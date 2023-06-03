Экскурсия "В гостях у Паровоза", депо "Подмосковная"

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Музейно-производственный комплекс «Паровозное депо» на станции «Подмосковная» не имеет аналогов в России.

Туристы увидят «живые» паровозы в их стойлах, где, как и столетие назад их заботливо ремонтируют опытные профессионалы.

Финальным аккордом нашей экскурсии станет выезд настоящего паровоза на поворотный круг и разворот его по своей оси. Это очень увлекательное зрелище, увидеть которое люди приезжают из разных концов нашей страны.
Экскурсия "В гостях у Паровоза", депо "Подмосковная"
Экскурсия "В гостях у Паровоза", депо "Подмосковная"
Экскурсия "В гостях у Паровоза", депо "Подмосковная"
Экскурсия "В гостях у Паровоза", депо "Подмосковная"
Экскурсия "В гостях у Паровоза", депо "Подмосковная"
Экскурсия "В гостях у Паровоза", депо "Подмосковная"
Ближайшие даты:
3
июн
17
июн
1
июл
15
июл
29
июл
12
авг
26
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Осмотр архитектуры Храма снаружи
  • Экскурсия по комплексу Храма Христа Спасителя
  • Верхний храм
  • Смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Депо «Подмосковная»

Здесь можно окунуться в прошлое: старый деревянный вокзал, водокачка, старые паровозы. Построенный в 1901 году в стиле модерн вокзал, уцелевший от разрушения в годы Великой Отечественной войны, сохранен и отреставрирован московскими железнодорожниками. Туристы побывают в помещении вокзала, где воссоздана обстановка начала XX века с кассой, телеграфом, залами ожидания для различных сословий публики, буфетом. Здесь же они смогут совершить на дилижансе интересную виртуальную экскурсию по Москве начала прошлого века. В помещении водонапорной башни представлены экспонаты, демонстрирующие процесс заправки паровозов водой. В конторе начальника станции представлены рабочий кабинет и служебная квартира железнодорожного служащего начала прошлого века.

В программе экскурсионного дня:

  • Экскурсия в помещения станции: здания вокзала, водонапорной башни и дома начальника станции с реконструированной обстановкой и манекенами.
  • Все здания построены в 1901 году в стиле «модерн» и являются единым архитектурным ансамблем, который числится в списках объектов культурного наследия железнодорожной инфраструктуры на территории Москвы.
  • В здании вокзала воспроизведены телеграф и буфет, залы ожидания для различных сословий. В доме начальника станции представлены рабочий кабинет и служебная квартира железнодорожного служащего начала ХХ века. В помещении до сих пор действующей водонапорной башни находятся исторические и интерактивные экспонаты;
  • Экскурсия в веерное депо, где производится ремонт железнодорожной ретротехники (паровых локомотивов);
  • Посещение ремонтного цеха, знакомство с историей отечественного паровозостроения и станками обработки узлов и деталей;
  • Демонстрация паровоза в разрезе;
  • Действующая демонстрационная модель «Паровоз в разрезе», оснащенная цветной подсветкой ключевых узлов машины. Этот уникальный экспонат позволяет понять принцип работы паровоза.
  • В ремонтном цехе сохранены в рабочем состоянии и до сих пор используются уникальные станки;
  • Демонстрация паровоза в движении и на поворотном круге, возможность фотосессии в будке паровоза (строго любительская съёмка с рук без штатива);
  • «Кулинарный» мастер-класс от машиниста.

Важная информация:

  • Численность группы на 1 сеанс — 15-20 человек. При существенном недоборе экскурсантам будет предложено записаться на другое время.
  • Во время экскурсии строго соблюдайте правила техники безопасности, не оставляйте без присмотра несовершеннолетних, выполняйте указания экскурсовода, сотрудников музея и персонала депо.
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
  • Дети до 14 лет без сопровождения взрослых не допускаются. Взрослый сопровождающий должен приобрести отдельный билет!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
У кассы «Паровозное депо Подмосковная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Численность группы на 1 сеанс — 15-20 человек. При существенном недоборе экскурсантам будет предложено записаться на другое время.
  • Во время экскурсии строго соблюдайте правила техники безопасности, не оставляйте без присмотра несовершеннолетних, выполняйте указания экскурсовода, сотрудников музея и персонала депо.
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
  • Дети до 14 лет без сопровождения взрослых не допускаются. Взрослый сопровождающий должен приобрести отдельный билет!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ