Путешествие в прошлое: групповая экскурсия по Москве с Александром Сергеевичем
«Края Москвы, края родные, Где на заре цветущих лет… Часы беспечности я тратил золотые, Не зная горестей и бед…» Ваши проводники — Часовщик и сам Александр Сергеевич — поведают вам о Москве, где Пушкин жил, смеялся, читал стихи, гостил, танцевал и просто был счастлив!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пушкинская площадь
- Тверской бульвар
- Церковь Вознесения у Никитских ворот
- Знаменитый дуб на Тверском бульваре
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Вы узнаете каким был маленький Саша Пушкин, откуда появился самый знаменитый Кот ученый и почему Арина Родионовна называла Ольгу, Александра и Льва Пушкиных «занавесными пушкинятами». Мы прогуляемся по любимому бульвару Александра Сергеевича, ведь именно на Тверском бульваре, на балу у знаменитого Иогеля, он встретил свою любовь — первую красавицу Москвы, юную Натали Гончарову. Мы постоим у знаменитого дуба, который помнит великого поэта, увидим храм, где в 1831 году он венчается со своей Наташей. Вы услышите историю, как однажды памятник Александру Сергеевичу поднялся над землей. И это лишь малая часть удивительных историй, которые вам расскажут Часовщик и сам Александр Сергеевич! Вас встретят помощники Часовщика — вы узнаете их по синим плащам. Надев такой же плащ и наушники, вы отправитесь в уникальное путешествие во времени.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная экскурсионная программа
- Плащи, наушники и угощения
- Дети до 8 лет — бесплатно
- Что не входит
- Дополнительных расходов не предусмотрено
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Каретный Ряд, 3, стр. 15АЗавершение: Площадь у Никитских ворот, фонтан «Александр и Натали»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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