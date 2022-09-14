Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"

За 1,5 часа проплыть из прошлого в будущее столицы и увидеть ее в мягком вечернем свете

Это бюджетная ежедневная прогулка на теплоходе вместимостью до 150 человек.

Маршрут — центральная прогулочная линия Москвы-реки: вы проплывете от Кремля и Зарядья до Воробьевых гор и башен Москва-Сити.

Взглянете на достопримечательности с другой стороны, сделаете отличные фото и по желанию перекусите (есть билет с ланчем).
Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"
Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"
Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"
Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"
Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"
Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"
Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На теплоходе по вечерней столице сквозь века

Устраивайтесь поудобнее на закрытой или открытой палубе теплохода: с борта вы увидите памятники истории и архитектуры, например, красочный Собор Василия Блаженного, Кремль и Новодевичий монастырь; утопающие в зелени Парк Горького и Воробьевы горы; сталинские высотки и стеклянные небоскребы Сити.

Маршрут прогулки

Причал «Китай-город» (посадка) — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Киевская площадь — Гостиница Украина — Дом правительства — Причал «Киевский вокзал» (высадка)

Организационные детали

При бронировании вы можете выбрать билет с завтраком или без завтрака (меню — пицца Маргарита или Пепперони; напиток на выбор — чай/сок/вода).

Как проходит прогулка

  • На теплоходе «Прага» или «Азимут» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Сопровождение гида не предполагается

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале "Китай-город", Устьинский сектор "В"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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