Экскурсия по Москве: «Слово о Пушкине»

Путешествие в прошлое: групповая экскурсия по Москве с Александром Сергеевичем

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
«Края Москвы, края родные, Где на заре цветущих лет… Часы беспечности я тратил золотые, Не зная горестей и бед…» Ваши проводники — Часовщик и сам Александр Сергеевич — поведают вам о Москве, где Пушкин жил, смеялся, читал стихи, гостил, танцевал и просто был счастлив!
Экскурсия по Москве: «Слово о Пушкине»
Экскурсия по Москве: «Слово о Пушкине»
Экскурсия по Москве: «Слово о Пушкине»
Экскурсия по Москве: «Слово о Пушкине»
Экскурсия по Москве: «Слово о Пушкине»
Экскурсия по Москве: «Слово о Пушкине»
Ближайшие даты:
21
ноя
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Пушкинская площадь
  • Тверской бульвар
  • Церковь Вознесения у Никитских ворот
  • Знаменитый дуб на Тверском бульваре
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Вы узнаете каким был маленький Саша Пушкин, откуда появился самый знаменитый Кот ученый и почему Арина Родионовна называла Ольгу, Александра и Льва Пушкиных «занавесными пушкинятами». Мы прогуляемся по любимому бульвару Александра Сергеевича, ведь именно на Тверском бульваре, на балу у знаменитого Иогеля, он встретил свою любовь — первую красавицу Москвы, юную Натали Гончарову. Мы постоим у знаменитого дуба, который помнит великого поэта, увидим храм, где в 1831 году он венчается со своей Наташей. Вы услышите историю, как однажды памятник Александру Сергеевичу поднялся над землей. И это лишь малая часть удивительных историй, которые вам расскажут Часовщик и сам Александр Сергеевич! Вас встретят помощники Часовщика — вы узнаете их по синим плащам. Надев такой же плащ и наушники, вы отправитесь в уникальное путешествие во времени.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная экскурсионная программа
  • Плащи, наушники и угощения
  • Дети до 8 лет — бесплатно
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Каретный Ряд, 3, стр. 15А
Завершение: Площадь у Никитских ворот, фонтан «Александр и Натали»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для подростков
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Семейные
Интерактивные
Места Пушкина
Иммерсивные
Театрализованные экскурсии

Похожие туры из Москвы

11 неожиданных дворов Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
103 отзыва
11 неожиданных дворов Москвы
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
от 10 000 за всё до 6 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
на Тверском бульваре
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
7 200 за всё до 6 чел.
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
Тайны Гоголя, любимый дуб Пушкина, «дом Фамусова» и другие секреты Старой Москвы
у метро Арбатская
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
61104 277 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ