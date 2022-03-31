Экскурсия-расследование «Тайна убийства Луизы Симон-Деманш»

Разгадать секрет убийства французской модистки в 19 веке и пройти по связанным с ним местам

Индивидуальная
В ноябре 1850 года Москву потрясло жестокое убийство французской подданной Луизы Симон-Деманш, находившейся на содержании известного аристократа Александра Сухово-Кобылина.

На протяжении всей экскурсии вы будете узнавать всё новые детали этого громкого дела и искать ответ на главный вопрос: «Кто же убийца?»
Экскурсия-расследование «Тайна убийства Луизы Симон-Деманш»
Экскурсия-расследование «Тайна убийства Луизы Симон-Деманш»
Экскурсия-расследование «Тайна убийства Луизы Симон-Деманш»
Экскурсия-расследование «Тайна убийства Луизы Симон-Деманш»
Экскурсия-расследование «Тайна убийства Луизы Симон-Деманш»
Экскурсия-расследование «Тайна убийства Луизы Симон-Деманш»
Экскурсия-расследование «Тайна убийства Луизы Симон-Деманш»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Важные для расследования места

Вы рассмотрите дом на Страстном бульваре, где жил в ту трагическую осень Сухово-Кобылин. Пройдете мимо Тверской полицейской части в Столешниках и гауптвахты у Воскресенских ворот, где он находился под арестом. А также увидите университет на Моховой, в котором он учился. Кроме того, я покажу места проживания самой Луизы Симон-Деманш: на Рождественке и в Брюсовом переулке.

Список подозреваемых

Я расскажу, что известно о таинственном убийстве, где нашли тело и как проходило расследование. Поговорим мы и о главных фигурантах дела: светской львице Надежде Нарышкиной, слугах Симон-Деманш и Сухово-Кобылине. На его жизни и личности мы остановимся подробнее. Вы услышите, каким человеком он был и как в результате всех перипетий ему удалось стать знаменитым литератором.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Чеховская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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