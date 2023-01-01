Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На этой увлекательной интерактивной аудиоэкскурсии от Часовщика Klokkwalker Москва раскроет вам секреты своей силы и стойкости. Гуляя по улицам столицы, вы узнаете о много интересного о людях, которые жили здесь раньше и день за днём возводили этот город — непредсказуемый и удивительный. Вас также ждут загадки, угощения и подарки!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Увлекательное путешествие во времени
Плащи
Наушники
Подарки и угощения!
Что не входит
Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, метро Кузнецкий Мост
Завершение: Россия, Москва, Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.