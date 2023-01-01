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Описание

На этой увлекательной интерактивной аудиоэкскурсии от Часовщика Klokkwalker Москва раскроет вам секреты своей силы и стойкости. Гуляя по улицам столицы, вы узнаете о много интересного о людях, которые жили здесь раньше и день за днём возводили этот город — непредсказуемый и удивительный. Вас также ждут загадки, угощения и подарки!