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Экскурсия по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше!

5
1 отзыв
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Экскурсия по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше!
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  • 👥Групповая
  • 🏙С городских высот
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Экскурсия по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше!
Экскурсия по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше!

Что вы увидите

  • стадион Лужники
  • Воробьевы горы
  • МГУ
  • малую спортивную арену
  • панораму всего города
Приглашаем на экскурсию ⛳ по главному олимпийскому комплексу страны - по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше стадиона.
«Центральный стадион», домашнее поле для «Спартака» и всей сборной СССР, самый вместительный стадион 🏟️ всей Восточной Европы - все это великолепные Лужники. Здесь состоялось торжественное открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в далеком 1957, а в 1980 с его трибун в московское небо на воздушных шариках улетал олимпийский Мишка, заставивший прослезиться всю страну.
История знаменитой «Лужи» поражает многим — от рекордных темпов строительства, до масштабов спорткомплекса, готового принять главные мировые спортивные мероприятия и фестивали.
Мы приглашаем вас на уникальную экскурсию — по спорткомплексу Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше стадиона.

На нашей экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • откуда пошло название «Лужники» и узнаете богатую историю 📖 спорткомплекса от Сталина до группы «Кино»;
  • почувствуете себя футболистом и выйдите к суперсовременному газону стадиона из подтрибунного помещения;
  • посмотрите на поле с разных ярусов и узнаете все об архитектурном «гении» инженеров, за который стадион получил наивысшую оценку ФИФА;
  • узнаете во сколько обходится содержание газона Лужников и кто за это платит;
  • и, конечно, прогуляетесь 👣 по крыше стадиона, откуда открывается потрясающая панорама великолепной Москвы!
  • на экскурсию допускаются дети старше 14 лет в сопровождении родителей;
Приходите, эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений московских каникул!
Что входит
  • пешеходная экскурсия по спорткомплексу Лужники
  • обзорная экскурсия по стадиону
  • прогулка по крыше стадиона Лужники
  • страховочное оборудование.
Что не входит
  • личные расходы
  • вода.
Начало
🚩 ст. м. Воробьевы горы
Место завершения
🏁 стадион Лужники
Экскурсия по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше!
Экскурсия по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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1 отзыв оставили туристы

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