Отправимся в район Остоженки на поиски творений модных московских архитекторов начала 20-го века!

Модерн! Французы называют его Ар-Нуво, итальянцы — Либерти, американцы — Тиффани. На поиски творений самых модных московских архитекторов начала XX века мы отправимся в район Остоженки. Ее дома и переулки хранят следы ушедшей эпохи и множество историй.

Знакомство с московским модерном начнется от Дома Перцовой, так сильно схожего с домиками из детских сказок. Затем мы проведем вас к зданию, в народе называемому «Дом под рюмкой», и расскажем, откуда взялось такое необычное прозвище. Вы увидите и дом, похожий на затерянный в лесу 🌲 замок 🏰, и здание посольства в стиле модерн, и еще один «сказочный» домик.

За время прогулки мы научимся отличать модерн от классики, найдем сходство Москвы и Барселоны, поговорим об исчезнувших львах и познакомимся с одной очень неординарной дамой.

ВНИМАНИЕ: из-за мер профилактики заболевания COVID-19 некоторые объекты экскурсии 🧭 могут быть временно закрыты для посещения

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.