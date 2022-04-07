Ни одна из московских гостиниц не может похвастаться тем, что под её крышей жил младший сын Вождя народов – Василий Иосифович Сталин (Джугашвили). Гостиница «Советская» стала пристанищем и местом разгульной жизни самого необычного её постояльца. Память о Василии Сталине до сих пор хранит мемориальный номер «301». Его так и называют «Сталинский апартамент», но многие стали забывать, почему так произошло. Экскурсия по историческим интерьерам гостиницы и знаменитого на всю Москву ресторана Яр