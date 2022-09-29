Не только Питер может похвастаться красивыми каналами и мостами! Блеск воды, гранитная облицовка набережных, украшенных ажурными оградами, и, конечно, впечатляющая архитектура столицы — прекрасный фон для фотосессии. Без вымученных поз, но с легкостью и наслаждением мы прогуляемся по центру Москвы и сделаем разнообразные кадры ваших отношений с городом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут вдоль воды

Гулять будем по по набережным реки Москвы и Обводного канала. Пройдемся по Озерковской и Овчиниковской набережной, сделаем несколько кадров на Садовническом и Чугунном мостах. Окажемся в самом сердце города: найдем отличные фоны в парке Зарядье и выйдем на Красную площадь. А если погода начнет портиться, продолжим фотосъемку в ГУМе.

Приятная фотосессия

Для меня важно, чтобы фотосессия была для вас в удовольствие. Я помогу с позированием, но не буду «ставить» вас в кадре: сочетание репортажной и постановочной съемки позволит сделать фотографии, на которых вы будете естественно смотреться на фоне урбанистических ландшафтов.

Диалог с фотографом

Долгое время я работал бильд-редактором Русского географического общества, был редактором фотоконкурсов. Посетил множество стран и всегда с любопытством подмечал сходства и различия в работе фотографов, отмечал интересные приемы. Если и вам интересен этот вид искусства, с радостью поделюсь рассказами об изнанке работы фотографа и лайфхаками по съемке.

Организационные детали