21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

История и великолепие Большого

Вы войдете в театр через главный вход и окажетесь в сдержанном, но элегантном вестибюле. Здесь я начну рассказ о непростой судьбе здания.

Вас, конечно, ждет историческая сцена: сияющие золотом ложи, красочный потолок и люстра из 24 тысяч хрустальных элементов. Вы почувствуете себя в 18 и 19 веках, и мы поговорим о тех временах, когда в театр ходили не просто посмотреть спектакль, но и «людей посмотреть, и себя показать». После партера пройдем в бельэтаж и на галерку, где всегда собирались студенты.

Также в течение экскурсии я покажу вам зрительское и императорские фойе, хоровой, экспозиционный и Бетховенский залы. Вы узнаете о назначении этих помещений и откроете пару интерьерных секретов.

Душевное путешествие по театру

Моя экскурсия — всегда живое общение с гостями, а не скучная лекция. Будет много интересных фактов и увлекательных деталей, а еще немного хроник города. В театре не бывает двух одинаковых экскурсий, ведь театр — не музей, здесь постоянно что-то происходит: репетиции, установка или разбор декораций, съёмки, конференции, церемонии награждений. То, как проходит наша встреча, зависит и от состава группы: если родители привели детей познакомиться с театром, то с детьми я разговариваю в сказочно-игровой форме; люди старшего возраста делятся воспоминаниями, что тоже бывает очень интересно.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 11 лет