Алмазный фонд и Оружейная палатаПопасть на экскурсию ⛳ в Алмазный фонд и Оружейную палату Московского Кремля — непростая задача. Организаторы начинают собирать группы за несколько недель до предполагаемого мероприятия. И за 4-5 до начала мест как правило в этих группах уже нет.
Здесь вы можете приобрести комплект входных билетов в оба музея, причем время посещения будет рассчитано так, чтобы вы смогли неспешно осмотреть обе экспозиции одну за другой. Экскурсию в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате придётся взять аудио-гид, который входит в стоимость входных билетов. Что важно знать:• Экскурсию в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате вам предоставят аудиогид, который входит в стоимость входных билетов. Будьте внимательны, возможно смещение времени начала экскурсии;
Цены на нашем сайте на данную услугу отличаются от цен на билеты 🎫 в кассах Кремля Если вы хотите приобрести билеты по номинальной цене это необходимо сделать придя лично в кассу музея в день посещения. Ожидание в очереди в кассу музея может растянуться на несколько часов;
Стоимость билетов в кассах музея может быть ниже, а самих билетов может не быть в наличии. Покупая билет через наш сервис, Вы гарантированно его получите на нужную Вам дату. Если Вы решите купить билет самостоятельно в кассах музея, сообщите нам об этом не позднее 24 часов до начала экскурсии 🧭 и мы вернем Вам деньги.
Что входит
Ваучер на посещение музеев
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало
🚩 Александровский сад, Памятник Александру I
Место завершения
🏁 Московский Кремль
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.