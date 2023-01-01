Вас ждут 7 историй любви самых невероятных и знаменитых людей. Они расскажут о своей жизни и подарят алхимические элементы, из которых каждый из вас составит свою формулу любви. Вам станет подвластна самая могучая, непостижимая и живительная сила нашего мира.

Тех из вас, кто недавно встретил свою любовь, «алхимическое» путешествие научит, как сберечь её и сделать долгой как сама жизнь. Тому, кто тоскует о любви и зовёт её всем сердцем, путешествие покажет, где найти человека, предназначенного ему судьбой. Тот, кто хочет сделать затухающий огонёк любви ярким и обжигающе страстным, получит эликсир, усиливающий это шёлковое алое пламя.

Вы узнаете: