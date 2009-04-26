Что вас ожидает

Железный храм, музей и другие объекты комплекса

В центре нашего внимания будет величественный Главный храм Вооруженных сил РФ. Вы рассмотрите его в деталях снаружи и внутри — витражи, пол, мозаику купола, иконы. А я расскажу о его архитектурных особенностях и впечатляющих цифрах — каждая из них имеет значение в русской военной истории. Затем приготовьтесь пройти 1418 шагов в мультимедийном музее «Дорога памяти».

Хроники Великой Победы

Вы узнаете, как защищали Акулово и какой подвиг совершили огнеметчики, как боролись и жили партизаны. Услышите о героизме Зои Космодемьянской и Веры Волошиной, о легендарном танке Т-34, о «Катюше» и многом другом. Также я покажу один из немногих оставшихся верстовых столбов и раскрою, почему он стоит на площади перед храмом.

Организационные детали

Экскурсия начинается уже у храма (город Кубинка), куда вам нужно добраться самостоятельно

Осмотр Музея «Дорога Памяти» и храма внутри осуществляется самостоятельно (я подскажу, на что обратить внимание)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Возможно расширить экскурсию и также посетить партизанскую деревню. В этом случае передвижение осуществляется на нашем транспорте (для группы 1-4 чел. ). Доплата за расширенную программу — 1000 руб. за группу + входные билеты (взрослые — 300 руб., дети 7-17 лет — 150 руб, детям до 7 лет бесплатно).