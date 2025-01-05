Экскурсия в особняк Леман и Дом архитектора с архитектором

5
2 отзыва
Экскурсия в особняк Леман и Дом архитектора с архитектором
Экскурсия в особняк Леман и Дом архитектора с архитектором
Экскурсия в особняк Леман и Дом архитектора с архитектором
Ближайшие даты:
30
мар
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Экскурсия-комбо: Погружение в историю

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая объединяет две уникальные локации. Мы посетим старинный особняк, сочетающий в себе элементы эклектики, ренессанса и готики, а также сталинский парадный дом, созданный выдающимся архитектором. Это путешествие позволит вам увидеть и почувствовать контраст между двумя эпохами.

Сравнение эпох

Во время экскурсии мы:

  • Исследуем великолепие старинного особняка, где уютная домашняя готика гармонично соседствует с ампирными креслами.
  • Оценим строгий ампир сталинского дома, пронизанного партийным пафосом.
  • Обсудим переклички в эстетике и проведем параллели между двумя архитектурными стилями.

Погружение в атмосферу

Вы сможете осознать преемственность архитектурных традиций и поразиться контрасту, который создают эти два стиля. Каждый элемент интерьера и экстерьера расскажет свою историю, и мы вместе откроем для себя множество интересных фактов.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным опытом и погрузиться в атмосферу разных эпох!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пройдём по самым интересным комнатам старинного особняка Анны-Луизы Леман
  • Разберёмся, как готические окна оказались в одном доме с классическими женщинами-торшерами
  • Взберемся на второй этаж по старинной деревянной лестнице
  • Выясним, зачем нужно было делать столько псевдо-вещей? Вместо мрамора - псевдо-мрамор, вместо дерева - псевдо-дерево. За кого же пытается себя выдать особняк, и главное - зачем?
  • Найдем редкую подлинную мебель от Шмидта - поставщика императора, московских князей и богатейших купцов страны
  • Заглянем в кабинет к Каро Алабяну, советскому архитектору с репутацией на грани
  • Увидим уникальной сохранности дубовые двери особняка - таких в Москве - раз, два и обчёлся
  • Посмотрим, куда кинул старинное письмо старинный почтальон
  • Для любителей современной архитектуры: пройдёмся там, где прошлась Заха Хадид, одна из известнейших архитекторов XXI века
  • Узнаем, что делали в особняке Лев Троцкий и французы
  • Лишь попытаемся проникнуть в тайну: зачем кто-то нарисовал на доме архитектора целый генплан Москвы
  • Отыщем в особняке секретную потайную дверку - только т-с-с-с-с
Что включено
  • Экскурсия от нашего замечательного гида
  • Доступ в закрытый особняк Леман
Где начинаем и завершаем?
Начало: Поварская ул., 33
Завершение: Гранатный переулок, 7, стр. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Мы вас встретим с табличкой «Города & Люди» у памятника Сергею Михалкову. Одевайтесь по погоде
  • Примерно 20 минут мы проведем на улице:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ю
5 янв 2025
А
10 сен 2024
Талантливый человек талантоив во всём. Это точная характеристика гида - архитектора дома Архитекторов. Очаровательная, эрудированная, скромная, прекрасный расказчик. Я получила удовольствие от посещения дома Архитектора и увлекательного рассказа об этом доме. Спасибо!

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