Экскурсия по Москве «Рождество вокруг света»

Экскурсия по Москве «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Москве «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Москве «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Москве «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Москве «Рождество вокруг света»
Экскурсия по Москве «Рождество вокруг света»
Ближайшие даты:
18
дек
22
дек
24
дек
25
дек
29
дек
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Большой театр
  • Никольская улица
  • ГУМ
  • Красная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вместе с Часовщиком вы совершите кругосветное и круговременное путешествие в Рождество и Новый год. Вас ждут залитые новогодними огнями города, добрые чудеса, встреча с вашим детством, истории о том, как появились самые любимые новогодние и рождественские песни и рассказы о необычных новогодних традициях.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Увлекательное путешествие во времени
  • Плащи
  • Наушники
  • Подарки и угощения!
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Театральная площадь
Завершение: Россия, Москва, Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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