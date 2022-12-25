Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке

Заглянуть за кулисы легендарных русских балетов и узнать о выдающихся людях

В начале 20 века Сергей Дягилев совершил революцию в танцевальном искусстве — благодаря великому импресарио мир узнал совсем другой балет.

Новый проект Третьяковской галереи посвящен парадной и скрытой сторонам «Русского балета» Дягилева — я помогу вам изучить эту выставку.

Вы рассмотрите эскизы, костюмы и фотографии из впечатляющего собрания музея, узнаете о танцорах, хореографах и художниках.
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
Экскурсия по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке
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Описание

Обратите внимание: выставка проходит до 5 февраля 2023 года

Что вас ожидает

Приготовьтесь погрузиться в мир русского балета, приоткрыть занавес и будто попасть на репетиции гения антрепризы Сергея Дягилева. Новая выставка в Третьяковке приурочена к 150-летию со дня его рождения.

Моя задача — рассказать и показать вам, какой переворот в балетном искусстве совершили «Русские сезоны» Дягилева и как создавалось это волшебство на сцене. Нижинский и Лифарь, Павлова и Карсавина, Гончарова, Ларионов, Бакст, Рерих — всех собрал в одну блистательную труппу «провокатор и скандалист» Дягилев, уже тогда понимавший важность маркетинга! Вы услышите истории артистов балета, художников и композиторов, покоривших весь мир и показавших исключительность русского балета, которому и сейчас нет равных.

Что вы увидите: эскизы костюмов и декораций, фотографии с репетиций и балетных спектаклей, портреты хореографов и балетных этуалей. Особое внимание уделим костюмам — без преувеличения уникальным произведениям искусства.

Кому подойдет экскурсия

Всем людям старше 10 лет, которым интересно русское искусство, музыка и балет, а также любителям пикантных историй, связанных с балетным миром.

Организационные детали

  • Выставка проходит в Новой Третьяковке на Крымском Валу и продлится до 5 февраля 2023 года
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе для гида): взрослый — 600 руб., льготный — 350 руб., детский — 300 руб. Билеты можно купить перед посещением музея или заранее самостоятельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Новую Третьяковку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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