Музейно-производственный комплекс «Паровозное депо» на станции «Подмосковная» не имеет аналогов в России.
Туристы увидят «живые» паровозы в их стойлах, где, как и столетие назад их заботливо ремонтируют опытные профессионалы.
Финальным аккордом нашей экскурсии станет выезд настоящего паровоза на поворотный круг и разворот его по своей оси. Это очень увлекательное зрелище, увидеть которое люди приезжают из разных концов нашей страны.
Туристы увидят «живые» паровозы в их стойлах, где, как и столетие назад их заботливо ремонтируют опытные профессионалы.
Финальным аккордом нашей экскурсии станет выезд настоящего паровоза на поворотный круг и разворот его по своей оси. Это очень увлекательное зрелище, увидеть которое люди приезжают из разных концов нашей страны.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
17
июн
июн
1
июл
июл
15
июл
июл
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Что вас ожидает:
- Осмотр архитектуры Храма снаружи
- Экскурсия по комплексу Храма Христа Спасителя
- Верхний храм
- Смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Депо «Подмосковная»Здесь можно окунуться в прошлое: старый деревянный вокзал, водокачка, старые паровозы. Построенный в 1901 году в стиле модерн вокзал, уцелевший от разрушения в годы Великой Отечественной войны, сохранен и отреставрирован московскими железнодорожниками. Туристы побывают в помещении вокзала, где воссоздана обстановка начала XX века с кассой, телеграфом, залами ожидания для различных сословий публики, буфетом. Здесь же они смогут совершить на дилижансе интересную виртуальную экскурсию по Москве начала прошлого века. В помещении водонапорной башни представлены экспонаты, демонстрирующие процесс заправки паровозов водой. В конторе начальника станции представлены рабочий кабинет и служебная квартира железнодорожного служащего начала прошлого века.
В программе экскурсионного дня:
- Экскурсия в помещения станции: здания вокзала, водонапорной башни и дома начальника станции с реконструированной обстановкой и манекенами.
- Все здания построены в 1901 году в стиле «модерн» и являются единым архитектурным ансамблем, который числится в списках объектов культурного наследия железнодорожной инфраструктуры на территории Москвы.
- В здании вокзала воспроизведены телеграф и буфет, залы ожидания для различных сословий. В доме начальника станции представлены рабочий кабинет и служебная квартира железнодорожного служащего начала ХХ века. В помещении до сих пор действующей водонапорной башни находятся исторические и интерактивные экспонаты;
- Экскурсия в веерное депо, где производится ремонт железнодорожной ретротехники (паровых локомотивов);
- Посещение ремонтного цеха, знакомство с историей отечественного паровозостроения и станками обработки узлов и деталей;
- Демонстрация паровоза в разрезе;
- Действующая демонстрационная модель «Паровоз в разрезе», оснащенная цветной подсветкой ключевых узлов машины. Этот уникальный экспонат позволяет понять принцип работы паровоза.
- В ремонтном цехе сохранены в рабочем состоянии и до сих пор используются уникальные станки;
- Демонстрация паровоза в движении и на поворотном круге, возможность фотосессии в будке паровоза (строго любительская съёмка с рук без штатива);
- «Кулинарный» мастер-класс от машиниста.
Важная информация:
- Численность группы на 1 сеанс — 15-20 человек. При существенном недоборе экскурсантам будет предложено записаться на другое время.
- Во время экскурсии строго соблюдайте правила техники безопасности, не оставляйте без присмотра несовершеннолетних, выполняйте указания экскурсовода, сотрудников музея и персонала депо.
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Дети до 14 лет без сопровождения взрослых не допускаются. Взрослый сопровождающий должен приобрести отдельный билет!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- У кассы «Паровозное депо Подмосковная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Численность группы на 1 сеанс — 15-20 человек. При существенном недоборе экскурсантам будет предложено записаться на другое время.
- Во время экскурсии строго соблюдайте правила техники безопасности, не оставляйте без присмотра несовершеннолетних, выполняйте указания экскурсовода, сотрудников музея и персонала депо.
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Дети до 14 лет без сопровождения взрослых не допускаются. Взрослый сопровождающий должен приобрести отдельный билет!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании