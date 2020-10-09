5 отзывов оставили туристы

Кремлевские звезды Это не традиционная обзорная прогулка 👣 с обилием исторических дат. Я покажу вам Москву с необычного ракурса и поделюсь малоизвестными фактами о главных памятниках. Вы осмотрите Кремль с противоположного берега и пройдете вдоль его южной стены, подивитесь новому мосту в парке 🌳 Зарядье и узнаете, как на пустыре вырос завод Красный Октябрь, ныне ставший популярным арт-кластером. Я также угощу вас легендарными конфетами, вкус которых напомнит о детстве.
Назад в будущее Мы пройдем через парк Музеон на Болотный остров 🏝️, по-новому глядя на знакомые места. У храма Христа Спасителя вспомним о непростой судьбе святыни, а у памятника Петру I поговорим о роли императора в истории 📖 столицы ⭐️. Вы узнаете, как менялся город 🏙️ на протяжении веков: в дореволюционный, советский период и лихие 90-е. В завершение, мы обсудим, какая из эпох оказалась наиболее благополучной для того или иного пространства, а также порадуемся позитивным изменениями последних лет. В конце прогулки я подарю вам акварельные открытки ручной работы и авторский путеводитель по ВДНХ — на память о нашем удивительном приключении.
Организационные детали
Посещение памятников не предполагается
На нашем пути будет фирменный кондитерский магазин «Алёнка» и уютные кофейни, куда можно будет заглянуть при желании
Предусмотрено две санитарные остановки — в начале и середине пути. Для прогулки с детьми в колясках этот маршрут не адаптирован: на пути множество лестниц без пандусов.
В подарок от меня вы получите открытки ручной работы и мой авторский путеводитель по ВДНХ — подробную карту с маршрутом и файл-пояснение с описанием точек на карте
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Октябрьская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Я Лена. Родилась в Москве, выросла в Подмосковье. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
Хочу оставить отзыв об экскурсии "Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка". Гид Елена просто молодец: веселая, жизнерадостная девушка в очень простой и доступной форме рассказывает об интересных фактах парка Музеон, памятнике Петру 1, архитектуре городских домов и самое интересное о фабрике Красный Октябрь. На самом деле интересно все. Но про про эту кондитерскую фабрику, такую любимую и знакомую, узнали столько нового, что мы рекомендуем всем посетить это место. И обязательно в сопровождении Лены. Еще мы прошлись по набережной Москвы-реки и узнали много интересных фактов о назначении причала, около Заречья. Одним словом, мы в восторге!
Наталия
7 октября 2020
Ходили на эту замечательную экскурсию разновозрастной компанией. Младшему 15, старшему 57. Всем очень понравилось. Елена интересно преподносит материал, видно, что человек работает душой. Тщательно подобран материал. Много интересных фактов. Такая теплая атмосфера царила во время экскурсии, с трудом распрощались, договорившись встретиться вновь. Всем рекомендую этого экскурсовода. Получите массу удовольствия. Леночка, спасибо, и до встречи.
Марина
20 сентября 2020
Добрый день! Это была наша первая индивидуальная экскурсия, очень понравилось. Маршрут очень грамотно составлен. Особенно понравилась история фабрики "Красный октябрь", как самого прогрессивного места трудоустройства ХIX века. Всем советую гида Лену
Анна
4 сентября 2020
Елена отличный экскурсовод. Немного сомневались, стоит ли идти на экскурсию, ведь мы тут живем) и вроде все знаем. Экскурсия прошла достаточно познавательно, некоторые события затерлись в памяти и Елена нам освежила воспоминания, а что то и вовсе оказалось открытием. Рекомендуем!
Юлия
1 сентября 2020
Добрый день! Были на экскурсии всей семьёй, все в полном восторге. Лена очень обаятельная, позитивная девушка. Рекомендую!