Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке

Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России

Эта прогулка посвящена теме Великой Отечественной войны и подвигам наших героев.

Открывая эти непростые страницы истории, вы осмотрите новый знаменитый храм с мозаикой и витражами, пройдете 1418 шагов по «Дороге памяти», расшифруете многочисленные символы комплекса.

А в зале Победы вас встретит сам маршал Жуков на Параде.
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке

Что вас ожидает

Железный храм, музей и другие объекты комплекса

В центре нашего внимания будет величественный Главный храм Вооруженных сил РФ. Вы рассмотрите его в деталях снаружи и внутри — витражи, пол, мозаику купола, иконы. А я расскажу о его архитектурных особенностях и впечатляющих цифрах — каждая из них имеет значение в русской военной истории. Затем приготовьтесь пройти 1418 шагов в мультимедийном музее «Дорога памяти».

Хроники Великой Победы

Вы узнаете, как защищали Акулово и какой подвиг совершили огнеметчики, как боролись и жили партизаны. Услышите о героизме Зои Космодемьянской и Веры Волошиной, о легендарном танке Т-34, о «Катюше» и многом другом. Также я покажу один из немногих оставшихся верстовых столбов и раскрою, почему он стоит на площади перед храмом.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже у храма (город Кубинка), куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Осмотр Музея «Дорога Памяти» и храма внутри осуществляется самостоятельно (я подскажу, на что обратить внимание)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Возможно расширить экскурсию и также посетить партизанскую деревню. В этом случае передвижение осуществляется на нашем транспорте (для группы 1-4 чел. ). Доплата за расширенную программу — 1000 руб. за группу + входные билеты (взрослые — 300 руб., дети 7-17 лет — 150 руб, детям до 7 лет бесплатно).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Парке «Патриот» (город Кубинка)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Вот уже более 3 лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. А с недавних пор я стал расширять команду: теперь по моим маршрутам вожу не только я, но и мои гиды-партнеры, которые близки мне по стилю проведения экскурсий: динамизм, гармония и историчность. Всегда готов разработать маршрут с учетом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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