«Протопи ты мне баньку, хозяюшка,

Раскалю я себя, распалю,

На полоке, у самого краюшка,

Я сомненья в себе истреблю. »

Владимир Высоцкий — великий бард, актёр, поэт и… большой поклонник СандуновВ ходе увлекательного рассказа вы узнаете:• где была построена первая московская электростанция;

где находилась «кузница» великих балерин;

где находилось первое здание легендарного ресторана «Яръ»;

в каком банке затапливали на ночь сейфы и с какой целью это делали;

во что превратились бриллианты императрицы;

где впервые в России произошло разделение бань на мужские и женские. Самая кинематографичная баняАктёр придворного театра Екатерины II Сила Сандунов подарил им своё имя, ныне невидимая «река в трубе» Неглинная — местоположение, а «устроительница московской роскоши» и первая «бизнес-вумен» России Верочка Фирсанова возвела для бань сказочный дворец. Кстати, в ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с биографией этой незаурядной женщины, про которую можно сказать, что она «осветила» (в буквальном смысле) коронацию Николая II, добившись личного расположения и благодарности самого императора. До сих пор москвичи, посещая Сандуны и легендарный Петровский Пассаж, даже не подозревая об этом, пользуются наследством этой легендарной, решительной и прозорливой миллионерши, которая смогла «сделать бизнес», актуальный на столетия вперед!

Великий Федор Шаляпин мечтал «забрать» Сандуны с собой в Париж, а в роскошных интерьерах бани снимались эпизоды наших самых любимых фильмов — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старый Новый год», «Брат-2». Вы увидите исторические ворота Сандунов, которые поражают и завораживают иностранцев своей громадной кованной решеткой и 14-метровым сводчатым арочным пролетом (именно в эти ворота заезжал на личном автомобиле 🚘 банщик Сандунов, в исполнении Леонида Куравлева из фильма «Ты мне — я тебе»). В бассейне Сандунов режиссер Эйзенштейн снимал сцены шторма в Чёрном море 🌊 для фильма «Броненосец Потемкин», а в тридцатые годы в нем же тренировалась сборная СССР по плаванию! Сандуновские бани как «город в городе»Легендарные «новые» Сандуновские бани открылись на месте «старых» Сандунов в 1896 году и это стало настоящим открытием в светской жизни столицы! Великолепные фасады бани-дворца с элементами барокко, ренессанса, готики, обилием лепных украшений барельефов и скульптур, роскошные внутренние интерьеры, богато отделанных норвежским и итальянским мрамором, английской, немецкой и швейцарской кафельной плиткой, с кованными и мраморными лестницами, бассейнами с колоннадами, великолепными залами, персидскими коврами, «позолоченными» потолками и хрустальными люстрами превратили баню в настоящий дворец.

Новые Сандуны произвели революцию в банном деле – для освещения бани была построена собственная электростанция, специально сооружен водопровод с американским фильтрами и проведена самая передовая система вентиляции — и всё это больше сотни лет назад! Нарядный комплекс Сандунов (банные и конторские корпуса, прачечная, электростанция, котельная, насосная) занимали целый квартал улицы с прилегающими переулками — такой себе небольшой «город в городе», который сохранился и по сей день, и которым вы полюбуетесь обязательно. «Банный дворец» СандуновСюда хоть раз в жизни должен попасть настоящий мужчина, и обязательно должна побывать женщина, чтобы понять, почему мужчины так любят баню. Сегодня вы побываете внутри самых роскошных бань и сможете насладиться поражающим колоритом великолепных интерьеров, сохранившихся с конца XIX века. Вы «окунётесь» в мир излюбленного мужского развлечения в интерьерах Высшего Мужского разряда, в которых бывали Шаляпин и Чехов, Гиляровский и Тургенев, а также наши современники Владимир Высоцкий и Дольф Лундгрен, Шварценнегер и Наоми Кэмпбелл, Владислав Третьяк, а также тысячи знаменитостей прошлого и настоящего, которые были в восторге 🔥 от Сандунов. Вы увидите «личную» скамейку Владимира Маяковского, на которой до сих пор сохранилась именная табличка!

Для женщин эта экскурсия ⛳ — единственная возможность побывать здесь, ведь в апартаменты Высшего Мужского разряда женщинам вход воспрещён!Римские термы и «Версальский» замок 🏰, мавританский дворец, знаменитый шикарный бассейн с колоннадами — роскошь и великолепие сандуновских номерных залов захватывает дух. Вы побываете в Общественном разряде Сандунов, где узнаете о назначении каждого его отделения, о знаменитостях, посещавших легендарные бани, увлекательные реальные истории 📖 и случаи в бане из жизни знаменитых людей, а также о кинофильмах, снимавшихся здесь. С легким паром!На НеглинкеА начнётся наше роскошное «банное» путешествие с увлекательной прогулки вдоль невидимой «реки в трубе» Неглинной. Вы увидите место, по которому проходил легендарный «кузнецкий» мост через реку Неглинку — чуть ли не самый длинный и самый широкий в своё время мост в Европе (кстати, московские археологи планируют в будущем «раскрыть» фрагмент моста, который преспокойно лежит под толщей асфальта).

Русская баня вообще — гораздо больше, чем просто мытье. Это особый ритуал и отдых, и лечение, и удовольствие, словом, часть образа жизни и досуга. С досугом москвичей связаны и многие места Кузнецкого моста и Неглинной улицы, по которым мы с вами прогуляемся, направляясь к Сандуновским баням.