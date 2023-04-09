В рамках этой прогулки не только вы узнаете много интересного о локациях, но и получите возможность запечатлеть незабываемые моменты на фотографиях.
Кроме того, фотопрогулка по Москве даст вам возможность увидеть город с новой стороны, заметить детали и уголки, которые раньше могли остаться незамеченными. Ваше путешествие будет запоминающимся и визуально насыщенным.
Кроме того, фотопрогулка по Москве даст вам возможность увидеть город с новой стороны, заметить детали и уголки, которые раньше могли остаться незамеченными. Ваше путешествие будет запоминающимся и визуально насыщенным.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Выбирайте, где будем «фотопрогуливаться»:
- Величественная Красная площадь и Александровский сад.
- Европейский Северный Речной вокзал.
- Помпезное ВДНХ.
- Молодёжные арт-пространства: Флакон и Хлебозавод.
- Уютные московские переулки: Столешников, Петровка, Неглинная, Кузнецкий мост.
И конечно же — настрой! Я понимаю, что для многих фотосессия — стресс, но приятный. Мы с вами настроимся на нужный лад, так как я очень хочу, чтобы вы чувствовали себя неотразимыми!
И вуаля — вы завалены лайками и восхищёнными комментариями в социальных сетях. Это ли не счастье? Жду вас на фотоэкскурсию!
Важная информация:
Обязательно обсудим что надеть — это нужно для гармоничного результата нашей фотопрогулки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-фотографа (продолжительность - 2 часа)
- Фотоснимки в цветокоррекции (количество снимков от 50 до 100 шт.)
- Что не входит
- Прически и макияж
- Место начала и завершения?
- Уточняется при бронировании
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Обязательно обсудим что надеть — это нужно для гармоничного результата нашей фотопрогулки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании