Московский Кремль — сердце России, самый главный историко-архитектурный памятник столицы ⭐️, ее символ и визитная карточка. В великолепном архитектурном ансамбле отражена история 📖 нашего государства, сила и мощь духовного наследия, красота и богатство культурных традиций. Разве можно не посетить главную достопримечательность 🏛️ Москвы? Конечно, нет! Записывайтесь на экскурсию ⛳ в Кремль для детских групп прямо сейчас и не упускайте возможность узнать все самое важное и интересное о Москве.

Мы рекомендуем проводить экскурсии 🧭 в рамках изучения таких предметов, как история, москвоведение. По нашему опыту экскурсия будет интересна деткам с 6 лет..

Программа:

Встреча группы с гидом-экскурсоводом в назначенное время и место. Чаще

всего встречаемся у памятника Жукову перед Историческим музеем