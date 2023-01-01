Экскурсия по Москве «Формула любви»

Экскурсия по Москве «Формула любви»
Ближайшие даты:
20
дек
27
дек
3
янв
10
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждут 7 историй любви самых невероятных и знаменитых людей. Они расскажут о своей жизни и подарят алхимические элементы, из которых каждый из вас составит свою формулу любви. Вам станет подвластна самая могучая, непостижимая и живительная сила нашего мира.
Тех из вас, кто недавно встретил свою любовь, «алхимическое» путешествие научит, как сберечь её и сделать долгой как сама жизнь. Тому, кто тоскует о любви и зовёт её всем сердцем, путешествие покажет, где найти человека, предназначенного ему судьбой. Тот, кто хочет сделать затухающий огонёк любви ярким и обжигающе страстным, получит эликсир, усиливающий это шёлковое алое пламя.

Вы узнаете:

  • где познакомилась пара, чья любовь прожила больше полувека в разлуке;
  • какая женщина написала самую романтичную песню всех времён и народов;
  • кто помог найти формулу самого знаменитого парфюма в мире;
  • какой автор посвятил своей возлюбленной все свои музыкальные произведения;
  • как ссорились и мирились две французские звезды;
  • как получить все элементы «алхимии любви».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Увлекательное путешествие во времени
  • Плащи
  • Наушники
  • Подарки и угощения!
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Пушкинская Площадь
Завершение: Россия, Москва, Чистопрудный Бульвар, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные⚙️Необычные🥰РомантическиеТеатрализованные экскурсииИммерсивные экскурсииЭкскурсии по городу для москвичейНескучные экскурсии

Похожие туры в Москве

Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Прогулки
Прогулки
4.8
14 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Индивидуальная экскурсия по Москве, это лучшее решение, если вы цените свое время и точно знаете, что хотите получить
по договоренности
от 6 000 за всё до 5 чел.
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 200 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.4
482 отзыва
Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
Обзорная экскурсия по новогодней Москве на современном комфортном автобусе
СТ.М. Маяковская
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
800 за 1 человека
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
3.9
14 отзывов
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
Отправляйтесь на экскурсию по одному из самых криминальных мест Москвы
Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
Сегодня
24 дек
25 дек
31 дек
700 за 1 человека
Москва таинственная: экскурсия по мистической Москве
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Москва таинственная: экскурсия по мистической Москве
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
700 за 1 человека
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия
Смешанная - автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Окончание экскурсии у Большого театра
990 за 1 человека
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 23 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.8
127 отзывов
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия с заданиями и призами на вершине небоскреба
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
от 9 000 за всё до 9 чел.
Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
5
30 отзывов
Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
22 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля
По договоренности
от 25 800 за всё до 19 чел.
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе по Москве
4 часа
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе по Москве
На нашей экскурсии вас ждет путешествие по столице
м. Маяковская, ступеньки театра Сатиры
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
2 000 за 1 человека
Романтические страницы Москвы
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
5
7 отзывов
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
1300011 700 за всё до 4 чел.
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
3 часа
🚶 Пешая
Квест
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Квест-экскурсия по центру Москвы подходит как для туристов
дом Пашкова, метро Боровицкая
1 090 за 1 человека
«Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Любимый
Любимый
4
1 отзыв
«Москва как на ладони» - экскурсия по лучшим смотровым площадкам столицы
Вы уже изучили Москву полностью
метро Кропоткинская
1 990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ