Юлия У. проводит ещё 6 экскурсий

Нет, мы не посетим родину короновируса. Мы не узнаем, при чем здесь Китай. И никто этого не знает. Зато улицы Китай-города (а всего их три) знают, как сколотить миллиард на чрезвычайной ситуации.

А еще этот район расскажет нам универсальное правило, как не надо выходить замуж, и почему Силиконовая долина, появись она в древней Руси, горела бы синим пламенем.

Не Ролексом единым, не Мальбохом родимым жила древняя Русь: мы узнаем, как подчеркивали статусность средневековые обитатели Китай-города, почему это было так важно, и как умение пить спиртное помогало разбогатеть.

Поговорим мы и об иностранных гражданах и их влиянии на политику государства Российского. Одни только факты могут довести богатое воображение до создания остросюжетного детектива с элементами мистики.

А если вы прагматик и реалист, то вам мы расскажем про образовательные центры Руси - монастыри - они же по совместительству тюрьмы. И, конечно, поговорим о том, как тюремное заключение повлияло на поэтический гений Маяковского.

Каждый на этой экскурсии 🧭 найдет что-то интересное и родное своему сердцу.