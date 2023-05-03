Предлагаем вам начать идеальное московское утро с завтрака на уютной террасе исторического ресторана «Волга-Волга» с продолжением на экскурсии по архитектурному шедевру 30-х годов XX века — Северному Речному Вокзалу.
Идеальное московское утро на Речном оставит не только приятные воспоминания, даже в дождливую погоду, но и прекрасные фотографии. Северный Речной вокзал очень фотогеничен.
Идеальное московское утро на Речном оставит не только приятные воспоминания, даже в дождливую погоду, но и прекрасные фотографии. Северный Речной вокзал очень фотогеничен.
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Описание
Что вас ожидает:
Завтрак с видом на канал Москвы и уникальный Северный речной вокзал
На завтраке в ресторане «Волга-Волга», с потрясающим видом на канал имени Москвы, спрячемся от суеты и насладимся роскошными видами реки и уникального Северного речного вокзала — «порта пяти морей». Ресторан «Волга-Волга» расположился в историческом здании Северного речного вокзала. Впервые ресторан открыл двери для гостей в 1937 году, а после реставрации в 2020 вновь стал центром притяжения для жителей и гостей столицы. После завтрака, на экскурсии, поговорим об истории города, изучим детали интерьера речного вокзала, насладимся историями о смелых и творческих людях, узнаем трагические истории создания канала имени Москвы и о том, какие новые профессии появились благодаря этому уникальному архитектурному проекту середины прошлого столетия.
Вас ожидает полное погружение в архитектуру транспортного дворца на берегу реки. Северный речной вокзал появился в эпоху грандиозных строек и бурного развития Москвы. Здание вокзала — один из узнаваемых символов Москвы, который можно увидеть во многих отечественных кинофильмах — «Волга-Волга», «Новая Москва», «Коллеги», «Гонки по вертикали», «По семейным обстоятельствам» и других. Главная тема в архитектурно-художественном оформлении Северного речного вокзала — образ Москвы как порта пяти морей. Здание напоминает огромный двухпалубный корабль. Отсюда уходят в дальнее плавание белоснежные круизные лайнеры и теплоходы, по рекам России к акваториям Белого, Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей.
Идеальный сценарий нашего утра в Москве:
- Завтрак в уникальном ресторане «Волга-волга».
- Одна из прекрасных террас города с захватывающим видом на канал имени Москвы.
- Экскурсия по палубе архитектурного корабля — Северного речного вокзала.
- Прогулка по крыше Северного вокзала с началом навигации (с середины апреля до середины октября).
Завтраки:
Сет завтрака первый (выход 400г/250мл):
Каша овсяная с сухофруктами, сырники 2 шт, сметана, варенье клубника,
круассан с сыром Гауда, свежие ягоды (клубника, голубика, малина) морс
ягодный
Сет завтрака второй (выход 400г/250мл):
Глазунья из 2-х яиц, колбаска куриная с сыром, круассан с сыром Гауда,
помидор на гриле, огурец свежий, микс салата, драники картофельные,
сметана, морс ягодный
Важная информация:
- Чай, кофе, игристое вино (бокал Просекко 350 рублей) за доп. плату в ресторане.
- Часть программы проходит на улице, поэтому необходимо одеться по погоде.
- Ограничения по возрасту: 7+.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Завтрак
- Что не входит
- Чай
- Кофе
- Игристое вино (бокал Просекко 350 рублей) за доп. плату в ресторане
- Место начала и завершения?
- Москва, Ленинградское ш. , 51
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Чай, кофе, игристое вино (бокал Просекко 350 рублей) за доп. плату в ресторане
- Часть программы проходит на улице, поэтому необходимо одеться по погоде
- Ограничения по возрасту: 7+
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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