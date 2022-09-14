Это бюджетная ежедневная прогулка на теплоходе вместимостью до 150 человек. Маршрут — центральная прогулочная линия Москвы-реки: вы проплывете от Кремля и Зарядья до Воробьевых гор и башен Москва-Сити. Взглянете на достопримечательности с другой стороны, сделаете отличные фото и по желанию перекусите (есть билет с ланчем).

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На теплоходе по вечерней столице сквозь века

Устраивайтесь поудобнее на закрытой или открытой палубе теплохода: с борта вы увидите памятники истории и архитектуры, например, красочный Собор Василия Блаженного, Кремль и Новодевичий монастырь; утопающие в зелени Парк Горького и Воробьевы горы; сталинские высотки и стеклянные небоскребы Сити.

Маршрут прогулки

Причал «Китай-город» (посадка) — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Киевская площадь — Гостиница Украина — Дом правительства — Причал «Киевский вокзал» (высадка)

Организационные детали

При бронировании вы можете выбрать билет с завтраком или без завтрака (меню — пицца Маргарита или Пепперони; напиток на выбор — чай/сок/вода).

Как проходит прогулка