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Экскурсия в Суздаль из Москвы: здесь тысячи событий и имён

5
2 отзыва
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
В нашем 14-часовом путешествии вы увидите огромное количество символов Суздаля.

Мы обязательно пройдемся по историческому центру города и остановимся для того, чтобы осмотреть Суздальский кремль.

Вы сможете сделать фотографии 📸 на фоне знаменитой Торговой площади, где снимался эпизод фильма «Женитьба Бальзаминова», а после полюбоваться живописным видом реки Каменка.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 475 ₽ за человека

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Экскурсия в Суздаль из Москвы: здесь тысячи событий и имён
Экскурсия в Суздаль из Москвы: здесь тысячи событий и имён

Что вы увидите

  • панорама города на «Убогих горах»
  • Гостиные ряды
  • купеческие дома и городские валы
  • р. Каменка
  • Кремль
  • Крестовая палата
  • Богородице-Рождественский собор
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Спасо-Преображенский собор или экспозиция «Золотая кладовая»
  • концерт колокольного звона

Вас ждет:

  • Обзорная экскурсия ⛳ по городу: панорама города со смотровой площадки на «убогих горах», Гостиные ряды на Торговой площади, купеческие дома, городские валы, река Каменка.
  • Осмотр памятников архитектуры, внесенных в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: экскурсия по музейному комплексу Кремля с посещением Крестовой палаты И Рождественского собора; экскурсия по музейному комплексу Спасо-Евфимиева монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора ИЛИ экспозиции «Золотая кладовая», концерт колокольного звона.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
  • Входные билеты в культурные объекты по программе
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Питание и вода
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 м. Тургеневская.
Экскурсия в Суздаль из Москвы: здесь тысячи событий и имён
Экскурсия в Суздаль из Москвы: здесь тысячи событий и имён
Экскурсия в Суздаль из Москвы: здесь тысячи событий и имён
Экскурсия в Суздаль из Москвы: здесь тысячи событий и имён

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
Кругозор
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2 отзыва оставили туристы

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