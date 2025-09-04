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Экскурсия по Красной площади, ГУМу и Парку Зарядье «Жемчужины Москвы»

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной.

Потому что со всех сторон главная площадь России окружена совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами.

Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей 🖼, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 550 ₽ за человека

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Экскурсия по Красной площади, ГУМу и Парку Зарядье «Жемчужины Москвы»
Экскурсия по Красной площади, ГУМу и Парку Зарядье «Жемчужины Москвы»

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Мавзолей
  • Кремлевская стена
  • Лобное место
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Храм Василия Блаженного
  • Парк «Зарядье»
  • ГУМ
Что вас ждёт
  • Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной. Потому что со всех сторон главная площадь России окружена совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами. Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей 🖼, ворота Китай-города и легендарный ГУМ;
  • Вы прогуляетесь 👣 по брусчатке из крымского долерита, посетите Лобное место, побываете в Александровском саду, который обязан своим появлением великому событию — победе русских войск в войне с Наполеоном. Постоите у могилы Неизвестного солдата, увидите церемонию смены почётного караула. Загадаете желание на 0-м километре Манежной площади.
  • Побываете в легендарном ГУМе, услышите невероятные истории 📖 из «жизни» главного универсального магазина;
  • Посетите павильон «Купол», расположенный у самого входа в парк 🌳 «Зарядье» со стороны Красной площади. Относительно небольшое стеклянное здание одновременно является информационным центром и выставочной площадкой. Именно здесь начнется наше с вами знакомство с парком «Зарядье». Интерьер «Купола» украшен огромным количеством QR-кодов, и это не дань футуристической моде, хотя выглядит очень эффектно. В орнаменте кодов сокрыты история создания парка, путеводитель по его территории, интересные факты об историческом районе Зарядье и другая полезная информация. Наводите свой смартфон и знакомьтесь!
  • Совершите путешествие в пространстве и времени — прогуляетесь по живописной территории парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Здесь ультрасовременные здания и сооружения мирно соседствуют со старинными храмами, создавая прообраз города будущего. Вы побываете в четырёх климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдётесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Важная информация
Любительская фото- и видеосъемка разрешена. Экскурсия ⛳ проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 ГУМ
Экскурсия по Красной площади, ГУМу и Парку Зарядье «Жемчужины Москвы»
Экскурсия по Красной площади, ГУМу и Парку Зарядье «Жемчужины Москвы»
Экскурсия по Красной площади, ГУМу и Парку Зарядье «Жемчужины Москвы»
Экскурсия по Красной площади, ГУМу и Парку Зарядье «Жемчужины Москвы»
Экскурсия по Красной площади, ГУМу и Парку Зарядье «Жемчужины Москвы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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