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Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Всех участников экскурсии 🧭 ждет увлекательная программа, которая включает в себя не только осмотр главных достопримечательностей 🏛️, которые есть на территории Московского Кремля.

Также гид расскажет много интересного об искусстве и истории 📖 государства.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-22 человек

  • 17 625 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)

Что вы увидите

  • Московский Кремль
Московский Кремль — сердце России, самый главный историко-архитектурный памятник столицы ⭐️, ее символ и визитная карточка. В великолепном архитектурном ансамбле отражена история 📖 нашего государства, сила и мощь духовного наследия, красота и богатство культурных традиций. Разве можно не посетить главную достопримечательность 🏛️ Москвы? Конечно, нет! Записывайтесь на экскурсию ⛳ в Кремль для детских групп прямо сейчас и не упускайте возможность узнать все самое важное и интересное о Москве.
Мы рекомендуем проводить экскурсии 🧭 в рамках изучения таких предметов, как история, москвоведение. По нашему опыту экскурсия будет интересна деткам с 6 лет..

Программа:

  • Встреча группы с гидом-экскурсоводом в назначенное время и место. Чаще
всего встречаемся у памятника Жукову перед Историческим музеем
  • Организационные моменты и отправление на экскурсию
  • Экскурсия по территории Кремля и одному собору
  • Окончание экскурсионной программы, свободное время
Что входит
  • Встреча и сопровождение гидом-экскурсоводом
  • Входные билеты в Московский Кремль
  • Экскурсия по территории Кремля и одному собору
  • Экскурсия по Оружейной палате
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Красная пл., 1, Москва
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора (для орг. групп)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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