Оксана проводит ещё 1 экскурсию

Мистическая и реалистическая Мы отправляемся на прогулку 👣 по Булгаковской Москве и будем смотреть на столицу глазами выдающегося литератора. Вы узнаете, какие люди стали прототипами героев романа «Мастер и Маргарита», увидите тот самый театр Варьете, где Воланд проводил сеанс чёрной магии, и посетите самую нехорошую квартиру Москвы в доме на Большой Садовой. Конечно же, мы совершим променад по Патриаршим прудам и пройдем по Спиридоновке, где находится предполагаемый особняк Маргариты.
Атмосферная фотосессия На таинственной прогулке я запечатлею вас в красивейших уголках у самых интересных памятников, так что на память от экскурсии 🧭 у вас останутся не только истории 📖, но и около 30 прекрасных фотографий.
Организационные детали
Посещение «Нехорошей квартиры» оплачивается дополнительно, в соответствии с тарифами музея-квартиры Булгакова
Фотографии вы получите в течение нескольких дней после экскурсии — ссылкой на облачное хранилище
Начало и место завершения
🚩 — в районе станции метро «Маяковская»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Оксана, я сертифицированный гид по Москве. Сделаю все возможное, чтобы вы получили удовольствие от знакомства с этим замечательным городом и с теплотой вспоминали о нашей прогулке. До скорой встречи!