Приглашаем на экскурсию ⛳ по главному олимпийскому комплексу страны - по стадиону Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше стадиона.

«Центральный стадион», домашнее поле для «Спартака» и всей сборной СССР, самый вместительный стадион 🏟️ всей Восточной Европы - все это великолепные Лужники. Здесь состоялось торжественное открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в далеком 1957, а в 1980 с его трибун в московское небо на воздушных шариках улетал олимпийский Мишка, заставивший прослезиться всю страну.

История знаменитой «Лужи» поражает многим — от рекордных темпов строительства, до масштабов спорткомплекса, готового принять главные мировые спортивные мероприятия и фестивали.

Мы приглашаем вас на уникальную экскурсию — по спорткомплексу Лужники с эксклюзивной прогулкой по крыше стадиона.

На нашей экскурсии 🧭 вы узнаете:

откуда пошло название «Лужники» и узнаете богатую историю 📖 спорткомплекса от Сталина до группы «Кино»;

почувствуете себя футболистом и выйдите к суперсовременному газону стадиона из подтрибунного помещения;

посмотрите на поле с разных ярусов и узнаете все об архитектурном «гении» инженеров, за который стадион получил наивысшую оценку ФИФА;

узнаете во сколько обходится содержание газона Лужников и кто за это платит;

и, конечно, прогуляетесь 👣 по крыше стадиона, откуда открывается потрясающая панорама великолепной Москвы!

на экскурсию допускаются дети старше 14 лет в сопровождении родителей;

Приходите, эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений московских каникул!