Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»

Приглашаем вас в по-настоящему волшебное путешествие во времени с редчайшей экскурсионной программой, посвящённой

Индивидуальная
Приглашаем вас в по-настоящему волшебное путешествие во времени с редчайшей экскурсионной программой, посвящённой необыкновенным и роскошным помещениям знаменитой гостиницы «Советская» и легендарному старейшему московскому ресторану «Яръ».
Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»
Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»
Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»
Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»

Что вас ожидает 🤩

  • Отель «Советский»
  • Ресторан «Яръ»
Непередаваемая атмосфера московского шика
В этом легендарном месте царит совершенно особая и абсолютно непередаваемая атмосфера восторгающего старомосковского шика. Наше эксклюзивное путешествие станет истинным погружением в историю столицы XIX века — время головокружительного технического прогресса, ошеломляющее Европу сумасшедшим богатством русских купцов-миллионщиков и их диковинными развлечениями.
Всё наше путешествие будет овеяно флёром необыкновенных открытий и пронизано духом знакомства с феерическими интерьерами фешенебельного отеля «Советский», бережно сохранившего настоящие сокровища в аутентичных помещениях конца XIX и середины XX веков. Мы собственными глазами увидим даже яйцо Фаберже!
А какие роскошные элементы оформления предстанут пред нашими глазами и о каких удивительных подробностях из жизни грандиозного европейского ресторана мы узнаем! Вы услышите шокирующие нюансы развлечений самых состоятельных посетителей и увидите знаменитые лица.
А коли же не будет занят знаменитый исторический номер, официально именуемый «Сталинский», то нам представится редчайшая возможность посетить те самые апартаменты этой великолепной гостиницы, в которых в течение целого года жил и принимал гостей сын «вождя народов» — Василий Иосифович Сталин, прославившийся своими необычайно экстравагантными выходками и планировавший даже устроить на крыше здания отеля взлетно-посадочную полосу для своего самолета.
А ещё мы непременно выясним, что такое Петровский путевой дворец, какая станция Московского метрополитена по праву считается самой «ядерной», откуда взялись грандиозные московские пробки во второй половине XIX века, что за «Чёрный лебедь» водится в этих местах и что представляет из себя старейшая развлекательная диковинка страны — первый в мире рысистый ипподром.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обязательный экскурсионный сбор отеля (500 руб. /чел., оплачивается предварительно)
  • Чай и десерт в ресторане (450 руб. /чел., оплачивается предварительно)
Место начала и завершения?
Ленинградский проспект, 32 / 2, Москва
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Обязательный экскурсионный сбор отеля оплачивается дополнительно и составляет 500 рублей с человека (оплачивается предварительно).
  • При желании путешественников, они смогут отведать восхитительный десерт — любимое угощение Александра Сергеевича Пушкина и насладиться чаем с авторским маршмэллоу. Стоимость угощений составит 450 рублей (оплачивается предварительно).
  • «Апартаменты Сталина» доступны к посещению только в том случае, если не заняты постояльцами отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 11:00 и 12:00

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