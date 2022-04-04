Экскурсия в буддийский дацан Москвы

Отыскать уголок Тибета в центре столицы, познакомиться с древним учением и попробовать буузы

5
1 отзыв
Индивидуальная
Дацан — место, наполненное силой и светлой энергией.

Здесь любой человек, независимо от конфессии, может получить совет ламы и приобщиться к древней культуре.

Я стану вашим проводником в этот гармоничный мир: познакомлю с устройством храма и основами учения Будды, расскажу о тибетской медицине и иконографии.

А после вы сможете побывать на молебне и попробовать буузы.
Экскурсия в буддийский дацан Москвы
Экскурсия в буддийский дацан Москвы
Экскурсия в буддийский дацан Москвы
Экскурсия в буддийский дацан Москвы
Экскурсия в буддийский дацан Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Основы буддизма для новичков

Как русский человек, воспитанный в традициях буддизма, я стараюсь объединить в себе восточное и славянское начала, поэтому смогу рассказать вам об этом учении понятно, увлекательно и доступно. В дацане Москвы вы коснетесь основ буддизма, узнаете о его течениях и отфильтруете неофициальные данные и стереотипы. А также:

  • Рассмотрите дацан снаружи и изнутри: мы поговорим о строении буддийского храма, его отличиях от мечетей и православных церквей, а еще разберемся, почему дацан — это место силы.
  • Узнаете о тибетской медицине: я расскажу, как она связана с буддизмом, циклами рождения и смерти. Вы поймете, как физическое здоровье может сочетаться с энергетическим, и, если захотите, сможете посетить тибетского врача.
  • Познакомитесь с тибетской иконографией: выясните, кто изображен на иконах-танках дацана, научитесь различать буддийских божеств, узнаете, почему танки пишут на ткани и по какой логике их развешивают по разным сторонам света.
  • Побываете на молебне и услышите, как ламы читают священные тексты на тибетском языке.
  • А в конце посетите кафе дацана и сможете отведать настоящие бурятские буузы, приготовленные по аутентичным рецептам и освященные ламой.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит открывать город с неожиданных сторон, увлекается восточной культурой и стремится к внутренней гармонии.

Организационные детали

  • Вход в дацан бесплатный, но не возбраняется оставить пожертвования и отблагодарить священнослужителей
  • Дополнительно оплачивается еда в местном кафе с блюдами бурятской кухни

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 апр 2022
Юлия очень плохой рассказчик и организатор. У нет необходимой компетенций для того, чтобы провести заявленную экскурсию, плюс ее речь очень сложно воспринимать на слух.
Экскурсия не стоит своих денег. Можно сходить в дацан на службу самостоятельно (это бесплатно), а потом поесть в кафе. Вы получите намного больше удовольствия (и примерно столько же информации).
Юлия
Ответ гида:
Что ж, каждый имеет право на свое мнение. Со своей стороны я благодарна такой ситуации, еще один очередной требовательный опыт, который дал мне возможность улучшить продукт, учесть новые вопросы и подготовиться к ним, улучшить организационные моменты. Путешественники бывают разные и бывают довольно продвинутого уровня). Это прекрасно. Тема моей экскурсии сама по себе нетривиальна, и вызывает много споров с древнейших времен в разных отраслях знаний, поэтому мне конечно есть куда расти). Среди современных учений кроме Рериха, наиболее приближенным по некоторым узким вопросам, по-моему мнению, является труд Зеланда, согласно которому, если мы вырабатываем практику принимать все кажущиеся негативные явления с радостью, то попадаем на позитивные ответвления стези. . причем не так важно в какой сфере тебе удалось сохранить «баланс» в физическом или эмоциональном моменте. Поэтому здесь благодарю гостей своих за тренировку одного из навыков «Трансерфинга реальности». Будем совершенствоваться. Новых гостей, которые планируют посетить дацан, прошу не стесняться и писать вопросы после бронирования в чат, постараюсь подготовиться…

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