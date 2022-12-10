Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Описание
Что вас ожидает:
Роскошь и аристократизм Серебряного века.
В сегодняшней Москве осталось три ретро-отеля: Националь, Метрополь, Савой. В ходе нашей экскурсии в центре внимания окажется Савой, но мы обсудим также знаменитые фасады Метрополя, увидим здание гостиницы Альпийская Роза, ресторан Альпенроз.
Осмотрим отдельные номера, легендарный бар Эрмитаж, каминный зал Альпийская Роза, насладимся великолепным интерьером ресторана, единственного в Москве, оформленным в стиле рококо и украшенным фонтаном по эскизам Врубеля. Узнаем, почему мифологический зверь саламандра стал символом отеля.
Важная информация:
Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионная программа
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная пл. , Москва
Завершение: Ресторан Альпенроз, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
Чем обычно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Марина Н.
10 дек 2022
Очень интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом Людмилой! Хотелось бы отметить прекрасное обслуживание во время обеда в лучшем ресторане Москвы! Спасибо!
Л
Людмила
13 фев 2023
4 февраля посетила замечательную экскурсию "Роскошь и аристократизм серебряного века."Экскурсия очень содержательная и интересная,экскурсовод Людмила прекрасно владеет материалом. Много узнали об истории Москвы,архитектуре. Экскурсия завершилась прекрасным обедом в ресторане гостиницы "Савой" с прекрасным сервисом и очень вкусными блюдами! 10 из 10!
М
Мария Е.
10 дек 2022
Это сногсшибательная, невероятная, потрясающая экскурсия! Эту экскурсию обязательно стоит посетить, увидеть это великолепие, от которого мурашки по телу А ресторан - восхитительное место, красивое, а как вкусно! Очень приветливый доброжелательный персонал! Хочется туда возвращаться снова и снова И особый шарм этой экскурсии придает великолепный экскурсовод, прекрасная Людмила, слушать ее одно удовольствие!
М
Мария К.
10 дек 2022
Очаровательная экскурсия, место невероятно красивое, шикарный ресторан с очень вкусной едой Экскурсовод это отдельный шарм этой экскурсии, огромное ей спасибо, очаровала своим рассказом, как приятно ее слушать
Т
Татьяна С.
1 мая 2022
Уникальный экскурсовод - 2 часа ее рассказов об архитектуре Москвы пролетели незаметно. Интересная подача материала, не перегруженная датами. Отличное знание предмета и вообще истории Москвы. Это специалист, который рассказывает завораживающую историю о каждом здании. Конечно, интерьеры Саввой заслуживают внимания, это история нашей страны. И отдельное спасибо сотрудникам отеля, деликатно сопровождающим группу в гостинице и ресторане. Очень вкусная еда и безупречная подача. О каждом блюде подробно расскажут. И можно почувствовать правильный ресторанный сервис, который практически незаметен и не мешает вести разговор, но при этом еда появляется незаметно, но очень вовремя.
О
Ольга
21 мар 2022
С подругой решили побывать на очередной экскурсии нашего любимого гида Мос -Тура Людмилы. Нам близок формат проводимых ею маршрутов и манера подачи материала - информативно, интеллигентно, эмоционально, с легким налетом юмора. Короче, это абсолютно наш экскурсовод. Очередная экскурсия - очередное потрясение. Серебряный век через призму гостиничного бизнеса - необычный аспект истории нашей столицы. Чудесные фасады гостиниц "Метрополь","Альпийская роза","Савой", истории об их создателях и посетителях - все это было подготовкой к главному объекту маршрута - посещению исторического отеля "Савой". Мы оказались в удивительной обстановке аристократизма, роскоши и уюта. Исторические интерьеры, вписанные в современность, номера, достойные пятизвездочного отеля, уникальный зал ресторана - все это вызывает искренний восторг и наслаждение. Что особенно подкупило, так это соединение царской, дворцовой роскоши и камерности, уюта всего гостиничного пространства. Все это путешествие по отелю сопровождалось замечательной информацией о стилевом решении интерьеров, посетителях гостиницы, метаморфозе названия отеля и его символе - саламандре. Хочется поблагодарить Мос-Тур и его экскурсовода, благодаря которым состоялось это чудо - знакомство с гостиничной историей Серебряного века. А нашей любимой Людмиле хочется пожелать радовать нас новыми маршрутами и очередными открытиями!
В
Валентина
20 мар 2022
Была на новой экскурсии по гостинице Савой. По-новому увидела гостиницу Метрополь и прониклась гением авторов, работавших по созданию оригинального фасада и интерьеров. Услышала историю зданий Альпийская роза на улице Пушечной. И конечно гостиница Савой, оценить прелесть которой и описать словами трудно. Это царская роскошь и при этом уютность, оригинальность оформления помещений и конечно ресторан, сохранившийся можно сказать в первозданном великолепии: необыкновенный потолок в стиле рококо, фонтан, каминная комната. Очень рекомендую посетить экскурсию, увидеть всё своими глазами!
Н
Наталия
18 мар 2022
Я была на экскурсии, Серебряный век, гостиничный бизнес. Экскурсию проводила экскурсовод Людмила. Это было великолепно и шедеврально! Тема была раскрыта широко и объёмно. Прекрасный рассказ об этой эпохе. Таких экскурсоводов очень мало, кто так хорошо разбирается в данном материале. Людмила - экскурсовод от Бога.
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