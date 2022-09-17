Экскурсия на крышу на Смоленской с Аудиогидом

Экскурсия на крышу на Смоленской с Аудиогидом
Экскурсия на крышу на Смоленской с Аудиогидом
Экскурсия на крышу на Смоленской с Аудиогидом
Экскурсия на крышу на Смоленской с Аудиогидом
Экскурсия на крышу на Смоленской с Аудиогидом

Что вас ожидает 🤩

  • Сталинские высотки: МИД
  • МГУ
  • Гостиницу Украина
  • Киевский вокзал
  • Мост Богдана Хмельницкого
  • Москва Сити
  • Дом Нефтяников
  • Дом Архитекторов
  • Москва реку
  • Гостиныцы Азимут и Золотое Кольцо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия на крышу с аудиогидом включает в себя подъём на крышу 10 этажного дома в районе метро Смоленская с отличным видом на Сталинские высотки, Москва сити, уникальные здания, реку. На крышу Вас проведёт сопровождающий. Он же включит аудиогид. В аудиогиде рассказывается об истории района, где находится здание, а так же о тех объектах, которые видны с крыши. Гид составлен профессиональным экскурсоводом и озвучен профессиональный диктором. Продолжительность аудиогида – 16 минут. На крыше можно находиться 1 час.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подъём на крышу
  • Рассказ аудиогида
  • Спуск с крыши
Место начала и завершения?
Смоленская улица, 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Одевайте удобную обувь без каблука
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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