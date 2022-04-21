Непередаваемая атмосфера московского шика

В этом легендарном месте царит совершенно особая и абсолютно непередаваемая атмосфера восторгающего старомосковского шика. Наше эксклюзивное путешествие станет истинным погружением в историю столицы XIX века — время головокружительного технического прогресса, ошеломляющее Европу сумасшедшим богатством русских купцов-миллионщиков и их диковинными развлечениями.

Всё наше путешествие будет овеяно флёром необыкновенных открытий и пронизано духом знакомства с феерическими интерьерами фешенебельного отеля «Советский», бережно сохранившего настоящие сокровища в аутентичных помещениях конца XIX и середины XX веков. Мы собственными глазами увидим даже яйцо Фаберже!

А какие роскошные элементы оформления предстанут пред нашими глазами и о каких удивительных подробностях из жизни грандиозного европейского ресторана мы узнаем! Вы услышите шокирующие нюансы развлечений самых состоятельных посетителей и увидите знаменитые лица.

А коли же не будет занят знаменитый исторический номер, официально именуемый «Сталинский», то нам представится редчайшая возможность посетить те самые апартаменты этой великолепной гостиницы, в которых в течение целого года жил и принимал гостей сын «вождя народов» — Василий Иосифович Сталин, прославившийся своими необычайно экстравагантными выходками и планировавший даже устроить на крыше здания отеля взлетно-посадочную полосу для своего самолета.

А ещё мы непременно выясним, что такое Петровский путевой дворец, какая станция Московского метрополитена по праву считается самой «ядерной», откуда взялись грандиозные московские пробки во второй половине XIX века, что за «Чёрный лебедь» водится в этих местах и что представляет из себя старейшая развлекательная диковинка страны — первый в мире рысистый ипподром.