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Экскурсия в приложении: Волшебные дома Остоженки. Московский модерн

5
2 отзыва
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Дома и переулки Остоженки хранят следы ушедшей эпохи и множество историй.

Отправимся туда на поиски творений самых модных московских архитекторов начала XX века.

За время прогулки мы научимся отличать модерн от классики, найдем сходство Москвы и Барселоны, увидим настоящий сказочный терем, поговорим об исчезнувших львах и познакомимся с одной очень неординарной дамой.

Интерактивная экскурсия ⛳ проводится с помощью мобильного приложения.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Волшебные дома Остоженки. Московский модерн
Экскурсия в приложении: Волшебные дома Остоженки. Московский модерн

Что вы увидите

  • Патриарший мост
  • дом-терем Перцовой
  • доходный дом Филатова
  • причудливый дом Е. Констан
  • несколько уникальных домов архитектора Жерихова
  • особняк семьи Кекушевых
  • дома с индейскими масками и символами Шотландии
  • многое другое
Отправимся в район Остоженки на поиски творений модных московских архитекторов начала 20-го века!
Модерн! Французы называют его Ар-Нуво, итальянцы — Либерти, американцы — Тиффани. На поиски творений самых модных московских архитекторов начала XX века мы отправимся в район Остоженки. Ее дома и переулки хранят следы ушедшей эпохи и множество историй.
Знакомство с московским модерном начнется от Дома Перцовой, так сильно схожего с домиками из детских сказок. Затем мы проведем вас к зданию, в народе называемому «Дом под рюмкой», и расскажем, откуда взялось такое необычное прозвище. Вы увидите и дом, похожий на затерянный в лесу 🌲 замок 🏰, и здание посольства в стиле модерн, и еще один «сказочный» домик.
За время прогулки мы научимся отличать модерн от классики, найдем сходство Москвы и Барселоны, поговорим об исчезнувших львах и познакомимся с одной очень неординарной дамой.
ВНИМАНИЕ: из-за мер профилактики заболевания COVID-19 некоторые объекты экскурсии 🧭 могут быть временно закрыты для посещения
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия аудиогида с помощью мобильного приложения, однако оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 улица Волхонка, 15, Москва
Место завершения
🏁 метро Кропоткинская, Москва
Экскурсия в приложении: Волшебные дома Остоженки. Московский модерн
Экскурсия в приложении: Волшебные дома Остоженки. Московский модерн
Экскурсия в приложении: Волшебные дома Остоженки. Московский модерн
Экскурсия в приложении: Волшебные дома Остоженки. Московский модерн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
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2 отзыва оставили туристы

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