Что вас ожидает?

Уникальный шанс осмотреть Москву с высоты 337 метров: будучи одним из самых высоких зданий в Европе, Останкинская башня открывает вид на все достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️. Потрясающие фотографии 📸 обеспечены!

Кроме этого, возобновила свою работу открытая смотровая площадка, расположенная на высоте 340 метров.

Теперь все желающие смогут выйти на «открытый» воздух, чтобы увидеть город 🏙️ без стеклянных преград, а также сделать качественные фотографии и селфи с необычного ракурса.

Просмотр панорамы Москвы с open-air площадки подарит новые ощущения и поистине волнующие эмоции!!!

Только отсюда можно оценить просторы столицы и, в буквальном смысле, дотянуться до облаков.

Обед в ресторане с живописным панорамным видом: ресторанный комплекс башни идеально подходит для романтического или семейного обеда, а панорамные виды на Москву создают незабываемую обстановку для трапезы. С нашим билетом на посещение башни вы можете пройти на территорию ресторана самостоятельно.

Возможность стать настоящими экспертами в истории 📖 Останкинской башни: во время посещения вы узнаете, почему у здания такая форма, как оно строилось и как стало не только центром вещания.

Поразительное и познавательное путешествие по следам знаменитых посетителей телебашни, в числе которых был сам Фидель Кастро.

Бронируя билеты 🎫 будьте внимательны, т. к. цены на БУДНИ и ВЫХОДНЫЕ различаются. Бронирование билета для буднего дня на дату выходного может привести к отмене заказа.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что к посещению не допускаются:

Дети младше 7 лет.

Лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Лица с ограниченными возможностями на костылях, с протезами, на колясках

Лица с психическими отклонениями.

Допуск детей до 14 лет разрешен только в сопровождении взрослого