Неотъемлемой частью чаепития являются сладости. Традиционно на Руси к чаю подавали орехи да повидло, мед, ягоды в сахаре. С течением времени к числу излюбленных лакомств добавился и шоколад. Он стал в сладостью № 1, популярность которой бьет рекорды по сей день. Шоколад насыщает организм «гормоном счастья», бодрит ум и поднимает настроение.
Предлагаем отправиться на самую “сладкую” экскурсию ⛳, на легендарный кондитерский комбинат Бабаевский. Школьники увидят, как создаются вкусные шедевры, и прямо с конвейера попробуют ароматные и невероятно нежные кусочки свежего шоколада. Под конец экскурсии 🧭 глаза всех участников светятся счастьем!
На экскурсии школьники увидят:
- Где «живет» самый большой и старый шоколадный медведь
- Как выглядят плоды дерева какао
- Каким может быть Кот в сапогах
- Как работает оборудование в цехах
- Чем «наряжают» шоколад
В продолжение экскурсии ребята узнают:
- Об увлекательном путешествии, которое иллюстрирует победоносное шествие шоколада по миру
- Интересные факты о рецептах, технологиях производства, упаковках
историю знаменитого предприятия, которое чтит традиции и производит шоколад по уникальным рецептам
- Как робот со специальными присосками раскладывает конфеты по коробкам
- Как меняется вкус конфет на всех этапах движения по конвейеру