Что вас ожидает:

Завтрак с видом на канал Москвы и уникальный Северный речной вокзал

На завтраке в ресторане «Волга-Волга», с потрясающим видом на канал имени Москвы, спрячемся от суеты и насладимся роскошными видами реки и уникального Северного речного вокзала — «порта пяти морей». Ресторан «Волга-Волга» расположился в историческом здании Северного речного вокзала. Впервые ресторан открыл двери для гостей в 1937 году, а после реставрации в 2020 вновь стал центром притяжения для жителей и гостей столицы. После завтрака, на экскурсии, поговорим об истории города, изучим детали интерьера речного вокзала, насладимся историями о смелых и творческих людях, узнаем трагические истории создания канала имени Москвы и о том, какие новые профессии появились благодаря этому уникальному архитектурному проекту середины прошлого столетия.

Вас ожидает полное погружение в архитектуру транспортного дворца на берегу реки. Северный речной вокзал появился в эпоху грандиозных строек и бурного развития Москвы. Здание вокзала — один из узнаваемых символов Москвы, который можно увидеть во многих отечественных кинофильмах — «Волга-Волга», «Новая Москва», «Коллеги», «Гонки по вертикали», «По семейным обстоятельствам» и других. Главная тема в архитектурно-художественном оформлении Северного речного вокзала — образ Москвы как порта пяти морей. Здание напоминает огромный двухпалубный корабль. Отсюда уходят в дальнее плавание белоснежные круизные лайнеры и теплоходы, по рекам России к акваториям Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.

Идеальный сценарий нашего утра в Москве:

Завтрак в уникальном ресторане «Волга-волга».

Одна из прекрасных террас города с захватывающим видом на канал имени Москвы.

Экскурсия по палубе архитектурного корабля — Северного речного вокзала.

Прогулка по крыше Северного вокзала с началом навигации (с середины апреля до середины октября).

Завтраки:

Сет завтрака первый (выход 400г/250мл):

Каша овсяная с сухофруктами, сырники 2 шт, сметана, варенье клубника,

круассан с сыром Гауда, свежие ягоды (клубника, голубика, малина) морс

ягодный

Сет завтрака второй (выход 400г/250мл):

Глазунья из 2-х яиц, колбаска куриная с сыром, круассан с сыром Гауда,

помидор на гриле, огурец свежий, микс салата, драники картофельные,

сметана, морс ягодный

Важная информация: