Неотъемлемой частью чаепития являются сладости. Традиционно на Руси к чаю подавали орехи да повидло, мед, ягоды в сахаре. С течением времени к числу излюбленных лакомств добавился и шоколад. Он стал в сладостью № 1, популярность которой бьет рекорды по сей день. Шоколад насыщает организм «гормоном счастья», бодрит ум и поднимает настроение.

Предлагаем отправиться на самую “сладкую” экскурсию ⛳, на легендарный кондитерский комбинат Бабаевский. Школьники увидят, как создаются вкусные шедевры, и прямо с конвейера попробуют ароматные и невероятно нежные кусочки свежего шоколада. Под конец экскурсии 🧭 глаза всех участников светятся счастьем!

На экскурсии школьники увидят:

Где «живет» самый большой и старый шоколадный медведь

Как выглядят плоды дерева какао

Каким может быть Кот в сапогах

Как работает оборудование в цехах

Чем «наряжают» шоколад

В продолжение экскурсии ребята узнают:

Об увлекательном путешествии, которое иллюстрирует победоносное шествие шоколада по миру

Интересные факты о рецептах, технологиях производства, упаковках

историю знаменитого предприятия, которое чтит традиции и производит шоколад по уникальным рецептам