Оружейная палата Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый знаменитый музей-сокровищница России. Во время нашей экскурсии 🧭 вы увидите древнейшие государственные регалии, в том числе знаменитую Шапку Мономаха, парадную царскую одежду и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже, а также царские кареты и троны, среди которых двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, а также многое и многое другое! Хотите увидеть все это великолепие своими глазами? Тогда записывайтесь на экскурсию ⛳ в Оружейную палату прямо сейчас!

Экскурсия в Оружейную палату с аудиогидом

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