирование, так что вы сможете поделиться оригинальными фотографиями со своими друзьями в социальных сетях.
Что входит
- Сопровождение от ст. М "Площадь революции" до территории Мосфильма (занимает примерно 1 час).
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Проход на территорию «Мосфильма»
- Экскурсия по территории киностудии "Мосфильм" (музеи, павильоны. пастижорный цех).
Начало
🚩 На платформе станции метро «Площадь революции»
Место завершения
🏁 Мосфильм
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алла В.
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