  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Экскурсия в Оружейную палату. Только входной ваучер

3.5
58 отзывов
Booze. team
Booze. team – Гид из Москвы
Увлекательная групповая пешеходная экскурсия ⛳ в Оружейную палату с экскурсоводом
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🖼Музеи

  • 2 100 ₽ за человека

    Купить билеты
Экскурсия в Оружейную палату. Только входной ваучер

Что вы увидите

  • Оружейная палата Московского Кремля
Оружейная палата Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый знаменитый музей-сокровищница России. Во время нашей экскурсии 🧭 вы увидите древнейшие государственные регалии, в том числе знаменитую Шапку Мономаха, парадную царскую одежду и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже, а также царские кареты и троны, среди которых двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, а также многое и многое другое! Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в Оружейную палату прямо сейчас!
Экскурсия в Оружейную палату с аудиогидом
ВАЖНО! Стоимость билетов в кассах музея может быть ниже, а самих билетов может не быть в наличии. Покупая билет 🎫 через наш сервис, Вы гарантированно его получите на нужную Вам дату. Если Вы решите купить билет самостоятельно в кассах музея, сообщите нам об этом не позднее 24 часов до начала экскурсии и мы вернем Вам деньги.
Что входит
  • входные ваучеры.
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • транспорт.
Начало
🚩 Александровский сад, Памятник Александру I
Место завершения
🏁 Красная площадь, 1.

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Booze. team
Booze. team
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

58 отзывов оставили туристы

Booze. team проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в Алмазный фонд. Только входной ваучер на экскурсию
1 900
0.75 час
Экскурсия в Алмазный фонд. Только входной ваучер на экскурсию
201 отзыв
Билеты в Алмазный фонд и Оружейную палату (будни)
3 800
3 часа
Билеты в Алмазный фонд и Оружейную палату (будни)
142 отзыва
Билеты в Алмазный фонд и Оружейную палату (выходные)
3 800
3 часа
Билеты в Алмазный фонд и Оружейную палату (выходные)
25 отзывов
Экскурсия в Алмазный фонд. Только входной ваучер. (без доп. услуг) (вых)
1 900
0.75 час
Экскурсия в Алмазный фонд. Только входной ваучер. (без доп. услуг) (вых)
23 отзыва
Экскурсия в Оружейную палату. Только входной ваучер. (без доп. услуг) (вых)
2 100
1 час
Экскурсия в Оружейную палату. Только входной ваучер. (без доп. услуг) (вых)
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов