Фотопрогулка по Москве

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
В рамках этой прогулки не только вы узнаете много интересного о локациях, но и получите возможность запечатлеть незабываемые моменты на фотографиях.

Кроме того, фотопрогулка по Москве даст вам возможность увидеть город с новой стороны, заметить детали и уголки, которые раньше могли остаться незамеченными. Ваше путешествие будет запоминающимся и визуально насыщенным.
Фотопрогулка по Москве
Фотопрогулка по Москве
Фотопрогулка по Москве
Фотопрогулка по Москве
Фотопрогулка по Москве
Фотопрогулка по Москве
Ближайшие даты:
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
14
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Выбирайте, где будем «фотопрогуливаться»:

  • Величественная Красная площадь и Александровский сад.
  • Европейский Северный Речной вокзал.
  • Помпезное ВДНХ.
  • Молодёжные арт-пространства: Флакон и Хлебозавод.
  • Уютные московские переулки: Столешников, Петровка, Неглинная, Кузнецкий мост.
И конечно же — настрой! Я понимаю, что для многих фотосессия — стресс, но приятный. Мы с вами настроимся на нужный лад, так как я очень хочу, чтобы вы чувствовали себя неотразимыми!
И вуаля — вы завалены лайками и восхищёнными комментариями в социальных сетях. Это ли не счастье? Жду вас на фотоэкскурсию!

Важная информация:

Обязательно обсудим что надеть — это нужно для гармоничного результата нашей фотопрогулки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-фотографа (продолжительность - 2 часа)
  • Фотоснимки в цветокоррекции (количество снимков от 50 до 100 шт.)
Что не входит
  • Прически и макияж
Место начала и завершения?
Уточняется при бронировании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Обязательно обсудим что надеть — это нужно для гармоничного результата нашей фотопрогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Фотопрогулки
Романтические
Водные развлечения
По дворам и парадным
Нескучные экскурсии

Похожие туры из Москвы

В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
на Тверском бульваре
Завтра
10 апр
12 апр
13 апр
5 850 за всё до 6 чел.
11 неожиданных дворов Москвы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
11 неожиданных дворов Москвы
Почувствовать дух Москвы, еще оставшийся на задворках и пустырях центра
11 апр
12 апр
13 апр
14 апр
5 850 за всё до 10 чел.
Романтические страницы Москвы
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Сегодня
Завтра
10 апр
11 апр
16 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ