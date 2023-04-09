Что вас ожидает:

Выбирайте, где будем «фотопрогуливаться»:

Величественная Красная площадь и Александровский сад.

Европейский Северный Речной вокзал.

Помпезное ВДНХ.

Молодёжные арт-пространства: Флакон и Хлебозавод.

Уютные московские переулки: Столешников, Петровка, Неглинная, Кузнецкий мост.

И конечно же — настрой! Я понимаю, что для многих фотосессия — стресс, но приятный. Мы с вами настроимся на нужный лад, так как я очень хочу, чтобы вы чувствовали себя неотразимыми!

И вуаля — вы завалены лайками и восхищёнными комментариями в социальных сетях. Это ли не счастье? Жду вас на фотоэкскурсию!

Важная информация:

Обязательно обсудим что надеть — это нужно для гармоничного результата нашей фотопрогулки.