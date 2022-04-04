Что вас ожидает

Основы буддизма для новичков

Как русский человек, воспитанный в традициях буддизма, я стараюсь объединить в себе восточное и славянское начала, поэтому смогу рассказать вам об этом учении понятно, увлекательно и доступно. В дацане Москвы вы коснетесь основ буддизма, узнаете о его течениях и отфильтруете неофициальные данные и стереотипы. А также:

Рассмотрите дацан снаружи и изнутри: мы поговорим о строении буддийского храма, его отличиях от мечетей и православных церквей, а еще разберемся, почему дацан — это место силы.

Узнаете о тибетской медицине: я расскажу, как она связана с буддизмом, циклами рождения и смерти. Вы поймете, как физическое здоровье может сочетаться с энергетическим, и, если захотите, сможете посетить тибетского врача.

Познакомитесь с тибетской иконографией: выясните, кто изображен на иконах-танках дацана, научитесь различать буддийских божеств, узнаете, почему танки пишут на ткани и по какой логике их развешивают по разным сторонам света.

Побываете на молебне и услышите, как ламы читают священные тексты на тибетском языке.

А в конце посетите кафе дацана и сможете отведать настоящие бурятские буузы, приготовленные по аутентичным рецептам и освященные ламой.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит открывать город с неожиданных сторон, увлекается восточной культурой и стремится к внутренней гармонии.

Организационные детали