Оксана проводит ещё 1 экскурсию

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Фотоэкскурсия по булгаковской Москве

Пройтись следами героев романа «Мастер и Маргарита», раскрыть секреты города и сделать яркие снимки

Оксана
Оксана – Гид из Москвы
Я познакомлю вас с удивительной судьбой Михаила Афанасьевича и расскажу о его взаимоотношениях с Москвой.

Мы вспомним сюжеты произведений Булгакова и прогуляемся местами, описанными в знаменитом романе «Мастер и Маргарита».

А на память о нашем колоритном путешествии у вас останутся прекрасные фотографии!
Задать вопросОбычно отвечает за 55 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве

Что вас ожидает

Мистическая и реалистическая
Мы отправляемся на прогулку 👣 по Булгаковской Москве и будем смотреть на столицу глазами выдающегося литератора. Вы узнаете, какие люди стали прототипами героев романа «Мастер и Маргарита», увидите тот самый театр Варьете, где Воланд проводил сеанс чёрной магии, и посетите самую нехорошую квартиру Москвы в доме на Большой Садовой. Конечно же, мы совершим променад по Патриаршим прудам и пройдем по Спиридоновке, где находится предполагаемый особняк Маргариты.

Атмосферная фотосессия
На таинственной прогулке я запечатлею вас в красивейших уголках у самых интересных памятников, так что на память от экскурсии 🧭 у вас останутся не только истории 📖, но и около 30 прекрасных фотографий.

Организационные детали

  • Посещение «Нехорошей квартиры» оплачивается дополнительно, в соответствии с тарифами музея-квартиры Булгакова
  • Фотографии вы получите в течение нескольких дней после экскурсии — ссылкой на облачное хранилище
Начало и место завершения
🚩 — в районе станции метро «Маяковская»
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве
Фотоэкскурсия по булгаковской Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Добрый день! Меня зовут Оксана, я сертифицированный гид по Москве. Сделаю все возможное, чтобы вы получили удовольствие от знакомства с этим замечательным городом и с теплотой вспоминали о нашей прогулке. До скорой встречи!
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Оксана проводит ещё 1 экскурсию

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