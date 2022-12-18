Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Откуда начинаем? От церкви святого Владимира в Старых Садах (Старосадский переулок, д. 11/1)
Куда пойдем? Идём по Хитровке, петляя по переулкам и улочкам. А по пути расскажем:
что такое Ивановская горка и кто же тот Иван,
как находили всеми забытые палаты и кто в тех палатах когда-то жил,
какие страшные находки обнаружились в доме-«утюге» в 90-х годах ХХ века,
какое отношение ко всему этому имеют Горький, Саврасов, Станиславский и Сергей Бодров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Только экскурсионное сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Старосадский переулок, 11 / 1
Завершение: Москва, Подколокольный переулок, 16 / 2с2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Вы забронировали прогулку "Элитная, маргинальная".
Благодарю за ваш заказ и свяжусь с вами в самое ближайшее время.
С уважением
Попова Наталья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.