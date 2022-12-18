Откуда начинаем? От церкви святого Владимира в Старых Садах (Старосадский переулок, д. 11/1)

Куда пойдем? Идём по Хитровке, петляя по переулкам и улочкам. А по пути расскажем:

что такое Ивановская горка и кто же тот Иван,

как находили всеми забытые палаты и кто в тех палатах когда-то жил,

какие страшные находки обнаружились в доме-«утюге» в 90-х годах ХХ века,

какое отношение ко всему этому имеют Горький, Саврасов, Станиславский и Сергей Бодров.