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Экскурсия в Алмазный фонд и Оружейную палату

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Экскурсия ⛳ по самому защищенному и охраняемому музею России — Алмазному фонду и Оружейной палате московского Кремля.

Именно здесь выставлены знаменитые императорские короны и символы самодержавия, а также фамильные драгоценности царской семьи.

В оружейной палате вы увидите доспехи и оружие начиная с древних времён.

Билеты 🎫 в Алмазный фонд продаются только в кассах на день и раскупаются за пять минут.

Мы предлагаем выбрать удобное время и гарантированно попасть в фонд без очередей.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи

  • 3 500 ₽ за человека

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Экскурсия в Алмазный фонд и Оружейную палату
Экскурсия в Алмазный фонд и Оружейную палату

Что вы увидите

  • Алмазный фонд
  • Оружейная палата
  • Красная площадь
  • Александровский сад
Алмазный фонд и Оружейная палатаПопасть на экскурсию ⛳ в Алмазный фонд и Оружейную палату Московского Кремля — непростая задача. Организаторы начинают собирать группы за несколько недель до предполагаемого мероприятия. И за 4-5 до начала мест как правило в этих группах уже нет.
Здесь вы можете приобрести комплект входных билетов в оба музея, причем время посещения будет рассчитано так, чтобы вы смогли неспешно осмотреть обе экспозиции одну за другой. Экскурсию в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате придётся взять аудио-гид, который входит в стоимость входных билетов. Что важно знать:• Экскурсию в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате вам предоставят аудиогид, который входит в стоимость входных билетов. Будьте внимательны, возможно смещение времени начала экскурсии;
  • Цены на нашем сайте на данную услугу отличаются от цен на билеты 🎫 в кассах Кремля Если вы хотите приобрести билеты по номинальной цене это необходимо сделать придя лично в кассу музея в день посещения. Ожидание в очереди в кассу музея может растянуться на несколько часов;
  • Стоимость билетов в кассах музея может быть ниже, а самих билетов может не быть в наличии. Покупая билет через наш сервис, Вы гарантированно его получите на нужную Вам дату. Если Вы решите купить билет самостоятельно в кассах музея, сообщите нам об этом не позднее 24 часов до начала экскурсии 🧭 и мы вернем Вам деньги.
Что входит
  • Ваучер на посещение музеев
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Александровский сад, Памятник Александру I
Место завершения
🏁 Московский Кремль
Экскурсия в Алмазный фонд и Оружейную палату
Экскурсия в Алмазный фонд и Оружейную палату
Экскурсия в Алмазный фонд и Оружейную палату
Экскурсия в Алмазный фонд и Оружейную палату

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия У.
Юлия У.
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