Юлия У. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по Китай - Городу

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Экскурсия по Китай - Городу
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Экскурсия по Китай - Городу
Экскурсия по Китай - Городу
Нет, мы не посетим родину короновируса. Мы не узнаем, при чем здесь Китай. И никто этого не знает. Зато улицы Китай-города (а всего их три) знают, как сколотить миллиард на чрезвычайной ситуации.
А еще этот район расскажет нам универсальное правило, как не надо выходить замуж, и почему Силиконовая долина, появись она в древней Руси, горела бы синим пламенем.
Не Ролексом единым, не Мальбохом родимым жила древняя Русь: мы узнаем, как подчеркивали статусность средневековые обитатели Китай-города, почему это было так важно, и как умение пить спиртное помогало разбогатеть.
Поговорим мы и об иностранных гражданах и их влиянии на политику государства Российского. Одни только факты могут довести богатое воображение до создания остросюжетного детектива с элементами мистики.
А если вы прагматик и реалист, то вам мы расскажем про образовательные центры Руси - монастыри - они же по совместительству тюрьмы. И, конечно, поговорим о том, как тюремное заключение повлияло на поэтический гений Маяковского.
Каждый на этой экскурсии 🧭 найдет что-то интересное и родное своему сердцу.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Экскурсия по Китай - Городу

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Юлия У.
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