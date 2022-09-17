Описание

Экскурсия на крышу с аудиогидом включает в себя подъём на крышу 10 этажного дома в районе метро Смоленская с отличным видом на Сталинские высотки, Москва сити, уникальные здания, реку. На крышу Вас проведёт сопровождающий. Он же включит аудиогид. В аудиогиде рассказывается об истории района, где находится здание, а так же о тех объектах, которые видны с крыши. Гид составлен профессиональным экскурсоводом и озвучен профессиональный диктором. Продолжительность аудиогида – 16 минут. На крыше можно находиться 1 час.