Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной. Потому что со всех сторон главная площадь России окружена совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами. Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей 🖼, ворота Китай-города и легендарный ГУМ;
Вы прогуляетесь 👣 по брусчатке из крымского долерита, посетите Лобное место, побываете в Александровском саду, который обязан своим появлением великому событию — победе русских войск в войне с Наполеоном. Постоите у могилы Неизвестного солдата, увидите церемонию смены почётного караула. Загадаете желание на 0-м километре Манежной площади.
Побываете в легендарном ГУМе, услышите невероятные истории 📖 из «жизни» главного универсального магазина;
Посетите павильон «Купол», расположенный у самого входа в парк 🌳 «Зарядье» со стороны Красной площади. Относительно небольшое стеклянное здание одновременно является информационным центром и выставочной площадкой. Именно здесь начнется наше с вами знакомство с парком «Зарядье». Интерьер «Купола» украшен огромным количеством QR-кодов, и это не дань футуристической моде, хотя выглядит очень эффектно. В орнаменте кодов сокрыты история создания парка, путеводитель по его территории, интересные факты об историческом районе Зарядье и другая полезная информация. Наводите свой смартфон и знакомьтесь!
Совершите путешествие в пространстве и времени — прогуляетесь по живописной территории парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Здесь ультрасовременные здания и сооружения мирно соседствуют со старинными храмами, создавая прообраз города будущего. Вы побываете в четырёх климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдётесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Важная информация
Любительская фото- и видеосъемка разрешена. Экскурсия ⛳ проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 ГУМ
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.