Ближайшие даты:30
мар
Время начала: 11:30
Описание экскурсии
Экскурсия-комбо: Погружение в историю
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая объединяет две уникальные локации. Мы посетим старинный особняк, сочетающий в себе элементы эклектики, ренессанса и готики, а также сталинский парадный дом, созданный выдающимся архитектором. Это путешествие позволит вам увидеть и почувствовать контраст между двумя эпохами.
Сравнение эпох
Во время экскурсии мы:
- Исследуем великолепие старинного особняка, где уютная домашняя готика гармонично соседствует с ампирными креслами.
- Оценим строгий ампир сталинского дома, пронизанного партийным пафосом.
- Обсудим переклички в эстетике и проведем параллели между двумя архитектурными стилями.
Погружение в атмосферу
Вы сможете осознать преемственность архитектурных традиций и поразиться контрасту, который создают эти два стиля. Каждый элемент интерьера и экстерьера расскажет свою историю, и мы вместе откроем для себя множество интересных фактов.
Не упустите возможность насладиться этим уникальным опытом и погрузиться в атмосферу разных эпох!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пройдём по самым интересным комнатам старинного особняка Анны-Луизы Леман
- Разберёмся, как готические окна оказались в одном доме с классическими женщинами-торшерами
- Взберемся на второй этаж по старинной деревянной лестнице
- Выясним, зачем нужно было делать столько псевдо-вещей? Вместо мрамора - псевдо-мрамор, вместо дерева - псевдо-дерево. За кого же пытается себя выдать особняк, и главное - зачем?
- Найдем редкую подлинную мебель от Шмидта - поставщика императора, московских князей и богатейших купцов страны
- Заглянем в кабинет к Каро Алабяну, советскому архитектору с репутацией на грани
- Увидим уникальной сохранности дубовые двери особняка - таких в Москве - раз, два и обчёлся
- Посмотрим, куда кинул старинное письмо старинный почтальон
- Для любителей современной архитектуры: пройдёмся там, где прошлась Заха Хадид, одна из известнейших архитекторов XXI века
- Узнаем, что делали в особняке Лев Троцкий и французы
- Лишь попытаемся проникнуть в тайну: зачем кто-то нарисовал на доме архитектора целый генплан Москвы
- Отыщем в особняке секретную потайную дверку - только т-с-с-с-с
Что включено
- Экскурсия от нашего замечательного гида
- Доступ в закрытый особняк Леман
Где начинаем и завершаем?
Начало: Поварская ул., 33
Завершение: Гранатный переулок, 7, стр. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Мы вас встретим с табличкой «Города & Люди» у памятника Сергею Михалкову. Одевайтесь по погоде
- Примерно 20 минут мы проведем на улице:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
5 янв 2025
А
Алина
10 сен 2024
Талантливый человек талантоив во всём. Это точная характеристика гида - архитектора дома Архитекторов. Очаровательная, эрудированная, скромная, прекрасный расказчик. Я получила удовольствие от посещения дома Архитектора и увлекательного рассказа об этом доме. Спасибо!
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