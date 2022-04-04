Ответ гида:
Что ж, каждый имеет право на свое мнение. Со своей стороны я благодарна такой ситуации, еще один очередной требовательный опыт, который дал мне возможность улучшить продукт, учесть новые вопросы и подготовиться к ним, улучшить организационные моменты. Путешественники бывают разные и бывают довольно продвинутого уровня). Это прекрасно. Тема моей экскурсии сама по себе нетривиальна, и вызывает много споров с древнейших времен в разных отраслях знаний, поэтому мне конечно есть куда расти). Среди современных учений кроме Рериха, наиболее приближенным по некоторым узким вопросам, по-моему мнению, является труд Зеланда, согласно которому, если мы вырабатываем практику принимать все кажущиеся негативные явления с радостью, то попадаем на позитивные ответвления стези. . причем не так важно в какой сфере тебе удалось сохранить «баланс» в физическом или эмоциональном моменте. Поэтому здесь благодарю гостей своих за тренировку одного из навыков «Трансерфинга реальности». Будем совершенствоваться. Новых гостей, которые планируют посетить дацан, прошу не стесняться и писать вопросы после бронирования в чат, постараюсь подготовиться…