Спутник М. – Гид из Москвы

Музей 🖼 Москва-Сити расположен на 56 этаже делового комплекса «Империя».



Здесь вы узнаете много нового о прошлом и будущем столицы ⭐️, а также сможете насладиться видом на город 🏙️ с высоты 215 метров над землёй.



На площадке есть интерактивные объекты, которые будут интересны как взрослым, так и детям.



Экскурсия ⛳ пройдёт незабываемо даже в пасмурную погоду!