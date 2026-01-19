Приглашаем вас на неспешную прогулку по старым московским переулкам, где история оживает за каждым поворотом! Мы начнем наш путь у станции метро Новослободская и отправимся в путешествие, которое раскроет тайны одного из самых атмосферных районов Москвы.
Описание экскурсии
Что вас ждет: Экскурсия-прогулка: мы не просто пройдем по улицам, мы погрузимся в эпоху. Наш маршрут пройдет мимо знаковых мест:
- Старинная пожарная каланча Сущевской полицейской части — свидетельница старой Москвы.
- Антроповы ямы — места, увековеченные в рассказах Гиляровского.
- Храм, над декором которого трудился сам Шехтель.
- Дом, где родился великий Достоевский.
Красивые трамвайные уголки Москвы, которые вы полюбите за их кинематографичность. После часовой прогулки вы переместитесь в наше уютное пространство, где за чашкой ароматного чая продолжится лекция еще на один час. За чаем с угощениями поговорим о:.
- Памятнике, посвященном легендарной книге «Москва — Петушки».
- Истории дома труда и отдыха Сеттлмент.
• Трудном и многослойном прошлом Новослободского парка. Важная информация:
Экскурсию проведет Светлана Костина — московский краевед, экскурсовод и лектор проведет нас по местам, о которых не пишут в путеводителях. Она презентовала экскурсию на нашем недавнем фестивале. Это отличный шанс для тех, кто тогда не успел попасть, и прекрасная возможность для тех участников, которые уже были там!
20 января 10.00 - 12.00; 31 января 11.00 - 13.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Использование радиогидов
- Чаепитие на последней локации в коворкинге
- Чай и угощения (в коворкинге)
Что не входит в цену
- Кофе и снеки в коворкинге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Новослободская улица, 2
Завершение: Коворкинг-центр Люди Учат
Когда и сколько длится?
Когда: 20 января 10.00 - 12.00; 31 января 11.00 - 13.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсию проведет Светлана Костина - московский краевед
- Экскурсовод и лектор проведет нас по местам
- О которых не пишут в путеводителях. Она презентовала экскурсию на нашем недавнем фестивале. Это отличный шанс для тех
- Кто тогда не успел попасть
- И прекрасная возможность для тех участников
- Которые уже были там
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
