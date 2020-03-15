21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Экскурсия в Большой театр

В деталях изучить интерьеры, ощутить себя в прошлом и узнать об уникальной реконструкции здания

Ольга
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Ольга – ваш гид
«Как, уже два часа прошло? А мы и не заметили!» — я часто слышу эти слова в конце экскурсии.

Атмосфера и красота Большого очаровывают и не отпускают, а наши встречи всегда проходят легко и увлекательно.

Вы проследите путь театра, откроете архитектурные секреты, услышите об аутентичной реставрации и, если повезет, понаблюдаете за жизнью исторической сцены Большого.
1950 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Встреча у Большого театра
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У этой экскурсии21 отзыв
4.86
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр

Что вас ожидает

История и великолепие Большого
Вы войдете в театр через главный вход и окажетесь в сдержанном, но элегантном вестибюле. Здесь я начну рассказ о непростой судьбе здания.

Вас, конечно, ждет историческая сцена: сияющие золотом ложи, красочный потолок и люстра из 24 тысяч хрустальных элементов. Вы почувствуете себя в 18 и 19 веках, и мы поговорим о тех временах, когда в театр ходили не просто посмотреть спектакль, но и «людей посмотреть, и себя показать». После партера пройдем в бельэтаж и на галерку, где всегда собирались студенты.

Также в течение экскурсии я покажу вам зрительское и императорские фойе, хоровой, экспозиционный и Бетховенский залы. Вы узнаете о назначении этих помещений и откроете пару интерьерных секретов.

Душевное путешествие по театру
Моя экскурсия — всегда живое общение с гостями, а не скучная лекция. Будет много интересных фактов и увлекательных деталей, а еще немного хроник города. В театре не бывает двух одинаковых экскурсий, ведь театр — не музей, здесь постоянно что-то происходит: репетиции, установка или разбор декораций, съёмки, конференции, церемонии награждений. То, как проходит наша встреча, зависит и от состава группы: если родители привели детей познакомиться с театром, то с детьми я разговариваю в сказочно-игровой форме; люди старшего возраста делятся воспоминаниями, что тоже бывает очень интересно.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 11 лет

Организационные детали

Важно понимать, что театр — это живой, действующий организм, и его внутренний режим подчинен конечной цели, успеху спектакля. Если на сцене Большого идет репетиция, особенно оркестровая, вход в партер может быть ограничен или даже запрещен. В этом случае мы, как правило, поднимаемся на галерку: так вы станете не только экскурсантами, но зрителями; понаблюдаете за процессом создания спектакля! Большинство наших гостей не жалуются на затемнение в зрительном зале, а воспринимают эту ситуацию как удачу. Но предупредить об этой вероятности я обязана.

Как проходит экскурсия

  • Мы осматриваем зрительскую часть. Вход в рабочие помещения (гримуборные артистов, сцена, балетные классы и т.д) запрещен руководством театра.
  • Индивидуальные экскурсии (они тоже возможны) нужно согласовывать отдельно. Стоимость индивидуальной экскурсии: 6500 руб. за 1-3 человек или 2000 руб. с человека, если вас больше.
  • Экскурсию также можно провести на английском языке
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр
Экскурсия в Большой театр

Экскурсия проводится в четверг и пятницу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Большого театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Я люблю свой город и его историю. Люблю театр и стараюсь передать свою любовь и вам, друзья. Всегда ориентируюсь на интересы участников экскурсии и поддерживаю формат живого диалога. Жду вас и уверена, что экскурсия оставит в вашей душе радостный и теплый след, счастье от соприкосновения с красотой.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 марта 2020
Отличная экскурсия, всем рекомендую! О содержании экскурсии внимательно знакомьтесь на сайте во время заказа.Ольга отлично преподносит рассказ о театре. Получили большое удовольствие прогуляться по театру без толп народа!
15 марта 2020
После экскурсии поднялось настроение! Очень интересно и увлекательно. Не может не «зацепить». Ольга, спасибо Вам большое!
9 марта 2020
Потрясающая экскурсия!!! Великолепный экскурсовод, который открыл для нас неповторимый Большой с его тайнами, легендами и традициями.
7 марта 2020
Очень рекомендуем! Экскурсовод Ольга- суперэкскурсовод, вместо запланированных 2 часов Ольга провела с нами 3 часа! Время пролетело незаметно! Это просто великолепная экскурсия! Теперь я просто влюблена в Большой театр!
29 февраля 2020
Нам очень понравилось ,театр шикарный ,побывали на всех ярусах
28 февраля 2020
Ольга - великолепный рассказчик! Очень рада, что приобрела билет на экскурсию и привела дочь. Рекомендую всем с 10 лет. Маршрут удобный, можно передвигаться и на лифтах в том числе. Обзор сцены со зрительного зала от партера до галерки. Достаточно, но не слишком углубились в историю. Показали новый камерный Бетховенский зал. Он технически изощрен. Прекрасный вестибюль. Второй этаж - небольшой музей. Можно посмотреть эскизы художников декораторов и работы костюмеров. Удивительная комната с резонирующие звуком. Технические нюансы и возможности в Театре экскурсоводом точно подчёркнуты. Спасибо. Теперь я точно знаю, что приду на спектакль. И куплю билет, откуда лучший вид на сцену.
25 февраля 2020
Спасибо Ольге,Большому театру и Трипстеру за экскурсию. Прекрасная экскурсия, Ольга великолепный экскурсовод. Все очень структурировано, понятно, последовательно рассказала. Много увидели в театре.
22 февраля 2020
Эта экскурсия оставила у меня невероятные впечатления. Естественно, что впечатлило великолепие театра. Эту красоту стоит увидеть!!! Гидом была Ольга. Грамотный и интересный рассказчик. Наша группа осталась довольна. Советую всем!
22 февраля 2020
экскурсия мне не понравилась. Проведена она по тем местам, которые доступны совершенно всем, кто купил билет в Большой театр на спектакль. Никаких интересных мест, сведений об этом уникальном театре после реконструкции рассказано и показано не было. Если учесть, что я интересовалась этой темой, читала про театр и была на спектаклях там, для меня это было зря потраченные деньги и время. Бетховенский зал нам не показали, так как он был занят, а больше ничего интересного не было. Ощущение было, что ты лох, который не может себе позволить сходить на спектакль, вот пожалуйста, за такие деньги, хоть посмотрите, куда люди ходят. Не хочет дирекция театра пускать экскурсии в это уникальное здание- не нужно делать из доступного экскурсию. В речи Экскурсовода чувствовалось превосходство и некоторое пренебрежение к нам. В итоге, про театр я знала больше, чем мне рассказали.
22 февраля 2020
Интересная и познавательная экскурсия. Закулисье Большого театра, история, реконструкция. Очень рекомендую
Ещё 11 отзывов

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