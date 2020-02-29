2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Сюжеты о местах, интересных именно вам, и альбом воспоминаний

Константин
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Константин – ваш гид
Вашей компанией на прогулке и фотографиях станет наша красивая столица.

Вместе мы выберем районы, площади, конкретные улочки и здания, на фоне которых я поймаю ваши эмоции.

Параллельно вы услышите любопытные факты о Москве и увидите город глазами фотографа.

Путешествуете ли вы столице или живете здесь — ее кусочек останется с вами на память!
3990 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Фотопрогулка по улочкам Москвы
Фотопрогулка по улочкам Москвы

Что вас ожидает

🚶 Прогулка в вашем ритме
Перед встречей мы обсудим маршрут фотопрогулки. Это могут быть конкретные достопримечательности, о которых вы хотите узнать и на фоне которых запечатлеть себя: например, как уехать из Москвы без фото на Красной площади? :) Возможно, вы любите старые улочки — тогда прогуляемся по району Китай-города. Или вам хочется пройтись по модной европейской Москве — отправимся на Патриаршие пруды или на Кузнецкий мост. В любом случае, я расскажу интересные факты о выбранных локациях и достопримечательностях, покажу фотогеничные места.

📸 Живые профессиональные фотографии
Я работаю в жанре lifestyle, поэтому на прогулке вы не будет мучиться с позированием. В легкой и непринужденной обстановке с беседами о городе я сниму вас в движении и поймаю естественные эмоции. В результате на память о Москве у вас останется от 30 до 40 качественных снимков от профессионального фотографа и проводника по столице.

Организационные детали

  • Фотопрогулку можно провести и для большего количества человек (доплата за каждого участника — 500 руб.)
  • Исходники фотографий высылаются по запросу.
  • Я буду фотографировать вас на проф. фотоаппарат, свой и ваш телефоны.
Фотопрогулка по улочкам Москвы
Фотопрогулка по улочкам Москвы
Фотопрогулка по улочкам Москвы
Фотопрогулка по улочкам Москвы
Фотопрогулка по улочкам Москвы
Фотопрогулка по улочкам Москвы
Фотопрогулка по улочкам Москвы
Фотопрогулка по улочкам Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
В Москве живу уже 2 года. Так как я фотограф, то очень много гуляю по улочкам этого города и отснял тут уже огромное количество фотосессий. Вот я и решил совместить фотографию и экскурсионные прогулки. Вас не ждут занудные лекции и скучные факты, только живое общение, вкусный чай и фотографии, которые будут согревать ваши воспоминания по приезде домой)
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Юлия
29 февраля 2020
Константин заражает своим позитивом и эмоциями. От этого прогулка прошла на высоте, а эмоции естественные и неподдельные. Большое спасибо за впечатления, оригинальность и профессионализм!!!
2 августа 2019
Все понравилось!Костя молодой приятный человек,работу свою любит и оставляет приятное впечатление.Работает в непринужденной форме,не навязывает ничего,в общем,мы довольны.А самое главное,фото супер!

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