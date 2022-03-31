Что вас ожидает

Важные для расследования места

Вы рассмотрите дом на Страстном бульваре, где жил в ту трагическую осень Сухово-Кобылин. Пройдете мимо Тверской полицейской части в Столешниках и гауптвахты у Воскресенских ворот, где он находился под арестом. А также увидите университет на Моховой, в котором он учился. Кроме того, я покажу места проживания самой Луизы Симон-Деманш: на Рождественке и в Брюсовом переулке.

Список подозреваемых

Я расскажу, что известно о таинственном убийстве, где нашли тело и как проходило расследование. Поговорим мы и о главных фигурантах дела: светской львице Надежде Нарышкиной, слугах Симон-Деманш и Сухово-Кобылине. На его жизни и личности мы остановимся подробнее. Вы услышите, каким человеком он был и как в результате всех перипетий ему удалось стать знаменитым литератором.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.