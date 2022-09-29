Фотопрогулка по набережным Москвы

Получить профессиональные снимки в декорациях столицы и узнать о хитростях фотоискусства

Не только Питер может похвастаться красивыми каналами и мостами! Блеск воды, гранитная облицовка набережных, украшенных ажурными оградами, и, конечно, впечатляющая архитектура столицы — прекрасный фон для фотосессии.

Без вымученных поз, но с легкостью и наслаждением мы прогуляемся по центру Москвы и сделаем разнообразные кадры ваших отношений с городом.
Фотопрогулка по набережным Москвы
Фотопрогулка по набережным Москвы
Фотопрогулка по набережным Москвы
Фотопрогулка по набережным Москвы
Фотопрогулка по набережным Москвы
Фотопрогулка по набережным Москвы
Фотопрогулка по набережным Москвы
Фотопрогулка по набережным Москвы
Фотопрогулка по набережным Москвы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут вдоль воды

Гулять будем по по набережным реки Москвы и Обводного канала. Пройдемся по Озерковской и Овчиниковской набережной, сделаем несколько кадров на Садовническом и Чугунном мостах. Окажемся в самом сердце города: найдем отличные фоны в парке Зарядье и выйдем на Красную площадь. А если погода начнет портиться, продолжим фотосъемку в ГУМе.

Приятная фотосессия

Для меня важно, чтобы фотосессия была для вас в удовольствие. Я помогу с позированием, но не буду «ставить» вас в кадре: сочетание репортажной и постановочной съемки позволит сделать фотографии, на которых вы будете естественно смотреться на фоне урбанистических ландшафтов.

Диалог с фотографом

Долгое время я работал бильд-редактором Русского географического общества, был редактором фотоконкурсов. Посетил множество стран и всегда с любопытством подмечал сходства и различия в работе фотографов, отмечал интересные приемы. Если и вам интересен этот вид искусства, с радостью поделюсь рассказами об изнанке работы фотографа и лайфхаками по съемке.

Организационные детали

  • Маршрут около 3-х км — продумайте удобную обувь для ходьбы и красивую одежду для фотосессии; по желанию я могу дать советы по подбору образа
  • В течение недели я вышлю вам 30-50 фотографий в светокоррекции с базовым редактированием

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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