Алмазный фонд и Оружейная палатаПопасть на экскурсию ⛳ в Алмазный фонд и Оружейную палату Московского Кремля — непростая задача. Организаторы начинают собирать группы за несколько недель до предполагаемого мероприятия. И за 4-5 до начала мест как правило в этих группах уже нет.

Здесь вы можете приобрести комплект входных билетов в оба музея, причем время посещения будет рассчитано так, чтобы вы смогли неспешно осмотреть обе экспозиции одну за другой. Экскурсию в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате придётся взять аудио-гид, который входит в стоимость входных билетов. Что важно знать:• Экскурсию в Алмазном фонде для вас проведут сотрудники фонда, а вот в Оружейной палате вам предоставят аудиогид, который входит в стоимость входных билетов. Будьте внимательны, возможно смещение времени начала экскурсии;