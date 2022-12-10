Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

С подругой решили побывать на очередной экскурсии нашего любимого гида Мос -Тура Людмилы. Нам близок формат проводимых ею маршрутов и манера подачи материала - информативно, интеллигентно, эмоционально, с легким налетом юмора. Короче, это абсолютно наш экскурсовод. Очередная экскурсия - очередное потрясение. Серебряный век через призму гостиничного бизнеса - необычный аспект истории нашей столицы. Чудесные фасады гостиниц "Метрополь","Альпийская роза","Савой", истории об их создателях и посетителях - все это было подготовкой к главному объекту маршрута - посещению исторического отеля "Савой". Мы оказались в удивительной обстановке аристократизма, роскоши и уюта. Исторические интерьеры, вписанные в современность, номера, достойные пятизвездочного отеля, уникальный зал ресторана - все это вызывает искренний восторг и наслаждение. Что особенно подкупило, так это соединение царской, дворцовой роскоши и камерности, уюта всего гостиничного пространства. Все это путешествие по отелю сопровождалось замечательной информацией о стилевом решении интерьеров, посетителях гостиницы, метаморфозе названия отеля и его символе - саламандре. Хочется поблагодарить Мос-Тур и его экскурсовода, благодаря которым состоялось это чудо - знакомство с гостиничной историей Серебряного века. А нашей любимой Людмиле хочется пожелать радовать нас новыми маршрутами и очередными открытиями!