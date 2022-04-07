Зал, где любил проводить время за чашкой кофе, один из дореволюционных владельцев ресторана.
Холлы гостиницы, ампирные лестницы и внутренний дворик гостиницы.
Портреты советских вождей и копию фонтана, который стоял в сквере у Большого театра.
Зеркало из венецианского стекла, которое едва не разбил Распутин пробкой от шампанского
Вы узнаете:
Историю ресторана «Яр» и историю гостиницы «Советская»
Кто расписал потолок главного зала ресторана.
Как проводили время посетители ресторана в разные эпохи.
Почему Василий Сталин поселился в гостинице «Советская». И некоторые страницы его личной жизни
Ни одна из московских гостиниц не может похвастаться тем, что под её крышей жил младший сын Вождя народов – Василий Иосифович Сталин (Джугашвили). Гостиница «Советская» стала пристанищем и местом разгульной жизни самого необычного её постояльца. Память о Василии Сталине до сих пор хранит мемориальный номер «301». Его так и называют «Сталинский апартамент», но многие стали забывать, почему так произошло. Экскурсия по историческим интерьерам гостиницы и знаменитого на всю Москву ресторана Яр
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида и вход в гостиницу
Что не входит
По желанию доплата за десерт "Пушкинский" 300 рублей с человека. Малиново-ревеневый десерт
Кекс
Чай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградский проспект, дом 32 / 2, Москва, Россия
Завершение: Ленинградский проспект, дом 32 / 2 Москва, Россия
Когда и сколько длится
Когда: Экскурсия проводится в первой половине дня до 13-00, в любой день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
По желанию туриста в программу экскурсии может быть включен "Пушкинский десерт" - сладкий суп из малины и ревеня с кексом и чаем за дополнительную плату 300 рублей с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсия проводится в первой половине дня до 13-00, в любой день
Дмитрий — ваш гид в Москве
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