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Экскурсия на тех. этаж (85м. ) посещение смотровой площадки Останкино (337м)

4.6
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Сначала вы подниметесь на скоростном лифте на технический этаж "отметка 85 метров", где увидите изнанку башни, узнаете всё о технологиях её строительства, секретах прочности.

Выйдите на технологический балкон, служащий для размещения метеооборудования.

Скоростной лифт поднимет вас на высоту 337 метров, откуда вы сможете посмотреть на прекрасную Москву со смотровой площадки.

Уникальная конструкция со стеклянным полом заставит понервничать, а для самых смелых на высоте 340 метров работает площадка на свежем воздухе.

Прямо на высоте находится множество экспозиций и ресторан.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Экскурсия на тех. этаж (85м. ) посещение смотровой площадки Останкино (337м)

Что вы увидите

  • панорамы Москвы с open-air площадки
  • интерактивные экспозиции
Что вас ожидает?
  • Уникальный шанс осмотреть Москву с высоты 337 метров: будучи одним из самых высоких зданий в Европе, Останкинская башня открывает вид на все достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️. Потрясающие фотографии 📸 обеспечены!
  • Кроме этого, возобновила свою работу открытая смотровая площадка, расположенная на высоте 340 метров.
  • Теперь все желающие смогут выйти на «открытый» воздух, чтобы увидеть город 🏙️ без стеклянных преград, а также сделать качественные фотографии и селфи с необычного ракурса.
Просмотр панорамы Москвы с open-air площадки подарит новые ощущения и поистине волнующие эмоции!!!
Только отсюда можно оценить просторы столицы и, в буквальном смысле, дотянуться до облаков.
  • Обед в ресторане с живописным панорамным видом: ресторанный комплекс башни идеально подходит для романтического или семейного обеда, а панорамные виды на Москву создают незабываемую обстановку для трапезы. С нашим билетом на посещение башни вы можете пройти на территорию ресторана самостоятельно.
  • Возможность стать настоящими экспертами в истории 📖 Останкинской башни: во время посещения вы узнаете, почему у здания такая форма, как оно строилось и как стало не только центром вещания.
  • Поразительное и познавательное путешествие по следам знаменитых посетителей телебашни, в числе которых был сам Фидель Кастро.
  • Бронируя билеты 🎫 будьте внимательны, т. к. цены на БУДНИ и ВЫХОДНЫЕ различаются. Бронирование билета для буднего дня на дату выходного может привести к отмене заказа.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что к посещению не допускаются:

  • Дети младше 7 лет.
  • Лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
  • Лица с ограниченными возможностями на костылях, с протезами, на колясках
  • Лица с психическими отклонениями.
Допуск детей до 14 лет разрешен только в сопровождении взрослого
  • При оформлении заказа на сайте обязательно укажите полные имена и даты рождения всех участников.
  • После оплаты проверьте, пришёл ли на вашу электронную почту специальный ваучер (время ожидания может составить несколько часов).
Что входит
  • Посещение интерактивного мультимедийного комплекса в фойе Телебашни
  • Подъем на технический уровень (85 метров), где пройдет экскурсия о конструктивных и инженерных особенностях башни
  • Посещение смотровой площадки на высоте 337 метров
  • Посещение открытой смотровой площадки на отметке 340 метров (с мая по октябрь)
  • Возможность посетить ресторан «Седьмое небо»
Что не входит
  • Обед в ресторане
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Начало и место завершения
🚩 ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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