Оксана проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Мистическая и реалистическая

Мы отправляемся на прогулку 👣 по Булгаковской Москве и будем смотреть на столицу глазами выдающегося литератора. Вы узнаете, какие люди стали прототипами героев романа «Мастер и Маргарита», увидите тот самый театр Варьете, где Воланд проводил сеанс чёрной магии, и посетите самую нехорошую квартиру Москвы в доме на Большой Садовой. Конечно же, мы совершим променад по Патриаршим прудам и пройдем по Спиридоновке, где находится предполагаемый особняк Маргариты.

Атмосферная фотосессия

На таинственной прогулке я запечатлею вас в красивейших уголках у самых интересных памятников, так что на память от экскурсии 🧭 у вас останутся не только истории 📖, но и около 30 прекрасных фотографий.

Организационные детали