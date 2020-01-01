Что вас ожидает:Наша экскурсия ⛳ посвящена 75–летию победы. Мы начинаем наш маршрут на Манежной площади. 24 июня 1945 года на Красной площади прошел первый парад в честь победы. Мы с вами услышим увлекательный рассказ экскурсовода о Москве, Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Поклонной горе и многом другом интересном.

Строительство храма закончилось 9 мая 2020 года, спустя 75 лет великой победы. Впервые храм построен из стекла и металла. Купол храма создали в форме шлема. Храм построен на добровольные пожертвования.

Музейный комплекс «Дорога памяти» представляет посетителям иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. Всего в музеи 🖼 27 залов. Длина музейного комплекса — 1418 шагов — в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту — подробную историю 📖 каждого дня войны.