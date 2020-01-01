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Экскурсия по Москве с посещением Храма Вооруженных сил РФ + «Дорога памяти»

5
4 отзыва
Москва_с_гидом
Москва_с_гидом – Гид из Москвы
Приглашаем вас в числе первых побывать на экскурсии 🧭, приуроченной к 75-летию Победы.

Мы посетим недавно открывшиеся объекты: Главный храм Вооруженных сил России, который воплощает собой торжество жизни над смертью, и интерактивный музейный комплекс «Дорога памяти».
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Экскурсия по Москве с посещением Храма Вооруженных сил РФ + «Дорога памяти»
Экскурсия по Москве с посещением Храма Вооруженных сил РФ + «Дорога памяти»

Что вы увидите

  • Храм Вооруженных сил РФ
  • Музейный комплекс «Дорога памяти»
Что вас ожидает:Наша экскурсия ⛳ посвящена 75–летию победы. Мы начинаем наш маршрут на Манежной площади. 24 июня 1945 года на Красной площади прошел первый парад в честь победы. Мы с вами услышим увлекательный рассказ экскурсовода о Москве, Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Поклонной горе и многом другом интересном.
Строительство храма закончилось 9 мая 2020 года, спустя 75 лет великой победы. Впервые храм построен из стекла и металла. Купол храма создали в форме шлема. Храм построен на добровольные пожертвования.
Музейный комплекс «Дорога памяти» представляет посетителям иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. Всего в музеи 🖼 27 залов. Длина музейного комплекса — 1418 шагов — в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту — подробную историю 📖 каждого дня войны.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Манежная площадь, около памятника Г. К. Жукову
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия по Москве с посещением Храма Вооруженных сил РФ + «Дорога памяти»
Экскурсия по Москве с посещением Храма Вооруженных сил РФ + «Дорога памяти»
Экскурсия по Москве с посещением Храма Вооруженных сил РФ + «Дорога памяти»
Экскурсия по Москве с посещением Храма Вооруженных сил РФ + «Дорога памяти»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Москва_с_гидом
Москва_с_гидом
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4 отзыва оставили туристы

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