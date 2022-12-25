В начале 20 века Сергей Дягилев совершил революцию в танцевальном искусстве — благодаря великому импресарио мир узнал совсем другой балет. Новый проект Третьяковской галереи посвящен парадной и скрытой сторонам «Русского балета» Дягилева — я помогу вам изучить эту выставку. Вы рассмотрите эскизы, костюмы и фотографии из впечатляющего собрания музея, узнаете о танцорах, хореографах и художниках.

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Описание

Обратите внимание: выставка проходит до 5 февраля 2023 года

Что вас ожидает

Приготовьтесь погрузиться в мир русского балета, приоткрыть занавес и будто попасть на репетиции гения антрепризы Сергея Дягилева. Новая выставка в Третьяковке приурочена к 150-летию со дня его рождения.

Моя задача — рассказать и показать вам, какой переворот в балетном искусстве совершили «Русские сезоны» Дягилева и как создавалось это волшебство на сцене. Нижинский и Лифарь, Павлова и Карсавина, Гончарова, Ларионов, Бакст, Рерих — всех собрал в одну блистательную труппу «провокатор и скандалист» Дягилев, уже тогда понимавший важность маркетинга! Вы услышите истории артистов балета, художников и композиторов, покоривших весь мир и показавших исключительность русского балета, которому и сейчас нет равных.

Что вы увидите: эскизы костюмов и декораций, фотографии с репетиций и балетных спектаклей, портреты хореографов и балетных этуалей. Особое внимание уделим костюмам — без преувеличения уникальным произведениям искусства.

Кому подойдет экскурсия

Всем людям старше 10 лет, которым интересно русское искусство, музыка и балет, а также любителям пикантных историй, связанных с балетным миром.

Организационные детали