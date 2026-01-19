Что вас ждет: Экскурсия-прогулка: мы не просто пройдем по улицам, мы погрузимся в эпоху. Наш маршрут пройдет мимо знаковых мест:

Старинная пожарная каланча Сущевской полицейской части — свидетельница старой Москвы.

Антроповы ямы — места, увековеченные в рассказах Гиляровского.

Храм, над декором которого трудился сам Шехтель.

Дом, где родился великий Достоевский.

Красивые трамвайные уголки Москвы, которые вы полюбите за их кинематографичность. После часовой прогулки вы переместитесь в наше уютное пространство, где за чашкой ароматного чая продолжится лекция еще на один час. За чаем с угощениями поговорим о:.

Памятнике, посвященном легендарной книге «Москва — Петушки».

Истории дома труда и отдыха Сеттлмент.

• Трудном и многослойном прошлом Новослободского парка. Важная информация:

Экскурсию проведет Светлана Костина — московский краевед, экскурсовод и лектор проведет нас по местам, о которых не пишут в путеводителях. Она презентовала экскурсию на нашем недавнем фестивале. Это отличный шанс для тех, кто тогда не успел попасть, и прекрасная возможность для тех участников, которые уже были там!