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Фабрика шоколада «Бабаевский»

Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
В рамках экскурсии 🧭 на легендарный кондитерский комбинат «Бабаевский», школьники увидят, как создаются вкусные шедевры, и прямо с конвейера попробуют ароматные и невероятно нежные кусочки свежего шоколада.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • 35 100 ₽ за экскурсию

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Фабрика шоколада «Бабаевский»
Фабрика шоколада «Бабаевский»

Что вы увидите

  • Фабрика шоколада «Бабаевский»
Неотъемлемой частью чаепития являются сладости. Традиционно на Руси к чаю подавали орехи да повидло, мед, ягоды в сахаре. С течением времени к числу излюбленных лакомств добавился и шоколад. Он стал в сладостью № 1, популярность которой бьет рекорды по сей день. Шоколад насыщает организм «гормоном счастья», бодрит ум и поднимает настроение.
Предлагаем отправиться на самую “сладкую” экскурсию ⛳, на легендарный кондитерский комбинат Бабаевский. Школьники увидят, как создаются вкусные шедевры, и прямо с конвейера попробуют ароматные и невероятно нежные кусочки свежего шоколада. Под конец экскурсии 🧭 глаза всех участников светятся счастьем!

На экскурсии школьники увидят:

  • Где «живет» самый большой и старый шоколадный медведь
  • Как выглядят плоды дерева какао
  • Каким может быть Кот в сапогах
  • Как работает оборудование в цехах
  • Чем «наряжают» шоколад

В продолжение экскурсии ребята узнают:

  • Об увлекательном путешествии, которое иллюстрирует победоносное шествие шоколада по миру
  • Интересные факты о рецептах, технологиях производства, упаковках
историю знаменитого предприятия, которое чтит традиции и производит шоколад по уникальным рецептам
  • Как робот со специальными присосками раскладывает конфеты по коробкам
  • Как меняется вкус конфет на всех этапах движения по конвейеру
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсовод
Начало и место завершения
🚩 Автобус у школы
Фабрика шоколада «Бабаевский»
Фабрика шоколада «Бабаевский»
Фабрика шоколада «Бабаевский»
Фабрика шоколада «Бабаевский»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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