Пройдете путь болельщиков и путь спортсменов длиною в сто лет – это незабываемое путешествие в мир московского футбола!
Побываете на зрительских трибунах, спуститесь к футбольному полю и даже сможете прикоснуться к его вечно зеленому травяному покрытию.
Посетите ледовую арену, зону СМИ, конференц-зал, послематчевую комнату и даже заглянете в раздевалки спортсменов – все запретные для простых болельщиков места для вас будут открыты.
Полюбуетесь интерьерами ресторана «Platinum», расположенного на шестом этаже «ВТБ Арены».
Увидите уникальные исторические барельефы Меркулова.
Сделаете потрясающие селфи по всему маршруту экскурсии.
Важно:
Экскурсия будет проходить частично на улице, поэтому одевайтесь по погоде.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Дети (с 6 до 16 лет)
1 500 ₽
Пенсионер, Студент
1 560 ₽
Взрослый (16+)
1 750 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: В центре зала станции метро Динамо
Завершение: ТЦ «Арена Плаза»
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.