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Экскурсия в Алмазный фонд. Только входной ваучер. (без доп. услуг) (вых)

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23 отзыва
Booze. team
Booze. team – Гид из Москвы
Отличная возможность попасть в самый труднодоступный и защищенный музей 🖼 России.

Алмазный фонд хранит в себе уникальные сокровища, внушительные драгоценные камни и самородки, символы самодержавия и императорские короны.

Примерить их, конечно, не удастся, но зрелище это невероятное!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 0.75 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Экскурсия в Алмазный фонд. Только входной ваучер. (без доп. услуг) (вых)
Экскурсия в Алмазный фонд. Только входной ваучер. (без доп. услуг) (вых)

Что вы увидите

  • Алмазный фонд
Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей 🖼 России. Только представьте, всего в двух залах музея собраны шедевры мирового ювелирного искусства, символы самодержавия и фамильные драгоценности императорской семьи, редчайшие самоцветы и карта России, выложенная россыпью бриллиантов, а также потрясающие своими размерами самородки золота и платины. Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в алмазный фонд Московского Кремля прямо сейчас!
Экскурсия проводится на русском языке.
Иностранным туристам может быть бесплатно предоставлен аудиогид.
Что входит
  • Входные ваучеры в музей
  • Экскурсия от сотрудников музея
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Трансфер
Начало
🚩 Александровский сад, Памятник Александру I
Место завершения
🏁 Красная площадь, 1.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Booze. team
Booze. team
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23 отзыва оставили туристы

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