МузейМоскваСити – Гид из Москвы

Музей 🖼 Москва-Сити находится на 56 этаже делового комплекса “Империя”.



Вы сможете не только насладиться панорамным видом из самого сердца Москвы, но и узнать много нового о прошлом и будущем столицы ⭐️.



Экскурсия ⛳ также включает в себя интерактивные объекты, которые будут интересны как взрослым, так и детям.