2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

🚶 Прогулка в вашем ритме

Перед встречей мы обсудим маршрут фотопрогулки. Это могут быть конкретные достопримечательности, о которых вы хотите узнать и на фоне которых запечатлеть себя: например, как уехать из Москвы без фото на Красной площади? :) Возможно, вы любите старые улочки — тогда прогуляемся по району Китай-города. Или вам хочется пройтись по модной европейской Москве — отправимся на Патриаршие пруды или на Кузнецкий мост. В любом случае, я расскажу интересные факты о выбранных локациях и достопримечательностях, покажу фотогеничные места.

📸 Живые профессиональные фотографии

Я работаю в жанре lifestyle, поэтому на прогулке вы не будет мучиться с позированием. В легкой и непринужденной обстановке с беседами о городе я сниму вас в движении и поймаю естественные эмоции. В результате на память о Москве у вас останется от 30 до 40 качественных снимков от профессионального фотографа и проводника по столице.