Музей рассказывает и показывает историю 📖 развития высотного строительства Москвы.
На экскурсии 🧭 вы сможете:
узнать о появлении проекта Москва-Сити;
узнать об архитектурных проектах небоскребов Москва-Сити, детально их рассмотреть и взглянуть на жизнь резидентов;
заглянуть в параллельную реальность, где построены фантастические небоскребы Эля Лисицкого, Дворец Советов Бориса Иофана и летающие дома Георгия Крутикова, которым, к сожалению, не нашли места в нашей реальности;
увидеть две инсталляции, которые расскажут вам обо всех проектах Сити: как осуществленных, так и оставшихся на бумаге;
заглянуть в специальные окошки-глазки, которые откроют вам тайны Сити.
Также в Музее есть интерактивные объекты, не связанные с Москва-Сити:
телефонный звонок известным жителям Москвы (Алене Долецкой, Валерию Тодоровскому, Геннадию Хазанову, Александру Филиппенко), которые расскажут о своей личной, ностальгической Москве;
авторские карты Москвы Юрия Гордона, на которых вы увидите разговорные названия улиц и районов, привычные и понятные для москвичей;
уникальный снимок панорамы Москвы 1867 года, сделанный с храма Христа Спасителя.
Один раз в неделю вы можете насладиться часом темноты. Каждый четверг с 22:00 до 23:00 мы отключаем свет в Музее-Смотровой Москва-Сити, чтобы вы могли насладиться панорамой ночной Москвы без отблесков внутреннего освещения.
Организационные детали:
Последняя экскурсия ⛳ начинается в 21:00;
Что входит
Подъем на 56 этаж Делового комплекса "Империя"
Интересная экскурсионная программа
Осмотр интерактивной экспозиции
Неограниченное время нахождения в Музее (не позднее закрытия в 22:00)
Что не входит
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало
🚩 м. «Деловой Центр» или м. «Выставочная»
Место завершения
🏁 Пресненская наб., дом 6, строение 2
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