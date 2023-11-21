Описание

Что вас ожидает: Вы узнаете каким был маленький Саша Пушкин, откуда появился самый знаменитый Кот ученый и почему Арина Родионовна называла Ольгу, Александра и Льва Пушкиных «занавесными пушкинятами». Мы прогуляемся по любимому бульвару Александра Сергеевича, ведь именно на Тверском бульваре, на балу у знаменитого Иогеля, он встретил свою любовь — первую красавицу Москвы, юную Натали Гончарову. Мы постоим у знаменитого дуба, который помнит великого поэта, увидим храм, где в 1831 году он венчается со своей Наташей. Вы услышите историю, как однажды памятник Александру Сергеевичу поднялся над землей. И это лишь малая часть удивительных историй, которые вам расскажут Часовщик и сам Александр Сергеевич! Вас встретят помощники Часовщика — вы узнаете их по синим плащам. Надев такой же плащ и наушники, вы отправитесь в уникальное путешествие во времени.