Экскурсия на Стадион Динамо «От Советского Колизея до ВТБ Арены»

На экскурсии по легендарной арене вы с головою окунетесь в мир московского футбола, узнаете...

На экскурсии по легендарной арене вы с головою окунетесь в мир московского футбола, узнаете множество интересных фактов и легенд, познакомитесь с вековой историей стадиона «Динамо», побываете во всех его местах, даже тех, куда простым болельщикам вход закрыт.
Экскурсия на Стадион Динамо «От Советского Колизея до ВТБ Арены»
Экскурсия на Стадион Динамо «От Советского Колизея до ВТБ Арены»
Экскурсия на Стадион Динамо «От Советского Колизея до ВТБ Арены»
Экскурсия на Стадион Динамо «От Советского Колизея до ВТБ Арены»
Экскурсия на Стадион Динамо «От Советского Колизея до ВТБ Арены»
Экскурсия на Стадион Динамо «От Советского Колизея до ВТБ Арены»

В ходе экскурсии вы:

  • Пройдете путь болельщиков и путь спортсменов длиною в сто лет – это незабываемое путешествие в мир московского футбола!
  • Побываете на зрительских трибунах, спуститесь к футбольному полю и даже сможете прикоснуться к его вечно зеленому травяному покрытию.
  • Посетите ледовую арену, зону СМИ, конференц-зал, послематчевую комнату и даже заглянете в раздевалки спортсменов – все запретные для простых болельщиков места для вас будут открыты.
  • Полюбуетесь интерьерами ресторана «Platinum», расположенного на шестом этаже «ВТБ Арены».
  • Увидите уникальные исторические барельефы Меркулова.
  • Сделаете потрясающие селфи по всему маршруту экскурсии.

Важно:

  • Экскурсия будет проходить частично на улице, поэтому одевайтесь по погоде.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Дети (с 6 до 16 лет)
1 500 ₽
Пенсионер, Студент
1 560 ₽
Взрослый (16+)
1 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: В центре зала станции метро Динамо
Завершение: ТЦ «Арена Плаза»
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выходным

Мос-Тур
Мос-Тур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые👣Пешком🎣Рыбалка

Еще несколько похожих предложений в Москве

Экскурсия в легендарные Сандуны
5
1
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в легендарные Сандуны
Легендарные Сандуновские бани - архитектурное и инженерное диво столицы, уникальная культурно-историческая...
20.10 и 27.10 в 18:45
Экскурсия по крыше стадиона Лужники + прогулка
5
7
2 000
за 1 чел.
Экскурсия по крыше стадиона Лужники + прогулка
У вас будет редкая возможность увидеть стадион практически без людей, оценить красоту и масштаб...
В будние дни в 20:00. В выходные в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Московский Кремль и Красная площадь
4.5
43
2 200
за 1 чел.
Московский Кремль и Красная площадь
Красоту московского Кремля можно оценить самостоятельно, но лучше узнать историю важнейшего...
пятница в 14.30
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
4.6
53
1ч 30м
990
за 1 чел.
Подземные дворцы Москвы. Экскурсия по Московскому метро
Как человек без образования заложил московскую подземку
Московский Кремль (с посещением собора)
Индивидуальная экскурсия
52 850
за 1-40 чел.
Московский Кремль (с посещением собора)
На экскурсии вы узнаете все секреты ключевых достопримечательностей Москвы: Красной площади, Кремля и...
По договоренности
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Индивидуальный квест
6 000
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Я приглашаю вас на экскурсию-квест по истории и тайнам Московского Кремля и Александровского сада
Затерянный мир купеческой Москвы - Замоскворечье
4.8
10
500
за 1 чел.
Затерянный мир купеческой Москвы - Замоскворечье
Приглашаем вас на атмосферную экскурсию по чудесному уголку старой Москвы - Замоскворечью
Каждый понедельник в 14:00
Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок
5
27
500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Кинопанорама: обзорная экскурсия по местам съёмок
Обзорная экскурсия по местам съёмок советских фильмов
Ежедневно в 15:15
Тайны старого стадиона
4
2
1 350
за 1 чел.
Тайны старого стадиона
Вы когда-нибудь задумывались, что под огромным стадионом может находится бункер
начало в 14-30 еженедельно по субботам
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
4.5
109
1ч 30м
950
за 1 чел.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
На экскурсии по «Мосфильму» вы узнаете, как снимается российское кино
см. в календаре
Вечерняя театрализованная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-7 чел.
Вечерняя театрализованная экскурсия
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
ВДНХ - великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест
Индивидуальный квест
4
3
5 200
за 1-15 чел.
ВДНХ - великолепие Советской эпохи. Экскурсия-квест
ВДНХ является одним из любимых мест для прогулок не только среди гостей столицы, но и среди ее жителей...
Индивидуальная экскурсия, дата по запросу

Мос-Тур проводит ещё 10 экскурсий

Москва: из прошлого в будущее - экскурсия с поездкой на канатной дороге
5
1
3 340
за 1 чел.
Москва: из прошлого в будущее - экскурсия с поездкой на канатной дороге
Знакомство с городом значит почти то же самое, что первое свидание
Вторник в 11:00, суббота в 11:00
ВДНХ: Традиции и современность + Павильон "Макет Москвы"
3.5
2
750
за 1 чел.
ВДНХ: Традиции и современность + Павильон "Макет Москвы"
Увлекательная экскурсия позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы - знаменитую статую...
Загадки и легенды Центрального Дома культуры железнодорожников
2ч 30м
1 090
за 1 чел.
Загадки и легенды Центрального Дома культуры железнодорожников
Мы приглашаем вас на удивительную экскурсию по легендарному зданию, архитектурный облик которого...
По воскресеньям в 12:00
Мистическая Москва (вечерняя)
4.6
6
990
за 1 чел.
Мистическая Москва (вечерняя)
Все классические экскурсии выглядят практически одинаково
Уютный уголок Замоскворечья
5
2
590
за 1 чел.
Уютный уголок Замоскворечья
Замоскворечье прошлых лет - совершенно особый мир
Варварка - путешествие в глубь веков
5
1
590
за 1 чел.
Варварка - путешествие в глубь веков
Мы побеседуем о мудрецах и юродивых, богачах и революционерах, воинах и миротворцах, чьи имена...
Богемный Арбат
4
4
590
за 1 чел.
Богемный Арбат
Не каждой улице выпадает честь стать музой для музыкантов и писателей
За кулисами Большого театра
1ч 30м
3 000
за 1 чел.
За кулисами Большого театра
Если Москва, то Большой театр, если Большой, то «Лебединое озеро» , - так рассуждают иностранцы
По воскресеньям в 12:00
Театрализованная экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием
2ч 30м
1 120
за 1 чел.
Театрализованная экскурсия «По тропе исполнения желаний» с чаепитием
Мы будем гулять по Москве, загадывать желания, мечтать, и вместе с этим, увидим замечательные места...
Поездка в главный Храм Вооруженных Сил
2 350
за 1 чел.
Поездка в главный Храм Вооруженных Сил
Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» , строительство которого символично завершилось 9...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺