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Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)

4.2
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Музей 🖼 Москва-Сити расположен на 56 этаже делового комплекса «Империя».

Здесь вы узнаете много нового о прошлом и будущем столицы ⭐️, а также сможете насладиться видом на город 🏙️ с высоты 215 метров над землёй.

На площадке есть интерактивные объекты, которые будут интересны как взрослым, так и детям.

Экскурсия ⛳ пройдёт незабываемо даже в пасмурную погоду!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 590 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)
Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)

Что вы увидите

  • Музей-Смотровая Москва-Сити
Музей рассказывает и показывает историю 📖 развития высотного строительства Москвы.

На экскурсии 🧭 вы сможете:

  • узнать о появлении проекта Москва-Сити;
  • узнать об архитектурных проектах небоскребов Москва-Сити, детально их рассмотреть и взглянуть на жизнь резидентов;
  • заглянуть в параллельную реальность, где построены фантастические небоскребы Эля Лисицкого, Дворец Советов Бориса Иофана и летающие дома Георгия Крутикова, которым, к сожалению, не нашли места в нашей реальности;
  • увидеть две инсталляции, которые расскажут вам обо всех проектах Сити: как осуществленных, так и оставшихся на бумаге;
  • заглянуть в специальные окошки-глазки, которые откроют вам тайны Сити.

Также в Музее есть интерактивные объекты, не связанные с Москва-Сити:

  • телефонный звонок известным жителям Москвы (Алене Долецкой, Валерию Тодоровскому, Геннадию Хазанову, Александру Филиппенко), которые расскажут о своей личной, ностальгической Москве;
  • авторские карты Москвы Юрия Гордона, на которых вы увидите разговорные названия улиц и районов, привычные и понятные для москвичей;
  • уникальный снимок панорамы Москвы 1867 года, сделанный с храма Христа Спасителя.
  • Один раз в неделю вы можете насладиться часом темноты. Каждый четверг с 22:00 до 23:00 мы отключаем свет в Музее-Смотровой Москва-Сити, чтобы вы могли насладиться панорамой ночной Москвы без отблесков внутреннего освещения.

Организационные детали:

  • Последняя экскурсия ⛳ начинается в 21:00;
Что входит
  • Подъем на 56 этаж Делового комплекса «Империя»
  • Интересная экскурсионная программа
  • Осмотр интерактивной экспозиции
  • Неограниченное время нахождения в Музее (не позднее закрытия в 22:00)
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 м. «Деловой Центр» или м. «Выставочная»
Место завершения
🏁 Пресненская наб., дом 6, строение 2
Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)
Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)
Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)
Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)
Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)
Экскурсия в Музей-Смотровую башни Империя (Москва-сити)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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