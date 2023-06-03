Депо «Подмосковная»

В программе экскурсионного дня:

Экскурсия в помещения станции: здания вокзала, водонапорной башни и дома начальника станции с реконструированной обстановкой и манекенами.

Все здания построены в 1901 году в стиле «модерн» и являются единым архитектурным ансамблем, который числится в списках объектов культурного наследия железнодорожной инфраструктуры на территории Москвы.

В здании вокзала воспроизведены телеграф и буфет, залы ожидания для различных сословий. В доме начальника станции представлены рабочий кабинет и служебная квартира железнодорожного служащего начала ХХ века. В помещении до сих пор действующей водонапорной башни находятся исторические и интерактивные экспонаты;

Экскурсия в веерное депо, где производится ремонт железнодорожной ретротехники (паровых локомотивов);

Посещение ремонтного цеха, знакомство с историей отечественного паровозостроения и станками обработки узлов и деталей;

Демонстрация паровоза в разрезе;

Действующая демонстрационная модель «Паровоз в разрезе», оснащенная цветной подсветкой ключевых узлов машины. Этот уникальный экспонат позволяет понять принцип работы паровоза.

В ремонтном цехе сохранены в рабочем состоянии и до сих пор используются уникальные станки;

Демонстрация паровоза в движении и на поворотном круге, возможность фотосессии в будке паровоза (строго любительская съёмка с рук без штатива);

«Кулинарный» мастер-класс от машиниста.

Важная информация:

Численность группы на 1 сеанс — 15-20 человек. При существенном недоборе экскурсантам будет предложено записаться на другое время.

Во время экскурсии строго соблюдайте правила техники безопасности, не оставляйте без присмотра несовершеннолетних, выполняйте указания экскурсовода, сотрудников музея и персонала депо.

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.

Дети до 14 лет без сопровождения взрослых не допускаются. Взрослый сопровождающий должен приобрести отдельный билет!

Здесь можно окунуться в прошлое: старый деревянный вокзал, водокачка, старые паровозы. Построенный в 1901 году в стиле модерн вокзал, уцелевший от разрушения в годы Великой Отечественной войны, сохранен и отреставрирован московскими железнодорожниками. Туристы побывают в помещении вокзала, где воссоздана обстановка начала XX века с кассой, телеграфом, залами ожидания для различных сословий публики, буфетом. Здесь же они смогут совершить на дилижансе интересную виртуальную экскурсию по Москве начала прошлого века. В помещении водонапорной башни представлены экспонаты, демонстрирующие процесс заправки паровозов водой. В конторе начальника станции представлены рабочий кабинет и служебная квартира железнодорожного служащего начала прошлого века.