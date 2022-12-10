Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Экскурсия в отель Savoy с обедом в легендарном ресторане

Начало XX века - время необыкновенно бурного развития

5
8 отзывов
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Начало XX века – время необыкновенно бурного развития. В культурно-духовной жизни этот период принято называть Серебряным веком.

Интересным образом он отозвался не только в литературе, науке, живописи, но и в архитектуре – появился удивительный стиль Модерн.

Именно тогда в Москве строятся гостиницы, воплотившие в себе веяния наступающего века и определившие исторический облик центра столицы.
Экскурсия в отель Savoy с обедом в легендарном ресторане
Экскурсия в отель Savoy с обедом в легендарном ресторане
Экскурсия в отель Savoy с обедом в легендарном ресторане
Экскурсия в отель Savoy с обедом в легендарном ресторане
Экскурсия в отель Savoy с обедом в легендарном ресторане
Экскурсия в отель Savoy с обедом в легендарном ресторане
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Описание

Что вас ожидает:

  • Роскошь и аристократизм Серебряного века.
  • В сегодняшней Москве осталось три ретро-отеля: Националь, Метрополь, Савой. В ходе нашей экскурсии в центре внимания окажется Савой, но мы обсудим также знаменитые фасады Метрополя, увидим здание гостиницы Альпийская Роза, ресторан Альпенроз.
  • Осмотрим отдельные номера, легендарный бар Эрмитаж, каминный зал Альпийская Роза, насладимся великолепным интерьером ресторана, единственного в Москве, оформленным в стиле рококо и украшенным фонтаном по эскизам Врубеля. Узнаем, почему мифологический зверь саламандра стал символом отеля.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная пл. , Москва
Завершение: Ресторан Альпенроз, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
  • Чем обычно

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
М
10 дек 2022
Очень интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом Людмилой! Хотелось бы отметить прекрасное обслуживание во время обеда в лучшем ресторане Москвы! Спасибо!
Л
13 фев 2023
4 февраля посетила замечательную экскурсию "Роскошь и аристократизм серебряного века."Экскурсия очень содержательная и интересная,экскурсовод Людмила прекрасно владеет материалом. Много узнали об истории Москвы,архитектуре. Экскурсия завершилась прекрасным обедом в ресторане гостиницы "Савой" с прекрасным сервисом и очень вкусными блюдами! 10 из 10!
М
10 дек 2022
Это сногсшибательная, невероятная, потрясающая экскурсия! Эту экскурсию обязательно стоит посетить, увидеть это великолепие, от которого мурашки по телу А ресторан - восхитительное место, красивое, а как вкусно! Очень приветливый доброжелательный персонал! Хочется туда возвращаться снова и снова И особый шарм этой экскурсии придает великолепный экскурсовод, прекрасная Людмила, слушать ее одно удовольствие!
М
10 дек 2022
Очаровательная экскурсия, место невероятно красивое, шикарный ресторан с очень вкусной едой Экскурсовод это отдельный шарм этой экскурсии, огромное ей спасибо, очаровала своим рассказом, как приятно ее слушать
Т
1 мая 2022
Уникальный экскурсовод - 2 часа ее рассказов об архитектуре Москвы пролетели незаметно. Интересная подача материала, не перегруженная датами. Отличное знание предмета и вообще истории Москвы. Это специалист, который рассказывает завораживающую историю о каждом здании. Конечно, интерьеры Саввой заслуживают внимания, это история нашей страны. И отдельное спасибо сотрудникам отеля, деликатно сопровождающим группу в гостинице и ресторане. Очень вкусная еда и безупречная подача. О каждом блюде подробно расскажут. И можно почувствовать правильный ресторанный сервис, который практически незаметен и не мешает вести разговор, но при этом еда появляется незаметно, но очень вовремя.
О
21 мар 2022
С подругой решили побывать на очередной экскурсии нашего любимого гида Мос -Тура Людмилы. Нам близок формат проводимых ею маршрутов и манера подачи материала - информативно, интеллигентно, эмоционально, с легким налетом юмора. Короче, это абсолютно наш экскурсовод. Очередная экскурсия - очередное потрясение. Серебряный век через призму гостиничного бизнеса - необычный аспект истории нашей столицы. Чудесные фасады гостиниц "Метрополь","Альпийская роза","Савой", истории об их создателях и посетителях - все это было подготовкой к главному объекту маршрута - посещению исторического отеля "Савой". Мы оказались в удивительной обстановке аристократизма, роскоши и уюта. Исторические интерьеры, вписанные в современность, номера, достойные пятизвездочного отеля, уникальный зал ресторана - все это вызывает искренний восторг и наслаждение. Что особенно подкупило, так это соединение царской, дворцовой роскоши и камерности, уюта всего гостиничного пространства. Все это путешествие по отелю сопровождалось замечательной информацией о стилевом решении интерьеров, посетителях гостиницы, метаморфозе названия отеля и его символе - саламандре. Хочется поблагодарить Мос-Тур и его экскурсовода, благодаря которым состоялось это чудо - знакомство с гостиничной историей Серебряного века. А нашей любимой Людмиле хочется пожелать радовать нас новыми маршрутами и очередными открытиями!
В
20 мар 2022
Была на новой экскурсии по гостинице Савой. По-новому увидела гостиницу Метрополь и прониклась гением авторов, работавших по созданию оригинального фасада и интерьеров. Услышала историю зданий Альпийская роза на улице Пушечной. И конечно гостиница Савой, оценить прелесть которой и описать словами трудно. Это царская роскошь и при этом уютность, оригинальность оформления помещений и конечно ресторан, сохранившийся можно сказать в первозданном великолепии: необыкновенный потолок в стиле рококо, фонтан, каминная комната. Очень рекомендую посетить экскурсию, увидеть всё своими глазами!
Н
18 мар 2022
Я была на экскурсии, Серебряный век, гостиничный бизнес. Экскурсию проводила экскурсовод Людмила. Это было великолепно и шедеврально! Тема была раскрыта широко и объёмно. Прекрасный рассказ об этой эпохе. Таких экскурсоводов очень мало, кто так хорошо разбирается в данном материале. Людмила - экскурсовод от Бога.

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